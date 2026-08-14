/पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा El Nino! 2026 के अंत में आने वाली है 70 सालों की सबसे बड़ी कुदरती आफत?

दुनिया भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है. प्रशांत महासागर में एक बहुत ही खतरनाक अल नीनो आकार ले रहा है, जिसके 2026 के आखिरी तक रिकार्ड तोड़ स्तर पर पहुंचने की 90% से ज्यादा संभावना जताई गई है. वैज्ञानिकों की मानें तो यह सिर्फ गर्मी या सूखे का इशारा नहीं है, बल्कि पिछले 70 सालों के इतिहास का सबसे विनाशकारी जलवायु संकट साबित हो सकता है. अमेरिकी मौसम एजेंसी ने सुपर अल नीनो को लेकर खतरनाक चेतावनी भी जारी की है.
अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन यानी NOAA के नए रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान पिछले एक महीने में लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है. भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र के कुछ हिस्सों में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा दर्ज किया गया है. सिर्फ इतना ही नहीं, महासागर की गहराई में भी गर्म पानी की परतें बनी हुई हैं, जो इस पैटर्न को आने वाले समय में और मजबूत करने में हेल्प कर रही हैं.
प्रशांत महासागर के आसपास का मौसम अभी से इस बदलाव के संकेत आने लगे हैं-
मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में काफी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
इंडोनेशिया और आसपास के इलाके में सामान्य से बहुत कम बारिश और सूखे जैसे हालात बन रहे हैं.
ट्रॉपिकल सेक्टर में हवा के पैटर्न में आया बदलाव एल नीनो के मजबूत होने का साफ इशारा कर रहा है.
मौसम मॉडल का अनुमान है कि यह स्थिति 2026 के आखिरी से लेकर 2027 की शुरुआत तक बनी रहेगी. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो के मजबूत होने की 69 प्रतिशत संभावना है. अगर ऐसा होता है, तो यह 1950 में एडवांस ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक के सबसे भीषण अल नीनो में से एक हो सकता है.
ज्यादातर अल नीनो का मतलब होता है कम बारिश, सूखा और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी. लेकिन भारत के मामले में इसका असर थोड़ा अलग और देर से देखने को मिल सकता है. IMD का अभी कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून पर अल नीनो का अभी कोई सीधा असर नहीं देखने को मिला है. प्रशांत महासागर में उठने वाली इस मौसमी हलचल का असर भारत और हिंद महासागर तक पहुंचने में लगभग 40 से 45 दिनों का समय लग सकता है.
जब तक अल नीनो का सबसे घातक असर भारतीय उपमहाद्वीप के करीब पहुंचेगा, तब तक 30 सितंबर की अपनी तय समय-सीमा के आसपास मानसून की विदाई का वक्त हो चुका होगा.
भले ही अल नीनो का सीधा असर देर से आए, लेकिन भारत में इस साल मानसून की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है. 1 जून से 13 अगस्त के बीच देश में सामान्य से 12% कम बारिश रिकार्ड हुई है. जून के महीने में तो 35.4% की भारी कमी देखी गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि जुलाई में बारिश सामान्य के करीब रही. IMD ने अगस्त और मानसून के बाकी बचे दिनों के लिए भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है.
जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो इस प्राकृतिक स्थिति को अल नीनो कहा जाता है. इसका सीधा असर दुनिया भर के मानसून, सूखे, भीषण गर्मी और तूफानों के पैटर्न पर पड़ता है.
वहीं, वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि मजबूत अल नीनो का मतलब हर जगह एक जैसा असर होना नहीं है. इसका प्रभाव अलग-अलग देशों और क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा. मौसम वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और सितंबर में इसका नया डेटा जारी किया जाएगा.