3200 साल बाद जाग उठे मिस्र के 'विशाल रक्षक'! भूकंप ने कर दिया था चकनाचूर, वैज्ञानिकों ने फिर...

Science Latest News: मिस्र ने लक्सर शहर में राजा अमेनहोटेप तृतीय की दो बहुत पुरानी और विशाल मूर्तियों को ठीक करके दुनिया के सामने पेश किया है. इन मूर्तियों को मेमनन के कोलोसी कहा जाता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:33 PM IST
Egypt Pharaoh: मिस्र के लक्सर शहर में प्राचीन इतिहास को सहेजने की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है. वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने मिलकर फिरौन (राजा) अमेनहोटेप तृतीय की दो विशालकाय मूर्तियों को रिपोयर कर उन्हें फिर से स्थापित किया है। इन विशाल मूर्तियों को मेमनन के कोलोसी के नाम से जाना जाता है. इतिहासकारों के अनुसार ये मूर्तियां लगभग 3,200 साल पहले आए एक विनाशकारी भूकंप में पूरी तरह टूटकर मलबे में बदल गई थीं. सदियों तक इनके विशाल पत्थर धूल और मिट्टी में दबे रहे. 

कुछ पत्थर हो गए थे गायब?
इसके कुछ पत्थरों का इस्तेमाल तो अन्य निर्माणों में भी कर लिया गया था. 1990 के दशक के अंत में एक जर्मन-मिस्र टीम ने इन टुकड़ों को इकट्ठा करने और इन्हें वापस जोड़ने का कठिन काम शुरू किया. लगभग 20 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इन 45 से 48 फीट ऊंची प्रतिमाओं को फिर से खड़ा किया गया है.

कौन थे राजा अमेनहोटेप?
अमेनहोटेप तृतीय ने प्राचीन मिस्र के स्वर्ण युग के दौरान शासन किया था. उनका शासनकाल शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है. ये मूर्तियां उनके विशाल अंत्येष्टि मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित थीं. मूर्तियों में राजा को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है जिनका चेहरा उगते सूरज की ओर है. राजा के पैरों के पास उनकी पत्नी, रानी टिये की छोटी मूर्तियां भी बनाई गई हैं जो उस समय की कला की बारीकी को दिखाते हैं.

इससे फायदा क्यो होगा?
मिस्र के लिए यह केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा जरिया भी है. मिस्र की GDP में पर्यटन का बहुत बड़ा हिस्सा है. पिछले कुछ सालों में राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक संकटों की वजह से पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा था. 

इंजीनियरिंग का बेमिसाल कमाल
पुरातत्व परिषद के अनुसार इन मूर्तियों को दोबारा बनाना दुनिया को यह संदेश देता है कि मिस्र अपनी प्राचीन विरासत को लेकर कितना गंभीर है. साथ ही कैसे आधुनिका और पुरानी कला को मिलाकर इतिहास को फिर से जिंदा किया जा सकता है. अब ये मूर्तियां एक बार फिर लक्सर की धरती पर शान से खड़ी हैं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

