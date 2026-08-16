महाविनाश से 85 दिन पहले अंतरिक्ष से मिलेगा सिग्नल? वैज्ञानिकों ने डिकोड किया भूकंप का 'सीक्रेट कोड'

Earthquake Prediction: इंडोनेशिया में M7.7, कोलंबिया में M7.4, जापान में M6.8 और मेक्सिको में M7.3 दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज किए गए इन हालिया शक्तिशाली भूकंपों ने एक बार फिर पूरी मानव सभ्यता को उसी खौफनाक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि क्या धरती के इस जानलेवा कंपन की पूर्व सूचना कभी मिल पाएगी? क्या कोई ऐसा अलार्म सिस्टम बन सकता है जो किसी शहर के तबाह होने से पहले लोगों को सुरक्षित निकाल सके?
दशकों से आधुनिक भूविज्ञान (Geophysics) यह मानता आया है कि भूकंप का सटीक और समय रहते पूर्वानुमान लगाना लगभग नामुमकिन है. ज़मीन के नीचे 10 से 50 किलोमीटर की गहराई में मौजूद फॉल्ट लाइन्स पर कब, कहां और कितना दबाव अचानक टूट पड़ेगा, इसे सीधे देख पाना इंसान की पहुंच से बाहर रहा है. लेकिन अब विज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है. वैज्ञानिकों ने धरती के अंदरूनी राज जानने के लिए अपनी नजरें जमीन के बजाय आसमान और अंतरिक्ष की गहराइयों की ओर मोड़ दी हैं.
जानकारी के अनुसार, यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) के Swarm satellites के विशाल डेटासेट और मशहूर रिसर्च जर्नल Nature Scientific Reports में प्रकाशित एक ऐतिहासिक अध्ययन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. इस रिसर्च ने यह स्थापित किया है कि जब जमीन के गर्भ में एक महाविनाशकारी भूकंप की तैयारी चल रही होती है, तो उसके संकेत सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे उपग्रहों के सिग्नलों में दर्ज होने लगते हैं. धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में मचने वाली खलबली कैसे अंतरिक्ष के चुंबकीय क्षेत्र और आयनमंडल में गड़बड़ी पैदा करती है, क्या सैटेलाइट सिग्नल्स आने वाले समय में लाखों जिंदगियां बचा पाएंगे. आइए समझते हैं इस पूरे वैज्ञानिक रहस्य को बेहद आसान भाषा में...
हाल के महीनों में प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' से लेकर लैटिन अमेरिका और यूरेशियन प्लेटों के किनारों तक जमीन लगातार डोली है:
हाल के दिनों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आए शक्तिशाली भूकंपों ने भारी प्रभाव डाला है. इंडोनेशिया में M7.7 तीव्रता का उथला समुद्री भूकंप दर्ज किया गया, जिसने बड़े पैमाने पर सुनामी का अलर्ट जारी करने के साथ तटीय इलाकों में दहशत फैला दी. वहीं, कोलंबिया में आए M7.4 तीव्रता के तेज झटकों के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह भूस्खलन हुआ और इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा. मेक्सिको में M7.3 तीव्रता के भूकंप से देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में जोरदार कंपन हुआ, जिसके झटके राजधानी तक महसूस किए गए. इसके अतिरिक्त, जापान में M6.8 तीव्रता का भूकंप आते ही सुरक्षा प्रणालियों के तहत हाई-स्पीड रेल नेटवर्क स्वतः रुक गया और तटीय शहरों में एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया.
जब भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो कुछ ही सेकंडों में फलते-फूलते शहर खंडहर बन जाते हैं. भूकंप की सबसे भयानक बात यह है कि चक्रवात, बाढ़ या भारी बारिश की तरह इसका कोई मौसमी पूर्वानुमान नहीं होता. यह बिना किसी स्पष्ट सायरन के सेकंडों में सबकुछ तबाह कर देता है.
हमारी धरती बाहर से जितनी शांत और स्थिर दिखती है, अंदर से उतनी ही चंचल और गतिशील है. इसे समझने के लिए पृथ्वी की संरचना को जानना जरूरी है:
1. क्रस्ट और लिथोस्फीयर (Lithosphere): धरती की सबसे ऊपरी ठोस परत, जिस पर महाद्वीप और महासागर टिके हैं. यह कोई एक अखंड कवच नहीं है, बल्कि फुटबॉल के पैच की तरह कई बड़े और छोटे टुकड़ों में बंटी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स (Tectonic Plates) कहा जाता है.
2. मेंटल (Mantle): क्रस्ट के नीचे अत्यधिक गर्म, अर्ध-पिघला हुआ लावा या मैग्मा होता है. पृथ्वी के कोर से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी के कारण मेंटल में संवहन धाराएं (Convection Currents) चलती हैं.
3. प्लेटों की गति: मेंटल की इन धाराओं के कारण टेक्टोनिक प्लेटें बहुत धीमी गति से (साल में कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक) एक-दूसरे की तरफ खिसकती हैं, एक-दूसरे से दूर जाती हैं या आपस में रगड़ खाती हैं.
जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो चट्टानों के खुरदरे किनारों के कारण वे आसानी से फिसल नहीं पातीं. वे एक जगह फंस जाती हैं. लेकिन पीछे से मेंटल का धक्का लगातार जारी रहता है. परिणामस्वरूप, उस जोड़ (Fault line) पर भारी मात्रा में खिंचाव और यांत्रिक दबाव जमा होने लगता है. यह खिंचाव दशकों या सदियों तक जमा होता रहता है. जब यह जमा हुआ तनाव चट्टानों की इलास्टिक क्षमता (सहनशक्ति) को पार कर जाता है, तो चट्टान अचानक चटक जाती है या फॉल्ट अचानक स्लिप हो जाती है. इस अचानक टूटन से अरबों जूल ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों दिशाओं में फैलती है. जब ये तरंगें सतह पर पहुंचती हैं, तो जमीन थरथरा उठती है इसे ही हम भूकंप कहते हैं.
मौसम वैज्ञानिक कई दिन पहले ही बता देते हैं कि चक्रवात या भारी बारिश कब और कहां आएगी, लेकिन भूकंप वैज्ञानिक (Seismologists) यह क्यों नहीं बता पाते कि कल किस शहर में भूकंप आने वाला है?
1. जमीन की भारी गहराई: ज्यादातर खतरनाक भूकंप जमीन के नीचे 10 से 50 किलोमीटर की गहराई में जन्म लेते हैं. इंसान आज तक धरती में सिर्फ 12.2 किलोमीटर गहरा गड्ढा ही खोद पाया है. इतनी गहराई में भीषण गर्मी और दबाव के कारण न तो कोई कैमरा काम कर सकता है और न ही कोई सेंसर लगाया जा सकता है.
2. चट्टानों के टूटने का कोई तय नियम नहीं: जमीन के नीचे चट्टानों पर दबाव कब तक बढ़ता रहेगा और वे अचानक कब टूटेंगी, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता. यह अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है कि चट्टान एक हल्के झटके के साथ हिलेगी या एक भयानक महाविनाशकारी भूकंप ले आएगी.
3. गलत चेतावनी (False Alarm) का डर: जमीन में होने वाली हल्की हलचल, कुओं के पानी का ऊपर-नीचे होना या गैसों का रिसाव कई बार आम मौसमी बदलावों या खदानों के काम की वजह से भी होता है. ऐसे में अगर गलत चेतावनी जारी कर पूरा शहर खाली करा लिया जाए, तो भारी अफरा-तफरी मचेगी और बड़ा आर्थिक नुकसान होगा. इन्हीं मुश्किलों की वजह से वैज्ञानिक अब जमीन के बजाय अंतरिक्ष से ऐसे शुरुआती सुराग ढूंढ रहे हैं, जो भूकंप आने से पहले खतरे का सटीक इशारा दे सकें.
अगर फॉल्ट जमीन के 20 किलोमीटर नीचे है, तो 400 से 500 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे उपग्रह को इसका कैसे पता चल सकता है? इस सवाल का जवाब छिपा है एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक सिद्धांत में, जिसे LAIC (Lithosphere-Atmosphere-Lonosphere Coupling - लिथोस्फीयर-एटमॉस्फियर-आयनोस्फीयर कपलिंग) कहा जाता है. सरल शब्दों में, हमारी पृथ्वी का भूमंडल (Lithosphere), वायुमंडल (Atmosphere) और अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार यानी आयनमंडल (Ionosphere) एक-दूसरे से कटे हुए नहीं हैं. ये तीनों आपस में विद्युत, चुंबकीय और ऊष्मीय रूप से जुड़े हुए हैं.
भूकंप आने से पहले जमीन की गहराई से लेकर अंतरिक्ष तक एक त्रिस्तरीय शृंखलाबद्ध प्रक्रिया घटित होती है:
1. भू-सतह (Lithosphere/Crust): सबसे पहले जमीन के नीचे टेक्टोनिक फॉल्ट पर अत्यधिक दबाव (Tectonic Stress) बनता है. इस भीषण दबाव के कारण चट्टानों में सूक्ष्म दरारें बनती हैं, थर्मल फ्लूइड्स सक्रिय होते हैं और चट्टानों के रासायनिक बॉन्ड टूटने से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरियर्स (p-holes) पैदा होते हैं.
2. वायुमंडल (Atmosphere, 0 से 100 किमी): यह भूगर्भीय दबाव सतह के जरिए वायुमंडल को प्रभावित करता है. p-holes चार्ज ऊपर आकर हवा को आयनित (Ionize) करते हैं, दरारों से रेडॉन जैसी रेडियोधर्मी गैसें उत्सर्जित होती हैं और जमीनी तापमान व दबाव में आए बदलाव से वायुमंडलीय गुरुत्व तरंगें (Atmospheric Gravity Waves) ऊपर की ओर उठने लगती हैं.
3. आयनमंडल (Ionosphere, 100 से 500 किमी): अंत में, वायुमंडल से उठा यह विद्युत, तापीय और तरंगीय असंतुलन अंतरिक्ष के मुहाने यानी आयनमंडल तक पहुंच जाता है. इसके परिणामस्वरूप आयनोस्फीयर के स्थानीय विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन घनत्व (Electron Density) में असामान्य विचलन या विसंगतियां दर्ज होने लगती हैं, जो सैटेलाइट्स द्वारा पकड़ी जाती हैं.
जब किसी फॉल्ट लाइन पर भूकंप आने से कुछ हफ्ते या महीने पहले भीषण दबाव बनता है, तो पृथ्वी के गर्भ में तीन बड़ी भौतिक घटनाएं घटती हैं:
वैज्ञानिक फ्रायंड (Freund) के मॉडल्स के अनुसार, जब धरती की मैग्मैटिक और मेटामॉर्फिक चट्टानों (जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट) पर अत्यधिक टेक्टोनिक स्ट्रेस पड़ता है, तो उनमें मौजूद रासायनिक बॉन्ड टूटते हैं. इससे चट्टानों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैरियर्स जिन्हें 'पॉजिटिव होल्स' (p-holes) कहा जाता है सक्रिय हो जाते हैं. चट्टानें अचानक सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगती हैं. ये पॉजिटिव चार्ज जमीन के भीतर से बहते हुए पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं और जमीन के ठीक ऊपर की हवा में मौजूद अणुओं को आयनित (Ionize) करना शुरू कर देते हैं.
वैज्ञानिक पुलिनेट्स और ओजूनोव के शोध के अनुसार, भूकंप की तैयारी के दौरान चट्टानों में बारीक दरारें बनती हैं. इन दरारों से जमीन में दबी रेडॉन (Radon) जैसी रेडियोधर्मी गैसें और थर्मल फ्लूइड्स तेजी से बाहर निकलते हैं. रेडॉन हवा के अल्फा-आयनीकरण को बढ़ा देती है, जिससे सतह के पास भारी मात्रा में लैटेंट हीट (गुप्त ऊष्मा) और इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है.
जमीन पर तापमान और दबाव के इस असामान्य बदलाव के कारण हवा में विशेष प्रकार की लहरें पैदा होती हैं जो ऊपर की ओर उठती हैं.
सतह पर पैदा हुआ यह भारी विद्युत और तापीय असंतुलन ऊपर उठकर 100 से 500 किमी की ऊंचाई पर स्थित आयनोस्फीयर (Ionosphere) को प्रभावित करता है. आयनोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत है जहां सूर्य के विकिरण के कारण गैसें आयनों और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के रूप में तैरती हैं. जब नीचे जमीन से विद्युत विसंगति उठती है, तो आयनोस्फीयर के इलेक्ट्रॉन घनत्व और पृथ्वी के स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र में अचानक असमानता या 'विसंगति' पैदा हो जाती है.
अंतरिक्ष में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की निगरानी के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नवंबर 2013 में अपना महत्वाकांक्षी Swarm Mission लॉन्च किया था.
Swarm सैटेलाइट्स की खासियत: तीन सैटेलाइट्स का समूह
Swarm Alpha (A) और Swarm Charlie (C): ये दोनों उपग्रह लगभग 460 किलोमीटर की निचली कक्षा में एक-दूसरे के समानांतर (Side-by-side) उड़ते हैं.
Swarm Bravo (B): यह लगभग 510 किलोमीटर की थोड़ी ऊंची कक्षा में चक्कर लगाता है.
अल्ट्रा-सेंसिटिव पेलोड:
वेक्टर फ्लक्सगेट मैग्नेटोमीटर (VFM) & एब्सोल्यूट स्केलर मैग्नेटोमीटर (ASM): ये उपकरण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जितनी अविश्वसनीय शुद्धता के साथ मापते हैं.
लैंगमुइर प्रोब (Langmuir Probe - LP): यह सैंपलिंग रेट पर प्लाज्मा और आयनमंडल के इलेक्ट्रॉन घनत्व और तापमान को लगातार रिकॉर्ड करता है.
यह तिकड़ी उपग्रह प्रणाली दिन-रात पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए मैग्नेटिक शील्ड और आयनोस्फीयर का एक 3D और हाई-रेजोल्यूशन नक्शा तैयार करती है.
Nature Scientific Reports में प्रकाशित अध्ययन में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग किया. उन्होंने 1 जनवरी 2014 से 31 अगस्त 2018 (लगभग 4.7 वर्ष) के बीच दुनिया भर में आए 1312 उथले (Shallow) भूकंपों और विशेष रूप से 2014 से 2021 के बीच ईरान में आए शक्तिशाली भूकंपों के सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण किया.
वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अंतरिक्ष का मौसम बेहद चंचल होता है. सूर्य से आने वाली सौर ज्वालाएं (Solar Flares) और भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic Storms) भी आयनोस्फीयर को विचलित कर सकते हैं. भूकंपीय संकेतों को अलग करने के लिए वैज्ञानिकों ने सख्त वैज्ञानिक फिल्टर लगाए:
1. सिर्फ उथले भूकंप (Depth < 50 km): केवल उन्हीं भूकंपों को चुना गया जिनकी गहराई 50 किमी से कम थी, क्योंकि बहुत गहरे भूकंपों का विद्युत प्रभाव सतह और आयनोस्फीयर तक नहीं पहुंच पाता.
2. तीव्रता का पैमाना: वैश्विक स्तर पर M5.5 से बड़े 1312 भूकंपों का अध्ययन किया गया.
3. ईरान केस स्टडी: ईरान में आए M5.5 से बड़े 30 प्रमुख भूकंपों में से सोलर स्टॉर्म और आपस में टकराने वाले अन्य भूकंपों के प्रभाव को हटाकर 21 बेहद सटीक और शुद्ध मामलों का विश्लेषण किया गया.
4. टाइम विंडो: हर भूकंप के केंद्र के ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट डेटा को भूकंप आने से दो महीने पहले से लेकर एक महीने बाद तक बारीकी से ट्रैक किया गया.
वैज्ञानिकों ने Superposed Epoch Analysis और Dobrovolsky Strain Radius (वह भौगोलिक क्षेत्र जहां भूकंप से पहले टेक्टोनिक तनाव का असर फैलता है) का इस्तेमाल किया. इसके तहत सैटेलाइट के Y-ईस्ट मैग्नेटिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में आने वाले हर असामान्य विचलन को गणितीय एल्गोरिदम से परखा गया.
इस रिसर्च से जो नतीजे निकलकर सामने आए, उसने भूकंप विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया. वैज्ञानिकों ने पाया कि बड़े भूकंप आने से पहले अंतरिक्ष में मैग्नेटिक और प्लाज्मा एनोमली का एक साफ क्लस्टरिंग (जमावड़ा) दिखाई देता है.
भूकंप से समय (दिन पहले) आयनमंडल और सैटेलाइट पर दिखने वाले प्रभाव
भूकंप आने से पहले अंतरिक्ष और आयनमंडल में होने वाले बदलाव एक चरणबद्ध क्रम में सामने आते हैं. भूकंप के मुख्य झटके से लगभग 70 से 85 दिन पहले, आयनमंडल के इलेक्ट्रॉन घनत्व में पहला असामान्य उछाल या विसंगति दर्ज होती है. इसके बाद, लगभग 45 दिन पहले पृथ्वी के स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र के Y-कंपोनेंट में मध्यम दर्जे का विचलन देखा जाता है. खतरे की असली घंटी भूकंप से ठीक 6 से 8 दिन पहले बजती है, जब सैटेलाइट सिग्नलों में अत्यधिक तीव्र एनोमली क्लस्टरिंग (Peak Anomaly Signal) अपने चरम पर पहुंच जाती है. अंततः, दिन '0' यानी भूकंप के दिन, जमीन के भीतर फॉल्ट टूटती है और सतह पर जानलेवा सिस्मिक तरंगों का तेज झटका महसूस होता है.
मुख्य वैज्ञानिक निष्कर्ष:
1. शॉर्ट-टर्म पीक (भूकंप से 6 से 8 दिन पहले): विश्लेषण में पाया गया कि किसी बड़े भूकंप (M5.5+) के आने से ठीक 6 से 8 दिन पहले भूकंप के केंद्र के ऊपर आयनमंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य उतार-चढ़ाव अपने चरम पर होता है. यह परिणाम इससे पहले फ्रांस के DEMETER सैटेलाइट द्वारा पाए गए 6.5 साल के डेटा से भी पूरी तरह मेल खाता है.
2. लॉन्ग-टर्म प्रीकर्सर (45 से 85 दिन पहले): स्टडी में पहली बार यह प्रमाणित हुआ कि बहुत बड़े भूकंपों की तैयारी के दौरान केवल कुछ दिन पहले ही नहीं, बल्कि 45 दिन और 70 से 85 दिन पहले भी अंतरिक्ष में शुरुआती विद्युत-चुंबकीय असंतुलन के स्पष्ट सुराग दर्ज होते हैं.
3. रिकिटेक नियम (Rikitake's Empirical Law) की पुष्टि: जापानी भूभौतिकीविद् त्सुनेजी रिकिटेक ने दशकों पहले जमीनी चुंबकीय प्रेक्षणों के आधार पर एक नियम दिया था:
log_{10}(\Delta T) = a + bM
(जहां \Delta T प्रीकर्सर समय है और M भूकंप की तीव्रता है)
Swarm सैटेलाइट के अंतरिक्ष डेटा ने पहली बार यह साबित किया कि यह नियम अंतरिक्ष में भी हूबहू लागू होता है. यानी भूकंप जितना अधिक शक्तिशाली होगा, अंतरिक्ष में उसके चेतावनी संकेत उतने ही अधिक दिन पहले (महीनों पहले) दिखने शुरू हो जाएंगे.
4. स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस:
जब डोब्रोवोल्स्की स्ट्रेन रेडियस (Dobrovolsky Area) के तहत डेटा को देखा गया, तो एनोमली क्लस्टरिंग का सिग्निफिकेंस रैंडम सिम्युलेशन की तुलना में n = 4.6 से 15.1 स्टैंडर्ड डेविएशन (\sigma) अधिक पाया गया. विज्ञान की भाषा में इसका मतलब है कि यह कोई संयोग या तुक्का नहीं, बल्कि ठोस भौतिक सच्चाई है.
वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि किसी एक सैटेलाइट सिग्नल के आधार पर तुरंत भूकंप की तारीख और समय घोषित नहीं किया जा सकता. इसके लिए एक मल्टी-पैरामीट्रिक जियोसिस्टमैटिक्स (Multiparametric Geosystemics) दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक के सभी आधुनिक टूल्स को एक नेटवर्क में पिरोया जा रहा है:
भूकंप के संकेतों को पकड़ने के लिए जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक विभिन्न प्रणालियां अलग-अलग समय-सीमा पर काम करती हैं. सबसे पहले, हाई-प्रिसिजन GNSS/GPS नेटवर्क टेक्टोनिक प्लेटों के मिलीमीटर स्तर पर खिसकने (Crustal Deformation) को मापकर महीनों या सालों पहले से ही बढ़ते तनाव का लगातार रिकॉर्ड रखते हैं. इसके बाद, अंतरिक्ष में तैनात Swarm Satellites Y-मैग्नेटिक फील्ड और आयनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन घनत्व में आने वाले बदलावों को भूकंप से हफ्तों या महीनों पहले (6 से 85 दिन) पकड़ लेते हैं.
जमीनी स्तर पर, रेडॉन और भूजल सेंसर कुओं के जलस्तर में अचानक उतार-चढ़ाव और रेडियोधर्मी गैस के रिसाव के जरिए हफ्तों से लेकर दिनों पहले चेतावनी के संकेत देते हैं. वहीं, सतह से छोड़ी गई रेडियो तरंगों की मदद से आयनोसॉन्ड्स (Ionosondes) आयनमंडल की ऊंचाई में होने वाले बदलावों को दिनों से लेकर घंटों पहले दर्ज करते हैं. भूकंप के बेहद करीब आने पर, यानी घंटों या मिनटों पहले, पशु-पक्षियों का असामान्य व्यवहार लो-फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और सूक्ष्म कंपनों को महसूस कर खतरे का आभास कराता है. इन सभी विशाल और जटिल डेटा स्रोतों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रियल-टाइम ऑटोमेटेड एनालिसिस के जरिए प्रोसेस करता है, जिससे वास्तविक प्रीकर्सर पैटर्न की तुरंत पहचान कर सटीक अलर्ट जारी किया जा सके.
दशकों से यह देखा गया है कि भूकंप से ठीक पहले कुत्ते अजीब तरह से भौंकने लगते हैं, सांप और मेंढक अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और पक्षी आसमान में चीखने लगते हैं. वैज्ञानिक अब मानते हैं कि यह कोई जादू नहीं है. जानवर जमीन के नीचे से निकलने वाले सूक्ष्म इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, हवा के आयनीकरण और प्राथमिक सिस्मिक तरंगों (P-waves) के प्रति इंसानों से हजारों गुना अधिक संवेदनशील होते हैं. जब p-holes के कारण हवा आयनित होती है, तो जानवर तनावग्रस्त हो जाते हैं.
इस ऐतिहासिक रिसर्च के बाद सवाल उठता है कि क्या अगले 5 या 10 सालों में हमारे मोबाइल फोन पर मौसम की तरह भूकंप का अलर्ट आ सकेगा?
मौजूदा तकनीक (EEW - Earthquake Early Warning): आज जापान, मेक्सिको और अमेरिका में जो सिस्टम काम कर रहे हैं, वे भूकंप शुरू होने के बाद काम करते हैं. जब फॉल्ट टूटती है, तो तेज गति वाली लेकिन कम नुकसानदेह P-waves को पकड़कर, भारी नुकसान करने वाली S-waves के पहुंचने से 10 से 60 सेकंड पहले सायरन बजाया जाता है. इससे मेट्रो ट्रेनें रुक जाती हैं और गैस पाइपलाइन बंद हो जाती हैं, लेकिन इमारतों को खाली कराने का समय नहीं मिलता.
भविष्य की तकनीक (Short-term Forecasting): Swarm सैटेलाइट्स और LAIC मॉडल ने जिस रास्ते की नींव रखी है, उसका लक्ष्य भूकंप आने से 6 से 8 दिन पहले एक 'येलो अलर्ट' और 24 से 48 घंटे पहले एक 'रेड अलर्ट' जारी करने का है.
1. स्पेस वेदर और सौर तूफानों से निपटना: सूर्य से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन (CME) भी आयनमंडल में बिल्कुल वैसा ही विचलन पैदा करते हैं जैसा भूकंप के समय होता है. AI को इस हद तक ट्रेन करना होगा कि वह सौर तूफान और जमीनी फॉल्ट के अंतर को शत-प्रतिशत पहचान सके.
2. सटीक लोकेशन का दायरा: अंतरिक्ष में आयनोस्फेरिक एनोमली कई सौ किलोमीटर के दायरे में फैल सकती है. सटीक शहर या पिन-पॉइंट लोकेशन तय करने के लिए ग्राउंड जीपीएस और सिस्मोग्राफ के साथ रियल-टाइम डेटा फ्यूजन अनिवार्य होगा.
पृथ्वी के गर्भ का राज अंतरिक्ष के सिग्नलों से खोलना मानव विज्ञान की सबसे रोमांचक यात्राओं में से एक बन चुका है. Nature Scientific Reports में सामने आई यह रिसर्च इस बात का प्रमाण है कि भूकंप केवल एक स्थानीय भूगर्भीय घटना नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जियोसिस्टमैटिक प्रक्रिया है जो जमीन की गहराइयों से शुरू होकर अंतरिक्ष के छोर तक अपनी छाप छोड़ती है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी के Swarm उपग्रहों ने हमें यह साबित करके दिखाया है कि जब धरती कांपने की तैयारी करती है, तो अंतरिक्ष की खामोशी में उसकी पदचाप सुनी जा सकती है.
आने वाले वर्षों में जब स्पेस-आधारित मैग्नेटिक सेंसर्स, जमीनी GNSS नेटवर्क और सुपरकंप्यूटरों पर चलने वाले AI एल्गोरिदम आपस में हाथ मिलाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब भूकंप अब एक अनजाना काल बनकर नहीं आएगा, बल्कि इंसान के पास अपने नागरिकों, शहरों और धरोहरों को सुरक्षित बचाने के लिए पर्याप्त समय होगा. अंतरिक्ष से मिलने वाले ये जादुई सिग्नल्स वास्तव में आने वाले कल के सबसे बड़े जीवन रक्षक बनने जा रहे हैं.