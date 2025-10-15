Advertisement
'टिपिंग प्वाइंट' तक पहुंची धरती...खत्म होने के कगार पर ये समुद्री जीव, महज 10 साल का समय बाकी

Coral Reefs in Danger: धरती एक बहुत बड़े जलवायु परिवर्तन, या यूं कहें कि, बड़ खतरे तक पहुंच गई है. गर्म पानी की मूंगा चट्टानें(Coral Reefs)अब हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं. इसे लेकर वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:19 AM IST
Climate Change: एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, हमारी धरती जलवायु परिवर्तन के एक बहुत ही बड़े खतरे तक पहुंच गई है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर वैश्विक तापमान को 1.2 डिग्री तक कम नहीं किया गया तो गर्म पानी की मूंगा चट्टानें हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं. 23 देशों के 160 वैज्ञानिकों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है. इसमें बताया गया है कि, मूंगा चट्टानें पहले से ही बड़े पैमाने पर सफेद होने और बहुत ज्यादा तनाव झेल रही हैं. यह दिखाता है कि दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री जीवन को और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए जलवायु पर काम करना बहुत आवश्यक है.

कितने बिगड़े हैं हालात?
मूंगा चट्टानें(Coral Reefs)समुद्र के सभी जीवों में से लगभग एक-चौथाई का घर हैं और ये बढ़ते समु्द्री तापमान के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं. जनवरी 2023 में Reefs चौथी और अब तक की सबसे खराब वैश्विक सफेद होने की घटना(Global Bleaching Event)झेल रही है. इसने 80 देशों की 80% से ज्यादा मूंगा चट्टानों को नुकसान पहुंचाया है. यहां बहुत ज्यादा गर्मी, कम विविधता और बीमारियों के फैलने की वजह से कई मूंगा चट्टानें, खासकर कैरिबियन और दूसरे गर्म इलाकों में खत्म होने की कगार पर हैं.

यह भी पढ़ें: Google Earth पर दिखा 11 किमी लंबा 'अजगर' जैसा निशान, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में ये क्या दिखा

क्या होता है टिपिंग प्वाइंट?
टिपिंग प्वाइंट(Turning Point)वह समय होता है जब कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र(Ecosystem)ऐसा हालत में होता है जहां बर्रबादी को रोकना नामुमकिन हो जाता है. रिपोर्ट का अंदाजा है कि, मूंगा चट्टानें इस खतरे की सीमा तक तब पहुंच जाएंगी जब वैश्विक तापमान उद्योग शुरू होने से पहले के स्तर से 1 से 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा. अभी का वैश्विक तापमान 1.4 है, इसका मतलब कि Coral Reefs पहले ही सुरक्षित सीमा को पार कर चुकी हैं.

वैज्ञानिकों का इसपर क्या सुझाव है?
वैज्ञानिकों का कहना है कि, अगर Green Hosue Gas को कम नहीं किया गया तो 10 सालों में 1.5 डिग्री की ऊपरी सीमा तक पहुंचा जा सकता है. एक्सेटर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टिम लेंटन का कहना है कि, अब यह भविष्य का खतरा नहीं बल्कि यह विनाश शुरू हो चुका है. WWF-UK के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. माइक बैरेट ने कहा कि, मूंगा चट्टानों को बचाना अब पहले से ज्याजा जरूरी है.

यह भी पढ़ें: कभी 'बर्फीला रेगिस्तान' हुआ करता था मंगल ग्रह! वैज्ञानिकों ने बताया, कैसे 64 करोड़ साल पहले...

इन्हें बचाना क्यों जरूरी है?
वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि इन प्राकृतिक तंत्रों और उनपर निर्भर लोगों को बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रबंधन और पूरी दुनिया में जलवायु पर कार्रवाई दोनों ही बहुत जरूरी है. इन्हें बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि, यह समुद्री जीवन के इंसानों के लिए चिंता का विषय है जिनकी रोजी-रोटी इस पर निर्भर करती है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

