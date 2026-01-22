Advertisement
इंसान नहीं, ये है धरती का असली 'सुपरमैन'! न आग से जलता है न बर्फ में जमता है, मौत को भी देता है मात

Mysterious Creatures: वैज्ञानिकों के अनुसार टार्डिग्रेड दुनिया का सबसे ताकतवर और कभी न हार मानने वाला जीव है. यह इतना छोटा है कि इसे बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता लेकिन इसमें गजब की शक्तियां होती हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 22, 2026, 01:44 PM IST
Science News: अगर आपको लगता है कि इंसान ही इस धरती पर सबसे शक्तिशाली है तो आप गलत हैं. हमारी धरती पर एक इतना छोटा जीव रहता है जिसे आंखों से देखना भी मुश्किल है लेकिन इसकी ताकत बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है. इसका वैज्ञानिक नाम टार्डिग्रेड है लेकिन लोग इसे प्यार से वॉटर बीयर भी कहते हैं. इसका नाम भले ही प्यारा हो लेकिन इसकी सहनशक्ति डरा देने वाली है. यह उन हालातों में भी मजे से जिंदा रह सकता है जहां इंसान या कोई भी दूसरा जानवर पल भर में मर जाए. 

इसके सहने की कोई सीमा नहीं
इंसान तो थोड़ी सी गर्मी या ठंड में परेशान हो जाता है लेकिन टार्डिग्रेड की सहनशक्ति की कोई सीमा ही नहीं है. जहां हम 40 डिग्री में घबराने लगते हैं यह जीव 150°C की भीषण गर्मी को आसानी से झेल लेता है. इसे चाहे आप ज्वालामुखी की गरम राख में डाल दें या जमा देने वाली बर्फ में इसे कुछ नहीं होता.

यह कैसे जिंदा रहता है?
टार्डिग्रेड आम तौर पर गीली मिट्टी या काई में पाया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बिना पानी और खाने के भी सालों तक मरता नहीं है. जब इसके आस-पास का पानी सूख जाता है तो यह खुद को एक गहरी नींद जैसी हालत में डाल लेता है. विज्ञान की भाषा में इसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं. इस हालत में इसे न तो पानी चाहिए न खाना और न ही ऑक्सीजन और सालों तक इसी तरह पड़ा रह सकता है.

धरती का असली सुपरहीरो
टार्डिग्रेड की असली शक्ति उसके शरीर के अंदर छिपे एक खास जीन में है जिसे पैरामैक्रोबियोटस कहते हैं. जब सूरज की खतरनाक किरणें या रेडिएशन इस जीव पर हमला करती हैं तो इसका शरीर उन किरणों को सोख लेता है और उन्हें नीली रोशनी में बदल देता है. यह खतरे के असर करने से पहले ही उसे खत्म कर देता है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

