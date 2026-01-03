प्रलय की उल्टी गिनती! सूरज की गर्मी से मिट जाएगा जीवन, ऑक्सीजन की भी एक्सपायरी डेट तय; लौटेगा 'पत्थर युग' से भी पुराना दौर?

Oxygen Will End On Earth: हम रोज बिना सोचे-समझे सांस लेते हैं. मान लेते हैं कि हवा हमेशा ऐसी ही रहेगी. हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर मौजूद ऑक्सीजन हमेशा के लिए नहीं है. रिसर्च के मुताबिक धरती पर मौजूद ऑक्सीजन करीब 1 अरब साल तक ही बनी रह पाएगी. हालांकि इस समय में थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है. आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं.

शुरुआती धरती जैसी हो जाएगी हवा

जब ऑक्सीजन कम होना शुरू होगी तो यह बदलाव बहुत तेज होगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय धरती की हवा वैसी हो जाएगी, जैसी बहुत पुराने समय में थी. जब ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर थी. उस दौर को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट से पहले का समय माना जाता है. जब सिर्फ ऐसे सूक्ष्म जीव थे जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी.

सूरज की बढ़ती गर्मी होगी वजह

इस बदलाव की वजह इंसान या प्रदूषण नहीं होने वाला है, बल्कि सूरज खुद होगा. समय के साथ सूरज और ज्यादा चमकीला और गर्म होता जाएगा. इसकी वजह से धरती पर चट्टानों का घिसाव काफी तेज होगा जिससे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड धीरे-धीरे कम होती जाएगी.

पेड़-पौधों पर पड़ेगा असर

कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस करना मुश्किल हो जाएगा. जब पौधे कम ऑक्सीजन बनाएंगे तो पूरी धरती की हवा में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा. शुरुआत में यह गिरावट धीमी होगी लेकिन एक समय के बाद यह बहुत तेजी से नीचे जाएगी और फिर ऐसे ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी.

जानवर और इंसान हो जाएंगे खत्म

एक रिसर्च की मानें तो एक सीमा पार होते ही धरती पर ऑक्सीजन इतनी कम हो जाएगी कि इंसान, जानवर और पेड़-पौधे जिंंदा ही नहीं बचच पाएंगे. उस समय धरती की हवा में मीथेन अधिक हो जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगी. ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी. वैज्ञानिक काजुमी ओजाकी के अनुसार तब धरती पर सिर्फ ऐसे जीव बचेंगे जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है.

यह खतरा आज का नहीं

वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि यह बदलाव अभी या आने वाली पीढ़ियों में नहीं होगा. इंसान का इतिहास लाखों साल का है और यह बदलाव अरबों सालों में होगा. इसका मतलब यह नहीं कि हम जल्दी सांस नहीं ले पाएंगे बल्कि यह धरती के बहुत लंबे भविष्य की बात है.

दूसरी दुनिया में जीवन की खोज

इस रिसर्च का एक बड़ा मतलब यह भी है, अगर हम दूसरी ग्रहों पर जीवन खोज रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन को ही जीवन का संकेत मानना सही नहीं होगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी ग्रह पर जीवन का ऑक्सीजन वाला दौर उसकी कुल उम्र का बस 20 से 30 फीसदी हो सकता है.

धरती और जीवन का गहरा रिश्ता

यह रिसर्च बताती है कि धरती की हवा और जीवन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं. लंबे समय में धरती का प्राकृतिक चक्र कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस कमजोर होता है और अंत में ऑक्सीजन भी खत्म होने लगती है.

हमेशा के लिए नहीं है धरती

बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस ऑक्सीजन वाले दौर में हम रह रहे हैं वह धरती के इतिहास में बहुत खास है. यह ऐसे ही हमेशा नहीं रहने वाला है. वैसे इस रिसर्च से हमें यह पता चलता है कि धरती रहने लायक जरूर है लेकिन हमेशा के लिए नहीं है.

