/चांद पर इंसानों के साथ पहुंच सकते हैं धरती के जीव! NASA ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बर्फीले इलाकों में भी रहेंगे जिंदा

अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. इंसान जब भी ब्रह्मांड के किसी नए कोने में कदम रखता है, तो अपने साथ कुछ ऐसा ले जाता है, हो हमारी आंखों से नजर नहीं आता है. नासा के एक नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि इंसानों के शरीर पर पाए जाने वाले कुछ बहुत ही छोटे जीव यानी माइक्रोब्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सबसे बर्फीले और खतरनाक इलाकों में भी जीवित रह सकते हैं.
NASA की एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि धरती पर मिलने वाले कुछ सूक्ष्मजीव चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद बहुत ही ठंडे और अंधेरे इलाकों में कम से कम एक दिन तक जीवित रह सकते हैं. नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार, इंसानों के साथ सूक्ष्मजीवों का चांद तक पहुंचना पूरी तरह रोक पाना मुश्किल हो सकता है. इंसान के शरीर पर प्राकृतिक रूप से कई तरह के फंगस और दूसरे छोटेजीव मौजूद रहते हैं. ये स्पेससूट या अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की जगह से बाहर निकलकर चांद की सतह तक पहुंच सकते हैं.
इस रिसर्च का नेतृत्व नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के ग्रह वैज्ञानिक प्रबल सक्सेना ने किया. उन्होंने कहा कि इंसान जब खोज के लिए स्पेस में जाता है, तो अपने साथ अपनी आवाज और यादों के साथ अपने सूक्ष्मजीव भी ले जाता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि पृथ्वी से गए ये सूक्ष्मजीव चंद्रमा के मूल रासायनिक और जैविक सुरागों की पहचान करना कठिन बना सकते हैं. यही समस्या भविष्य में तब और ज्यादा गंभीर हो सकती है जब अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह की यात्रा करेंगे.
NASA के वैज्ञानिक एंड्रयू नीडहम ने कहा कि, हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे पहुंचने से पहले वहां क्या मौजूद था. जब हम पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में मंगल ग्रह पर जाएंगे, तो हम यह तय करना चाहेंगे कि जो हमें मिला है, वह हम खुद अपने साथ न ले गए हों.
रिसर्च में इंसानों और अंतरिक्ष अभियानों से जुडे कई सूक्ष्मजीवों पर रिसर्च किया गया. इनमें Aspergillus niger, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Deinococcus radiodurans और Fusarium की कई प्रजातियां शामिल थीं.
नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल के पास तीन इलाकों नोबले रिम, कनेक्टिंग रिज और डी गर्लाचे रिम का माहौल तैयार कर रिसर्च किया. इसके लिए उन्होंने नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर से जुटाए गए ऊंचाई, तापमान और रेडिएशन के आंकड़ों का इस्तेमाल किया.
वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि सूक्ष्मजीवों के सिर्फ जीवित रहने का मतलब यह नहीं है कि वे वहां पनप सकते हैं या अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं. चंद्रमा पर तरल पानी और अनुकूल तापमान जैसी उन बुनियादी चीजों की कमी है, जो सूक्ष्मजीवों के विकास के लिए जरूरी मानी जाती हैं.
इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सूक्ष्मजीव कुछ समय तक कठिन परिस्थितियों में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन चांद पर उनके बढने और फैलने की संभावना अलग विषय है. यह रिसर्च साइंस Advances में प्रकाशित हुई है.