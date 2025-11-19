20 साल में 31 इंच टेढ़ी हो गई धरती...'इंसानों की प्यास' ने हिला डाला पूरा ग्रह, टेंशन में NASA वाले

Science News in Hindi: धरती का घूमना पूरी तरह से एक जैसा नहीं रहता. वैज्ञानिक लंबे समय से जानते हैं कि जब इन चीजों का वजह एक से दूसरी जगह जाता है तो इससे ग्रह के घूमने का तरीका बदल सकता है. जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स एक स्टडी बताती है कि, सिंचाई और शहरी इस्तेमाल के लिए बड़ी मात्रा में जमीन के अंदर से पानी जाना इसकी बड़ी वजह है. 1993 से 2010 के बीच तकरीबन 2,150 गीगाटन भूजल पंप किया गया जो समुद्र में मिल गया. इससे धरती का जलस्तर बढ़ता है और धरती के घूमने की धूरी(Axis)को बदल देता है.

सियोल राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक की-वियन सेओ ने यह स्टडी की है. यह अब तक का सबसे सही अनुमान देता है कि इंसान पानी का इस्तेमाल करके धरती की धुरी को कैसे हिलाते हैं. नतीजों के बारे में सिओ कहते हैं कि, जलवायु से जुड़े कारणों में जमीन के पानी का अपनी जगह से हटना ही धरती के घूमने की धुरी को सबसे ज्यादा बदलता है. उनकी टीम ने 1993 से 2010 तक के डाटा का इस्तेमाल किया जिससे पत चला कि पानी कैसे हिलता है और उससे धरती पर क्या असर होता है.

एक मॉजल इससे मेल खाता था जिसमें 2,150 गीगाटन निकाले गए भूजल को शामिल किया गया था जिससे पक्का हुआ कि पानी निकालने की वजह से ही बदलाव हुआ था. ये नतीजे NASA के 2016 के पिछले रिसर्च पर आधारित हैं जिसमें पहले ही दिखाया गया था कि पानी का बंटवारा धरती के घूमने को प्रभावित कर सकता है.

जमीन के पानी को खेता या पानी के लिए पंप करके निकाला जाता है तो वह गायब नहीं होता बल्कि समुद्र में पहुंच जाता है जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता है. स्टडी के मुताबिक, 17 सालों में इस वजह से Sea Water Level 0.24 इंच बढ़ गया है. यह सुनने में शायद कम लगे लेकिन यह एक तेज बदलाव का हिस्सा है जे दुनिया भर के जलवायु प्रभावों को बढ़ाता है.

NASA के सुरेंद्र अधिकारी ने 2016 की पिछली स्टडी पर काम किया था. उनके मुताबिक, यह नई रिसर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने ध्रुवीय गति(Polar Motion)पर भूजल पंपिंग की भूमिका को पक्का किया है और यह बहुत जरूरी है. असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि पानी कहां से निकाला जा रहा है. बीच के अक्षांशीय क्षेत्रों खासकर उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग और उत्तर-पश्चिमी भारत से पानी निकालने का पृथ्वी की धुरी पर सबसे ज्यादा असर पाया गया है क्योंकि यहां पानी ज्यादा निकाला जाता है.

अब धरती के ध्रुव की गति को देखना सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं बल्कि यह महाद्वीपों पर पानी के जमाव में बदलाव को समझने का एक काम का तरीका बन गया है. सेओ ने कहा, धरती के घूमने की धुरी में बदलावों को देखना महाद्वीपीय स्तर पर पानी के जमाव में बदलावों को समझने के लिए उपयोगी है. यह भविष्य की जल प्रबंधन योजनाओं को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.