172 महीने तक नहीं हुई एक बूंद बारिश! जानिए पृथ्वी के उस कोने के बारे में जो बना 'दूसरा Mars'

मंगल ग्रह पर जीवन की खोज और वहां इंसान को बसाने का सपना सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा. नासा, इसरो और एलन मस्क की स्पेसएक्स जैसी एजेंसियां रात-दिन लाल ग्रह के रहस्यों को सुलझाने में जुटी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पर अपने रोवर और उपकरण भेजने से पहले वैज्ञानिक धरती पर ही मार्स जैसी परिस्थितियां ढूंढ चुके हैं? चिली का अटाकामा रेगिस्तान (Atacama Desert) पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है, जिसकी हवा, सूखापन और मिट्टी की केमिकल बनावट पूरी तरह मंगल ग्रह से मेल खाती है. साल 2003 में तो वैज्ञानिकों को यहां की मिट्टी में DNA तक का नामो-निशान नहीं मिला था. आइए जानते हैं कि यह रेगिस्तान मंगल ग्रह के मिशनों की चाबी कैसे बन गया है.
उत्तरी चिली में फैला अटाकामा रेगिस्तान धरती का सबसे सूखा गैर-ध्रुवीय इलाका है. यहां सालों-साल बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती. युंगाय (Yungay) के पास तो वैज्ञानिकों ने चार सालों में सिर्फ 2.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की थी. बारिश न होने, बहुत कम नमी और अजीबोगरीब केमिकल वाली मिट्टी के कारण यह रेगिस्तान बिल्कुल मंगल ग्रह की सतह जैसा महसूस होता है. इसी वजह से वैज्ञानिक बिना अंतरिक्ष में गए यहां मंगल ग्रह के उपकरणों की जांच करते हैं.
अटाकामा का मौसम कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार, इसके उत्तरी छोर पर स्थित अरीका (Arica) शहर में अक्टूबर 1903 से जनवरी 1918 तक लगातार 172 महीनों यानी लगभग 14 साल तक एक बूंद भी बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई थी. यह दुनिया के सबसे लंबे सूखे दौरों में से एक माना जाता है.
नवंबर 2003 में जब वैज्ञानिक राफेल नवारो-गोन्जालेज और क्रिस मैके की टीम ने यहां की मिट्टी का परीक्षण किया, तो नतीजे हैरान करने वाले थे. मिट्टी के नमूनों में कोई जैविक गतिविधि नहीं पाई गई और दो नमूनों में तो बिल्कुल भी DNA नहीं मिला. इतना ही नहीं, जब यहां नासा के वाइकिंग लैंडर जैसे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो पता चला कि यहां की मिट्टी बिना किसी जीव के भी ऑर्गेनिक मैटेरियल को खुद ही नष्ट कर देती है. ठीक ऐसा ही बर्ताव मंगल ग्रह की मिट्टी से भी अपेक्षित है.
सालों तक वैज्ञानिक युंगाय को ही रिसर्च का मुख्य केंद्र मानते थे. लेकिन 2015 में शोधकर्ताओं ने 'मारिया एलेना साउथ' (María Elena South) नामक जगह खोजी. यहां हवा में नमी का स्तर केवल 17.3% मापा गया, जो नासा के क्योरियोसिटी रोवर द्वारा मंगल ग्रह के गेल क्रेटर (Gale Crater) में मापी गई नमी से काफी हद तक मेल खाता है.
अटाकामा के इस कदर सूखे होने के पीछे कई प्राकृतिक कारण हैं. एंडीज पर्वतमाला अमेजन बेसिन से आने वाली नमी वाली हवाओं को रोक लेती है. वहीं समुद्र की ओर से चलने वाली ठंडी हम्बोल्ट धारा बादलों को बनने नहीं देती. इन सभी भौगोलिक स्थितियों ने मिलकर अटाकामा की मिट्टी को मंगल ग्रह जैसा बना दिया है.
अटाकामा रेगिस्तान ने वैज्ञानिकों को सिखाया है कि मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने वाले उपकरण कैसे धोखा खा सकते हैं. यहां के कड़े माहौल में टेस्टिंग करने से नासा और अन्य एजेंसियों को अपने रोवर्स और रोबोटिक टूल्स को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है. जब भी भविष्य में इंसान मंगल पर कदम रखेगा, तो उसमें चिली के इस जादुई रेगिस्तान में की गई रिसर्च की सबसे बड़ी भूमिका होगी.