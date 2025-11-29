Advertisement
trendingNow13022510
Hindi Newsविज्ञान

ये है धरती का इकलौता समुद्र जिसका नहीं है कोई किनारा, 99% लोगों को नहीं होगा मालूम!

Sea Without Shore: आज हम आपको एक ऐसे सागर के बारे में बताएंगे जिसकी कोई तटरेखा नहीं है. शक्तिशाली गाइर द्वारा घिरा यह सागर ईल का जन्मस्थान है और वैश्विक जलवायु में बड़ी भूमिका निभाता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है धरती का इकलौता समुद्र जिसका नहीं है कोई किनारा, 99% लोगों को नहीं होगा मालूम!

Science News: उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक अनोखा इलाका है जिसे सार्गासो सागर(Sargasso Sea)कहते हैं. यह फ्लोरिडा से लगभग 590 मील पूर्व में स्थित है. इसकी सबसे खास बात यह है कि धरती का एकलौता सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है क्योंकि यह चारों तरफ से जमीन के नहीं छूता. इस सागर को इसकी सतह पर तैरने वाले सुनहरे भूरे रंग रे सार्गासम नाम के समुद्री शैवाल के कारण जाना जाता है. यह नाम इसे किसी तट के बजाय एक पौधे के नाम पर मिला है. ये शैवाल गैस से भरे छोटे बुलबुलों की मदद से तैरते रहते हैं जो समुद्री जीवों के लिए बहुत जरूरी है.

क्या है इसका रहस्य?
पुराने जमाने के नाविक इस क्षेत्र को शांत पानी की वजह से खतरनाक मानते थे. कोलंबस ने भी 1492 में यहां हवा के रुक जाने के डर का जिक्र किया था. लेकिन इस शांत सतह के नीचे उत्तरी अटलांटिक उपोष्णकटिबंधीय गाइर(North Atlantic Subtropical Gyre)नाम की धाराओं का एक विशाल और शक्तिशाली चक्र छिपा है. यह पानी को गोल घुमाता है और सार्गासम और अन्य तैरती चीजों को एक ही जगह पर रोककर रखता है.

यह भी पढ़ें: ISRO: NISAR सैटेलाइट ने भेजी भारत की पहली तस्वीर, अंतरिक्ष से दिखा देश का सबसे साफ नक्शा

Add Zee News as a Preferred Source

ईल का अनोखा जीवनचक्र
सार्गासो सागर कई जीवों के लिए नर्सरी है खासकर यूरोपीय और अमेरिकी ईल के लिए. ये ईल अपना जीवन यहीं पर ट्रांसपेरेंट लार्वा के रूप में शुरू करते हैं और फिर ये हजारों मील की यात्रा करके नदियों में चली जाती हैं और दशकों तक मीठे पानी में रहती हैं. एडल्ट होने पर ईल फिर से 3,000 मील की यात्रा करके वापस सार्गासो सागर में आती है, अंडे देती है और मर जाती है.

क्या है इसकी जलवायु और खतरे?
यह सागर धरती की जलवायु को स्थिर करने में भी भूमिका निभाता है क्योंकि इसका पानी गर्म और ठंडा होकर उष्मा और नमी के प्रवाह को कंट्रोल करता है. यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखता है. हालांकि, 1980 के दशक से यहां का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री बढ़ गया है. यह क्षेत्र अब प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक मछली जाल भी बन गया है जहां उत्तरी अटलांटित से मलबा जमा होता है. यहां प्रति वर्ग किमी में लगभग 2,00,000 मलबे के टुकड़े हैं. 

यह भी पढ़ें: Titanic: 113 साल बाद भी समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया ये जहाज, वैज्ञानिकों ने बताया- अब तो इसे...

इसकी सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है?
इस सागर की रक्षा के लिए सार्गासो सागर आयोग का गठन किया गया है. अगर सार्गासो सागर की विशेष परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो यह ईल के लाइफ साइकिल, हंपबैक व्हेल के भोजन और अटलांटिक के मौसम पैटर्न को प्रभावित करेगा. यह शांत और बिना किनारे वाला समुद्र वास्तव में धरती के समुद्री जीवन और जलवायु का महत्वपूर्ण हिस्सा है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
Supreme Court
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की नाश्ते पर मुलाकात, हल हो गया मुद्दा?
Karnataka News
सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की नाश्ते पर मुलाकात, हल हो गया मुद्दा?
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
A320 Software Issue
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'