खो रही है तारों वाली रात? 8 साल में 16% ज्यादा 'चमकदार' हुई धरती; अंतरिक्ष से आई तस्वीरों ने दुनिया को डराया, जानें क्यों है ये खतरे की घंटी

Global Light Pollution Update: क्या आपको भी अपने बचपन की वो रातें याद हैं, जब आप आंगन में या छत पर लेटकर आसमान में तारों को गिना करते थे. उस समय चारों तरफ गहरा सन्नाटा और इतना अंधेरा होता था कि आपको आसमान एकदम साफ दिखता था. लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि अब शहरों में तारे दिखना लगभग बंद हो गए हैं? धरती की रातें अब पहले जैसी काली नहीं रहीं. हाल में आए सैटेलाइट डेटा ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. इससे पता चला है कि इस समय पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल रोशनी में लगभग 16% का इजाफा हुआ है. वैज्ञानिकों ने इसे 'लाइट पॉल्यूशन' (Light Pollution) का नाम दिया है. उन्होंने कहा है कि आसमान से दिखने वाली यह चमकती दुनिया हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है. सुनने में यह शायद अच्छा लगे कि अंधेरा कम हो रहा है, लेकिन हकीकत में यह एक 'धीमा जहर' है, जिसे देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं. आइए समझते हैं कि आखिर रातें इतनी सफेद क्यों हो रही हैं और इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है?

क्यों गायब हो रहा है अंधेरा?

रिपोर्ट के अनुसार, लगातार बढ़ते शहर और सड़कों पर लगी एलईडी (LED) लाइट्स, चमकीले एडवरटाइजमेंट्स के साथ रात भर जलने वाली 'फ्लड लाइट्स' ने धरती को रात में भी आसमान से 10% ज्यादा चमकीला बना दिया है. आज दुनिया की 80% आबादी ऐसी जगहों पर रहती है, जहां से 'मिल्की वे' (हमारी गैलेक्सी) साफ नजर ही नहीं आती. इसके साथ ही, जैसे-जैसे शहर फैल रहे हैं, नई सड़कों और इमारतों के साथ रात का उजाला बढ़ता ही जा रहा है. यह वैज्ञानिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है.

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आपकी सेहत पर इसका क्या असर है?

कुदरत ने इंसान के शरीर को रात के अंधेरे और दिन के उजाले के हिसाब से बनाया है. विज्ञान में इसे सर्केडियन रिदम (Circadian Rhythm) कहते हैं. रात में ज्यादा रोशनी होने से शरीर में मेलाटोनिन (Melatonin) नाम का हार्मोन नहीं बन पाता. यही वह हार्मोन है, जो हमें गहरी नींद सुलाता है. और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो उससे तनाव, मोटापा, डायबिटीज और यहां तक कि दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि नीली रोशनी (Blue Light) सबसे ज्यादा नुकसानदेह है.

जानवरों और परिंदों की शामत

यह बढ़ती रोशनी सिर्फ इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवरों को भी परेशान कर रही है. कई प्रवासी पक्षी तारों की रोशनी देखकर रास्ता तय करते हैं. लेकिन शहरों की तेज लाइटें उन्हें भ्रमित कर देती हैं और वे अक्सर इमारतों से टकरा जाते हैं. समुद्री कछुए अंडे देने के बाद चांद की रोशनी देखकर वापस समंदर की ओर जाते हैं. लेकिन समुद्र के किनारों पर लगी तेज लाइटें उन्हें गलत दिशा में ले जाती हैं, जहां वे गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं और उनकी जान तक चली जाती है. इसके साथ ही, रात में सक्रिय रहने वाले कीट-पतंगे रोशनी की ओर आकर्षित होकर खत्म हो जाते हैं, जिससे फसलों के परागण पर बुरा असर पड़ता है.

16% की बढ़ोतरी: एक डरावना आंकड़ा

सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि दुनिया के कई हिस्सों में रात की रोशनी हर साल 2% की दर से बढ़ रही है. जहां बिजली की बचत के लिए LED लाइट्स लाई गई थीं, वहीं अब लोग सस्ती बिजली के कारण और ज्यादा लाइटें लगाने लगे हैं, जिसे वैज्ञानिक 'रिबाउंड इफेक्ट' कहते हैं.

कौन से देश हैं सबसे 'चमकदार'?

2022 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सबसे चमकदार देश बना हुआ है. इसके बाद चीन, भारत, कनाडा और ब्राजील का नंबर आता है. इसमें यूरोप ने समझदारी दिखाई है. वहां रोशनी में करीब 4% की गिरावट आई है, क्योंकि वे ऊर्जा बचाने और 'लाइट पॉल्यूशन' कम करने के लिए रात में स्ट्रीट लाइटें बंद या कम कर रहे हैं.

क्या है इसका समाधान?

दुनिया भर के वैज्ञानिक अब डार्क स्काई (Dark Sky) मुहिम चला रहे हैं. इसके लिए, जब आप घर के बाहर हों, तो सिर्फ उतनी ही लाइट लगाएं, जितनी जरूरी हो. लाइटों को ऊपर आसमान की तरफ नहीं, बल्कि नीचे जमीन की तरफ झुकाकर लगाएं. सफेद या नीली लाइट की जगह वार्म येलो (पीली) लाइट का इस्तेमाल करें, यह आंखों और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होती है.

क्या भारत में भी है यह समस्या?

जी हां, भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में लाइट पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा है. हालांकि, लद्दाख के हैनले (Hanle) में भारत का पहला 'डार्क स्काई रिजर्व' बनाया गया है, जहां रोशनी पर सख्त पाबंदी है, जिससे वहां पर वैज्ञानिक बिना किसी बाधा के अंतरिक्ष और तारों को देख सकें.

कैसे हुई यह मैपिंग?

इस खोज को नासा (NASA) और अमेरिकी सैटेलाइट द्वारा लिए गए 10 लाख से ज्यादा फोटो के आधार पर किया गया है. रिसर्चर्स ने इसे 'अत्यंत अस्थिर नाइटस्केप' कहा है, जो आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के साथ तेजी से बदल रहा है.

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