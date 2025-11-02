अमेजन का रहस्य! 95°C पर उबलती है 'मौत की नदी', जहां बिना ज्वालामुखी भी 'पक' जाते हैं जानवर

Science News: पेरू के अमेजन के घने जंगलों में एक नदी का एक हिस्सा इतना गर्म है कि उसमें जानवर जिंदा ही पक सकते हैं. इसके किनारों पर पानी का तापमान अक्सर 80°C से 95°C के बीच दर्ज किया जाता है और कभी-कभी तो यह उबलने के तापमान तक पहुंच जाता है. इसमें गिरने से मछलियां तुरंत मर जाती हैं और छोटे स्तनधारी कुछ ही सेकंड में मर जाते हैं. स्थानीय लोग इस नदी को शाने-टिम्पिश्का कहते हैं जिसका मतलब है सूरज की गर्मी से उबला हुआ. विज्ञान ने अब यह पक्का कर दिया है कि यह कोई बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई बात नहीं है.

क्यों खास है ये नदी?

शाने-टिम्पिश्का नदी सिर्फ अपनी जानलेवा गर्मी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जगह की वजह से भी खास है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह नदी एक ऐसे क्षेत्र में है जहां कोई ज्वालामुखी नहीं है. यह नदी सबसे नजदीकी ज्वालामुखी या प्लेटों की सीमा से 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है. यह बात वैज्ञानिकों को हैरान करती है कि बिना किसी पिघले हुए लावा के स्रोत के इतनी ज्यादा भू-तापीय गर्मी कैसे हो सकती है.

क्यों गर्म है ये नदी?

नदी की गर्मी आस-पास के मौसम या ज्वालामुखी के फटने के कारण नहीं है. वैज्ञानिक आंद्रेस रूजो के काम के अनुसार और बाद में मियामी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रिले फोर्टियर द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन ने इसकी पुष्टि की है कि नदी गहरे जलतापीय परिसंचरण(Deep Hydrothermal Circulation) नामक एक तरीके से गर्म होती है.

क्या है यहां का खतरा?

भले ही शाने-टिम्पिश्का नदी एक भूवैज्ञानिक(Geological)आश्चर्य है लेकिन यह जंगली जानवरों के लिए मौत का जाल भी है. रूजो ने बताया है और कई स्थानीय अध्ययनों ने इसकी पुष्टि की है कि जो जानवर इसके बहुत पास आते हैं या इसमें गिरते हैं वे अक्सर जिंदा नहीं बच पाते. मेंढक इसके सबसे आम शिकार बताए जाते हैं, गर्मी से मरने से ठीक पहले उनकी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं.