सुस्त पड़ रही है पृथ्वी की चाल! टूट गया 3.6 मिलियन साल का रिकॉर्ड, जानिए क्या है वजह और क्या होगा इसका अंजाम?

Earth Rotation Slowing Down: क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिन खत्म ही नहीं हो रहा है? मुमकिन है कि आप सही हों! अब विज्ञान की दुनिया से भी एक ऐसी ही खबर आ रही है जो सुनने में किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसी लगती है लेकिन हकीकत है. हमारी धरती पहले जिस रफ्तार से अपनी धुरी पर घूमती थी, अब उसमें बड़ा बदलाव आ गया है. क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है जिसने पिछले 3.6 मिलियन यानी 36 लाख सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसको लेकर वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दे दी है कि इंसान की गलतियों की वजह से अब धरती के दिन धीरे-धीरे लंबे होने लगे हैं.

क्यों धीमी हो रही है पृथ्वी की चाल?

आमतौर पर पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है. लेकिन बीते साल 2025 की जुलाई और अगस्त में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से दिन की औसत लंबाई में 1 मिलीसेकंड की बढ़ोतरी रिकार्ड की गई है. हालांकि परेशानी की बात क्लाइमेट चेंज है. यूरोप की एक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना और ETH ज्यूरिख के वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगी है.

वैज्ञानिकों ने इस समस्या को एक फिगर स्केटर के उदाहरण से समझाया है. वैज्ञानिकों के मुताबिक जब एक स्केटर यानी पहियेदार जूतों पर चलने वाला व्यक्ति अपनी बाहों को फैलाता है तो उसकी घूमने की रफ्तार कम हो जाती है. ठीक उसी प्रकार जब पहाड़ों और ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलकर समुद्र में मिलने लगती है तो पृथ्वी का द्रव्यमान (Mass) केंद्र से हटकर भूमध्य रेखा की तरफ फैल जाता है. द्रव्यमान का यह फैलाव पृथ्वी की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम कर रहा है.

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भविष्य के लिए खतरा?

इस तरह पृथ्वी के दिन वर्तमान में प्रति शताब्दी करीब 1.33 मिलीसेकंड की दर से लंबे होने लगे हैं.

यह बदलाव लेट प्लायोसिन युग यानी 36 लाख साल के बाद से अब तक का होने वाला सबसे तेज बदलाव है.

जानकारों का मानना है कि दिन की लंबाई में यह अचानक वृद्धि मुख्य रूप से इंसानी कामों की वजह से हो रही है.

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आम लोगों पर क्या होगा असर?

आम लोगों के लिए 1.33 मिलीसेकंड का समय बहुत कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में यह तबाही मचा सकता है! प्रोफेसर बेनेडिक्ट सोजा के मुताबिक सेंटीमीटर-सटीक GPS नेविगेशन, अंतरिक्ष यात्रा पूरी तरह से सटीक समय पर निर्भर करते हैं. पृथ्वी के घूमने में जरा सा भी बदलाव इन सिस्टम्स में बड़ा असर डाल सकते हैं यहां तक कि इन्हें खराब भी कर सकते हैं.

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