बाप रे! धरती के साथ 60 साल से छिपकर घूम रहा एक और चांद, अचानक दिखा तो वैज्ञानिकों ने खोला ब्रह्मांड का नया रहस्य!
Advertisement
trendingNow12916989
Hindi Newsविज्ञान

बाप रे! धरती के साथ 60 साल से छिपकर घूम रहा एक और चांद, अचानक दिखा तो वैज्ञानिकों ने खोला ब्रह्मांड का नया रहस्य!

 New Quasi Moon: अगर धरती के आसपास ऐसे करीब सात क्वासी-मून पहले से मौजूद हैं. लेकिन अब धरती का एक नया क्वासी-मून सामने आया है, जो सालों से हमारे साथ ही है, लेकिन किसी इसके बारे में पता ही नहीं चला.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाप रे! धरती के साथ 60 साल से छिपकर घूम रहा एक और चांद, अचानक दिखा तो वैज्ञानिकों ने खोला ब्रह्मांड का नया रहस्य!

New Quasi Moon: अगर किसी से पूछा जाए कि पृथ्वी के कितने चांद हैं, तो यकीनन ज्यादातर लोग कहेंगे एक. क्योंकि अब तक हम इंसानों ने सिर्फ इसी कुदरती उपग्रह को देखा है. लेकिन वैज्ञानिकों ने अब एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. हमारी धरती का एक नया क्वासी-मून सामने आया है, जो सालों से हमारे साथ ही है, लेकिन किसी इसके बारे में पता ही नहीं चला. वैज्ञानिकों ने इसका नाम 2025 PN7 रखा है, जो करीब 60 साल से हमारे साथ एक स्थिर कक्षा में घूम रहा है और अगले कई सालों तक यहीं रहेगा. 

यह खोज अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट्स में प्रकाशित हुई है. इसे Pan-STARRS ऑब्जर्वेटरी ने 2 अगस्त को इसे पहली बार देखा. फिर वैज्ञानिकों ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो इसमें पाया गया कि यह 2014 से लेकर अब तक के डेटा में मौजूद है. यानी यह पृथ्वी के साथ लंबे वक्त से सफर कर रहा था और अब जाकर हमें इसकी खबर लगी. यह खोज ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

क्या ये असली चांद है?

दरअसल, धरती के आसपास ऐसे करीब सात क्वासी-मून पहले से मौजूद हैं. ये क्वासी-मून असल में छोटे-छोटे क्षुद्रग्रह (asteroids) होते हैं, जो हमारी पृथ्वी के जैसे ही ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं. लेकिन ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में पूरी तरह से फंसे नहीं होते, बस इसका असर इन्हें महसूस होता है. इसलिए इन्हें असली चांद नहीं कहा जाता. वैज्ञानिकों के मुताबिक, 2025 PN7 करीब 62 फीट चौड़ा है और यह पृथ्वी से 4.5 मिलियन किलोमीटर से लेकर 59.8 मिलियन किलोमीटर तक की दूरी पर घूमता रहता है. यह पास-पृथ्वी क्षुद्रग्रहों (Near-Earth Asteroids) के खास ग्रुप का हिस्सा है. हवाई की Pan-STARRS ऑब्जर्वेटरी ने इसे Piscis Austrinus तारामंडल में खोजा.

Add Zee News as a Preferred Source

धरती का क्वासी-मून क्या है?

हालांकि, सबसे मशहूर क्वासी-मून में से एक कामोआलेवा का पता 27 अप्रैल, 2016 को चला था. सबसे खास बात यह है कि यह गोलाकार होने के बजाय लम्बा है और आधिकारिक तौर पर इसे 2016 HO3 के नाम से जाना जाता है. इसका का डायमीटर 131 से 328 फीट के बीच है और अब एक चीनी मिशन जल्द ही इस क्वासी-मून का स्टडी करेगा. तियानवेन-2 मिशन इस साल मई में लॉन्च किया गया था और इसे कामोआलेवा से नमूने इकट्ठे करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह उन्हें 2027 में पृथ्वी पर वापस लाएगा. इस मिशन का मकसद ऐसे सुराग खोजना है जो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानकारी मुहैया कर सकें. ऐसे में यहां ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या क्वासी मून और मिनी मून एक ही हैं? 

क्या क्वासी-मून और मिनी-मून एक ही हैं?

नहीं, क्वसी-मून और मिनी-मून एक ही नहीं हैं. जैसा कि ऊपर भी बताया गया है.  क्वासी मून धरती के मिलते-जुलते रास्ते पर गर्दिश (समान पथ पर परिक्रमा) करते हैं. उसकी जगह साझा करते हैं और उसके साथ तालमेल बनाए रखते हैं. ये Asteroid पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुतासिर तो होते हैं, लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटी पर इसपर कोई असर नहीं पड़ता है.

वहीं, मिनी-मून वे Asteroid होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force) में फंस जाते हैं. ये भी अस्थायी होते हैं और कुछ हफ्तों से लेकर कुछ सालों में दूर चले जाते हैं. दूसरी तरफ, क्वासी मून लंबे वक्त तक ग्रह के साथ रहते हैं. पिछले साल एक मिनी-मून देखा गया था, जब Asteroid 2024 PT5 29 सितंबर से 25 नवंबर तक पृथ्वी पर आया और रुका.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

earthNew Quasi Moon

Trending news

बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
;