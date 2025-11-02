Advertisement
trendingNow12984995
Hindi Newsविज्ञान

अमेजन का रहस्य! 95°C पर उबलती है 'मौत की नदी', जहां बिना ज्वालामुखी भी 'पक' जाते हैं जानवर

Amazon Jungle: अमेजन के घने जंगलों में एक दूर की नदी का पानी इतना ज्यादा गर्म हो रहा है कि यह तुरंत मौत दे सकता है. वैज्ञानिक यह पता लगाने में जुटे हैं कि बिना किसी ज्वालामुखी के यह जानलेवा गर्मी कहां से आ रही है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 02, 2025, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेजन का रहस्य! 95°C पर उबलती है 'मौत की नदी', जहां बिना ज्वालामुखी भी 'पक' जाते हैं जानवर

Science News: पेरू के अमेजन के घने जंगलों में एक नदी का एक हिस्सा इतना गर्म है कि उसमें जानवर जिंदा ही पक सकते हैं. इसके किनारों पर पानी का तापमान अक्सर 80°C से 95°C के बीच दर्ज किया जाता है और कभी-कभी तो यह उबलने के तापमान तक पहुंच जाता है. इसमें गिरने से मछलियां तुरंत मर जाती हैं और छोटे स्तनधारी कुछ ही सेकंड में मर जाते हैं. स्थानीय लोग इस नदी को शाने-टिम्पिश्का कहते हैं जिसका मतलब है सूरज की गर्मी से उबला हुआ. विज्ञान ने अब यह पक्का कर दिया है कि यह कोई बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई बात नहीं है.

क्यों खास है ये नदी?
शाने-टिम्पिश्का नदी सिर्फ अपनी जानलेवा गर्मी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जगह की वजह से भी खास है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह नदी एक ऐसे क्षेत्र में है जहां कोई ज्वालामुखी नहीं है. यह नदी सबसे नजदीकी ज्वालामुखी या प्लेटों की सीमा से 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है. यह बात वैज्ञानिकों को हैरान करती है कि बिना किसी पिघले हुए लावा के स्रोत के इतनी ज्यादा भू-तापीय गर्मी कैसे हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: धरती का सबसे पुराना पानी: कनाडा के वैज्ञानिकों ने चखा 260 करोड़ साल पुराना स्वाद, पीते ही बोले ये तो...

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों गर्म है ये नदी?
नदी की गर्मी आस-पास के मौसम या ज्वालामुखी के फटने के कारण नहीं है. वैज्ञानिक आंद्रेस रूजो के काम के अनुसार और बाद में मियामी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रिले फोर्टियर द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन ने इसकी पुष्टि की है कि नदी गहरे जलतापीय परिसंचरण(Deep Hydrothermal Circulation) नामक एक तरीके से गर्म होती है. 

यह भी पढ़ें: 1831 में क्यों नीला पड़ गया था सूरज? 200 साल बाद पता चली उस 'ग्रहण' की असली कहानी

क्या है यहां का खतरा?
भले ही शाने-टिम्पिश्का नदी एक भूवैज्ञानिक(Geological)आश्चर्य है लेकिन यह जंगली जानवरों के लिए मौत का जाल भी है. रूजो ने बताया है और कई स्थानीय अध्ययनों ने इसकी पुष्टि की है कि जो जानवर इसके बहुत पास आते हैं या इसमें गिरते हैं वे अक्सर जिंदा नहीं बच पाते. मेंढक इसके सबसे आम शिकार बताए जाते हैं, गर्मी से मरने से ठीक पहले उनकी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
RDI Scheme
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
US Tariff In India
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?