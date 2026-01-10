समुद्रों ने तोड़ा सदियों का रिकॉर्ड! सबसे बड़ा ‘हीट स्टोर’ बने महासागर, सोख ली 37 साल की इंसानी ऊर्जा

Advertisement
Ocean Heat Record: साल 2025 में समुद्रों ने अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी अपने अंदर जमा कर ली है. वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट बताती है कि समुद्रों में जमा हुई यह गर्मी इंसानों की कई दशकों की ऊर्जा खपत के बराबर है. यह बढ़ती गर्मी तूफानों को ताकत दे रही है. समुद्र का स्तर बढ़ा रही है. मौसम को ज्यादा खतरनाक बना रही है.

Jan 10, 2026
Ocean Heat Record: धरती का मौसम संतुलन बनाए रखने में समुद्रों की बहुत बड़ी भूमिका होती है. अब यही समुद्र तेजी से गर्म हो रहे हैं. वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने बताया है कि साल 2025 में समुद्रों ने अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी सोखी है. यह स्टडी 9 जनवरी 2026 को Advances in Atmospheric Sciences नाम की जर्नल में छपी है. रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में समुद्रों ने करीब 23 जेटा जूल ऊर्जा अपने अंदर जमा की है. यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसे इंसानों द्वारा करीब 37 साल में इस्तेमाल की गई ऊर्जा के बराबर माना जा रहा है.

समुद्र जलवायु के लिए अहम
धरती पर ग्रीनहाउस गैसों की वजह से जो एक्स्ट्रा गर्मी बनती है. उसका 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा समुद्र अपने अंदर ले लेते हैं. इसी कारण समुद्र धरती का सबसे बड़ा हीट स्टोर माने जाते हैं. वैज्ञानिक समुद्र में जमा गर्मी को जलवायु परिवर्तन का सबसे भरोसेमंद संकेत मानते हैं. 

कैसे मापी गई गर्मी
इस रिसर्च में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से मिले डेटा का इस्तेमाल किया गया है. चीन, यूरोप और अमेरिका की बड़ी संस्थाओं से मिले आंकड़ों को जोड़ा गया. इनमें सैटेलाइट डेटा, समुद्र में लगे सेंसर और कंप्यूटर मॉडल शामिल थे. सभी आंकड़ों ने एक ही बात की पुष्टि की कि 2025 में समुद्रों की गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई.

हर जगह एक जैसी गर्मी नहीं
वैज्ञानिकों ने पाया कि समुद्र हर जगह एक जैसे नहीं गर्म हुए. करीब 16 प्रतिशत समुद्री इलाकों में अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई. वहीं 33 प्रतिशत हिस्सों में यह साल टॉप 3 सबसे गर्म सालों में रहा. सबसे ज्यादा असर उष्णकटिबंधीय इलाकों, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक और साउदर्न ओशन में देखा गया है.

मौसम पर सीधा असर
2025 में समुद्र की ऊपरी सतह का तापमान अब तक का तीसरा सबसे ज्यादा रहा. यह सामान्य से करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था. गर्म समुद्र ज्यादा भाप बनाते हैं इससे तेज बारिश, खतरनाक चक्रवात और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं. इसी वजह से 2025 में दक्षिण-पूर्व एशिया में भारी बाढ़, मिडिल ईस्ट में सूखा और कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश देखने को मिली थी.

बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक धरती पर गर्मी बनती रहेगी. समुद्र उसे सोखते रहेंगे और नए रिकॉर्ड बनते रहेंगे. सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान आगे क्या कदम उठाता है. अगर समय रहते प्रदूषण और गैसों के उत्सर्जन को कम किया गया तो हालात को संभालना अभी भी मुमकिन है.

यह भी पढ़ें: समुद्र का 'दम' घुटने लगा! 5 मिलीमीटर के 'दुश्मन' ने धरती के 'फेफड़ों' पर लगा दिया ताला, आने वाला बड़ा खतरा?

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

ocean heat record

