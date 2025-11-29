पहाड़ों के सीने में छिपा था 'सोने का शहर'! 3,000 साल पुरानी खोज से वैज्ञानिक दंग; खदान से निकलता था अनलिमिटेड गोल्ड

3000-year old Egyptian gold mine: मिस्र में सुकेरी पहाड़ियों के पास 3,000 साल पुरानी सोने की खान और उसके आसपास बसा पूरा शहर मिला है, जो प्राचीन मिस्र की एडवांस खनन तकनीक और सामाजिक जीवन को दर्शाने का काम करता है.
3000-year old Egyptian gold mine: दुनिया का इतिहास हमेशा नई-नई खोजों से बदलता रहा है. इसी कड़ी में मिस्र के पुरातत्व विभाग ने एक बड़ा रहस्य उजागर किया है. शोधकर्ताओं को मिस्र के सुकेरी पहाड़ियों में 3,000 साल पुरानी सोने की खान और उसके आसपास बसा एक पूरा सोने का शहर मिला है. इस खोज ने दिखा दिया कि प्राचीन समय में भी मिस्र सोने का बहुत बड़ा केंद्र था. मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय के अनुसार, 'सोने के प्राचीन शहर को पुनर्जीवित करना' नामक एक बहु-वर्षीय परियोजना ने इस प्राचीन सोने के खनन अभियान का खुलासा किया है.
यह खनन कार्य इतना जबरदस्त था कि इसके चारों ओर एक पूरा खनन शिविर यानी कैंप बन गया था. इस कैंप को खोजा गया, लेकिन इसे आधुनिक सुकरी खदान के काम में बाधा न आए, इसलिए लगभग दो मील दूर हटाना पड़ा.
सोने के निकालने का एडवांस तरीका
पुरावशेष की सर्वोच्च परिषद के महासचिव मोहम्मद इस्माइल खालिद ने बताया कि उन्हें 3,000 साल पुराने सोने के प्रोसेस परिसर के अवशेष मिले हैं. इस परिसर में क्वार्ट्ज की नसों से सोना निकालने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित सुविधाएं थीं. इसमें पीसने और कुचलने वाले स्टेशन, फिल्ट्रेशन और तलछट बेसिन, और सोने को शुद्ध उत्पाद में पिघलाने के लिए डिजाइन की गई प्राचीन मिट्टी की भट्ठियां शामिल थीं. यह दिखाता है कि खनन कार्य को कितने व्यवस्थित तरीके से किया जाता था.
सोने की खदान के साथ बसा एक शहर
सोना निकालने के काम को संभव बनाने के लिए, खनिकों ने आखिरकार साइट पर एक पूरा जिला विकसित कर लिया था. इस जगह पर घर, वर्कशॉप, मंदिर, प्रशासनिक भवन और टॉलेमिक काल के स्नानघर भी थे. खालिद ने बताया कि टीम ने रोमन और इस्लामी काल दोनों के वास्तुशिल्प अवशेषों की पहचान की है. यह सबूत दर्शाता है कि शुरुआती कैंप के बनने के बाद भी यह जगह कई लोगों के समूहों के लिए एक चर्चीत ऑप्शन बनी रही थी.
खालिद ने कहा कि यह खोज हमें प्राचीन मिस्रवासियों की खनन तकनीकों को समझने में मदद करती है, साथ ही उन स्वर्ण खनिकों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन पर भी रोशनी डालती है.