Advertisement
trendingNow13116780
Hindi Newsविज्ञान38 साल से धरती को अंतरिक्ष से कौन भेज रहा रहस्यमयी सिग्नल? हर 22 मिनट में सुनाई देता है धमाका, क्या बोले वैज्ञानिक?

38 साल से धरती को अंतरिक्ष से कौन भेज रहा रहस्यमयी सिग्नल? हर 22 मिनट में सुनाई देता है धमाका, क्या बोले वैज्ञानिक?

Earth Recieving Radio Signal: धरती को अंतरिक्ष से एक रेडियो सिग्नल मिल रहा है, जिसकी आवाज हर 22 मिनट में आती है. साइंटिस्ट भी इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 20, 2026, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

38 साल से धरती को अंतरिक्ष से कौन भेज रहा रहस्यमयी सिग्नल? हर 22 मिनट में सुनाई देता है धमाका, क्या बोले वैज्ञानिक?

Science News: साल 1988 से हमारी धरती को अंतरिक्ष से एक अजीब सिग्नल मिल रहा है, जो अनोखे पैटर्न को फॉलो करता है. इस सिग्नल की आवाज हर 22 मिनट में एक बार आती है.  GPM J1839-10 हर 22 मिनट में एक रेडियो पल्स एमिट करता है, जो हर बार कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक रहता है. यह एक कॉस्मिक एनालॉमी है, जो इतना शक्तिशाली है कि साइंटिस्ट भी इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं. आमतौर पर ऐसे संकेत पल्सर नाम के मृत तारों से आते हैं, जो तेजी से घूमते हैं और हर कुछ सेकंड में एक संकेत भेजते हैं, लेकिन यह संकेत हर 22 मिनट में आता है, जो बेहद लंबा समय है. 

सिग्नल ने चौंकाया 

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिग्नल एक धीमी स्पीड से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार से आ रहा है, हालांकि यह समझना मुश्किल है कि एक स्लो स्पीड से घूमने वाला तारा इतना शक्तिशाली सिग्नल कैसे भेज सकता है. इस तारे के लिए ऐसा करना बेहद मुश्किल है. बता दें कि GPM J1839-10 स्कूटम तारामंडल से 15,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है. इस सिग्नल को साल 2022 में 'कर्टिन यूनिवर्सिटी' की ओर से खोजा गया था. जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप और वेरी लार्ज ऐरे से प्राप्त आर्काइवल डाटा से पता चला है कि यह वस्तु साल 1988 से सिग्नल एमिट कर रही है. तब से इसका पैटर्न नहीं बदला है. 

ये भी पढ़ें- लाल-हरा हो गया आसमान, दिखने लगी नीली रोशनी...NASA के कैमरे में कैद हुआ कुदरत का करिश्मा 

Add Zee News as a Preferred Source

विस्फोटों का कारण 

बताया जा रहा है कि इन रेडियो विस्फोटों की अवधि 30 सेकंड से 5 मिनट तक हो सकती है. इसके कई कारण भी बताए गए हैं. कुछ का मानना ​​है कि यह आवाज किसी अल्ट्रा लॉन्ग टर्म मैग्नेट या संभावितन रूप से किसी व्हाइट ड्वार्फ पल्सर से आ रही है. यह वस्तु चाहे जो भी हो एक नॉर्मल पल्सर एमिशन की डेडलाइन के किनारे पर स्थित है. इस सीमा के बाद एमिशन को बंद हो जाना चाहिए.  

ये भी पढ़ें- पानी में आसानी से तैर सकता है धरती से 126 करोड़ किलोमीटर दूर यह ग्रह, केवल 11 घंटों में निपट जाता है पूरा दिन

रेडियो सिग्नल्स ने बदला सोचने का तरीका 

इस विचित्र व्यवहार वाली वस्तु की खोज ने एस्ट्रोनॉमर्स के पल्सर और रेडियो सिग्नल्स के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है. यह देखने के बाद कि इतनी कम स्पीड से चलने वाली कोई वस्तु भी मजबूत सिग्नल पैदा कर सकती है अब इस पर बहस छिड़ गई है कि क्या ब्रह्मांड में ऐसी वस्तुएं मौजूद हो सकती हैं? वे इस बात का दोबारा विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरह की वस्तुएं स्थिर, दोहराए जाने वाले कॉस्मिक साइन पैदा कर सकते हैं.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री