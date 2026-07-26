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अचानक बदल गई पृथ्वी की चाल! 26 जुलाई को 24 घंटे होने से पहले ही क्यों खत्म हो जाएगा दिन? वैज्ञानिकों की बढ़ी चिंता!

26 जुलाई, रविवार को दिन पूरे 24 घंटे का नहीं होगा. आज का दिन सामान्य चक्र से 0.65 मिलीसेकंड पहले ही सिमट जाएगा. देखने में छोटा लगने वाला यह समय वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 26, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:47 AM IST
अचानक बदल गई पृथ्वी की चाल! 26 जुलाई को 24 घंटे होने से पहले ही क्यों खत्म हो जाएगा दिन? वैज्ञानिकों की बढ़ी चिंता!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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