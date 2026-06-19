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उबलने लगा समंदर... 1982, 1997 और 2015 के रिकॉर्ड भी होंगे ध्वस्त! नए डेटा ने अल नीनो को लेकर बढ़ाई चिंता

El Nino 2026: दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ाने वाले नए आंकड़े सामने आए हैं. अल नीनो को खतरा बढ़ता ही जा रहा है. प्रशांत महासागर का तापमान 1982, 1997 और 2015 के सुपर अल नीनो वर्षों के रिकॉर्ड से भी ऊपर पहुंच गया है. ऐसे में इस बार का अल नीनो कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा अभी वैज्ञानिक भी नहीं लगा पा रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:35 PM IST
उबलने लगा समंदर... 1982, 1997 और 2015 के रिकॉर्ड भी होंगे ध्वस्त! नए डेटा ने अल नीनो को लेकर बढ़ाई चिंता

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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