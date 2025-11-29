ये है धरती का इकलौता समुद्र जिसका नहीं है कोई किनारा, 99% लोगों को नहीं होगा मालूम!

Science News: उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक अनोखा इलाका है जिसे सार्गासो सागर(Sargasso Sea)कहते हैं. यह फ्लोरिडा से लगभग 590 मील पूर्व में स्थित है. इसकी सबसे खास बात यह है कि धरती का एकलौता सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है क्योंकि यह चारों तरफ से जमीन के नहीं छूता. इस सागर को इसकी सतह पर तैरने वाले सुनहरे भूरे रंग रे सार्गासम नाम के समुद्री शैवाल के कारण जाना जाता है. यह नाम इसे किसी तट के बजाय एक पौधे के नाम पर मिला है. ये शैवाल गैस से भरे छोटे बुलबुलों की मदद से तैरते रहते हैं जो समुद्री जीवों के लिए बहुत जरूरी है.

क्या है इसका रहस्य?

पुराने जमाने के नाविक इस क्षेत्र को शांत पानी की वजह से खतरनाक मानते थे. कोलंबस ने भी 1492 में यहां हवा के रुक जाने के डर का जिक्र किया था. लेकिन इस शांत सतह के नीचे उत्तरी अटलांटिक उपोष्णकटिबंधीय गाइर(North Atlantic Subtropical Gyre)नाम की धाराओं का एक विशाल और शक्तिशाली चक्र छिपा है. यह पानी को गोल घुमाता है और सार्गासम और अन्य तैरती चीजों को एक ही जगह पर रोककर रखता है.

ईल का अनोखा जीवनचक्र

सार्गासो सागर कई जीवों के लिए नर्सरी है खासकर यूरोपीय और अमेरिकी ईल के लिए. ये ईल अपना जीवन यहीं पर ट्रांसपेरेंट लार्वा के रूप में शुरू करते हैं और फिर ये हजारों मील की यात्रा करके नदियों में चली जाती हैं और दशकों तक मीठे पानी में रहती हैं. एडल्ट होने पर ईल फिर से 3,000 मील की यात्रा करके वापस सार्गासो सागर में आती है, अंडे देती है और मर जाती है.

क्या है इसकी जलवायु और खतरे?

यह सागर धरती की जलवायु को स्थिर करने में भी भूमिका निभाता है क्योंकि इसका पानी गर्म और ठंडा होकर उष्मा और नमी के प्रवाह को कंट्रोल करता है. यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखता है. हालांकि, 1980 के दशक से यहां का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री बढ़ गया है. यह क्षेत्र अब प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक मछली जाल भी बन गया है जहां उत्तरी अटलांटित से मलबा जमा होता है. यहां प्रति वर्ग किमी में लगभग 2,00,000 मलबे के टुकड़े हैं.

इसकी सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है?

इस सागर की रक्षा के लिए सार्गासो सागर आयोग का गठन किया गया है. अगर सार्गासो सागर की विशेष परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो यह ईल के लाइफ साइकिल, हंपबैक व्हेल के भोजन और अटलांटिक के मौसम पैटर्न को प्रभावित करेगा. यह शांत और बिना किनारे वाला समुद्र वास्तव में धरती के समुद्री जीवन और जलवायु का महत्वपूर्ण हिस्सा है.