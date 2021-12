Egg came First or Hen: दुनिया में पहले अंडा आया या मुर्गी? सामने आ गया जवाब

Egg came First or Hen: लोगों को ये सवाल सदियों से परेशान करता रहा है कि दुनिया में पहले अंडा आया या मुर्गी. अब यह गुत्थी सुलझ गई है.