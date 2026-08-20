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चांद पर इंसानों के साथ पहुंच सकते हैं धरती के जीव! NASA ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बर्फीले इलाकों में भी रहेंगे जिंदा

नासा के नए रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इंसानों के साथ जाने वाले पृथ्वी के सूक्ष्मजीव चांद के ठंडे और खतरनाक इलाकों में भी जीवित रह सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 20, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:29 PM IST
चांद पर इंसानों के साथ पहुंच सकते हैं धरती के जीव! NASA ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बर्फीले इलाकों में भी रहेंगे जिंदा
Image Credit: इंसानों के साथ चांद पर पहुंच सकते हैं कीटाणु

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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