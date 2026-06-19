El Nino effect on India Monsoon: दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक इन दिनों अल नीनो को लेकर चिंता में हैं. वजह है प्रशांत महासागर से आ रही वो डरावनी तस्वीरें और आंकड़े. इस साल आने वाला अल नीनो इतिहास का सबसे खतरनाक रूप लेता दिखाई दे रहा है. अल नीनो के खतरनाक रूप से जुड़े समुद्र के सतह के तापमान का नया डेटा सामने आए हैं, जिससे साफ हो रहा है कि मध्य प्रशांत महासागर का तापमान इस समय पिछले सभी सुपर अल नीनो, जो 1982, 1997 और 2015 में आया था, उन सभी से सबसे ज्यादा है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, बीते 17 जून तक प्रशांत महासागर का तापमान पुराने रिकॉर्ड से 0.58 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकार्ड किया गया. सिर्फ इतना ही नहीं, तापमान ने लगातार 19 दिनों तक लगातार बढ़ने का रिकार्ड बनाया है. 1982 के बाद से अब तक का जो चार्ट है, उसमें 2026 की गर्मी का ग्राफ सबसे ऊपर और डराने वाला है.
आमतौर पर अल नीनो के आने से दुनिया भर का मौसम बदल जाता है, कहीं भयंकर सूखा पड़ता है, तो कहीं सब कुछ तबाह कर देने वाली बाढञ आती है. लेकिन 2026 का यह अल नीनो इसलिए अलग है क्योंकि यह एक पहले से ही उबलती हुई धरती पर आ रहा है.
अगर हम 1982, 1997 या 2015 के मैप को देखें, तो उस समय अल नीनो को छोड़कर बाकी समंदर शांत थे. लेकिन 2026 का ग्लोबल मैप लाल हो चुका है. प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण रिकॉर्ड गर्म हैं. ऐसे में अल नीनो की यह अतिरिक्त गर्मी मौसम को किस कदर बिगाड़ेगी, इसका सही अंदाजा अभी वैज्ञानिक भी नहीं लगा पा रहे हैं.
भारत के लिए यह खतरा ऐसे समय में सामने आया है, जब देश में पहले ही दक्षिण-पश्चिम मानसून सुस्त रफ्तार से चल रहा है. इतिहास गवाह है कि जब-जब मजबूत अल नीनो आता है, भारत में मानसून कमजोर पड़ता है और सूखे के हालात बनते हैं. हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार चारों तरफ के समंदर गर्म हैं, इसलिए मौसम का मिजाज पुराना पैटर्न फॉलो करेगा या कुछ नया रंग दिखाएगा, इस पर कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है.