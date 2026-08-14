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पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा El Nino! 2026 के अंत में आने वाली है 70 सालों की सबसे बड़ी कुदरती आफत?

मौसम वैज्ञानिकों ने साल 2026 के अंत और 2027 की शुरुआत को लेकर एक बड़ा रेड अलर्ट जारी किया है. अमेरिकी महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) की नई रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 1950 के बाद के सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जिससे भारत सहित दुनिया भर के मौसम और मानसून पर गंभीर असर पड़ना तय माना जा रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 14, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:55 PM IST
पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा El Nino! 2026 के अंत में आने वाली है 70 सालों की सबसे बड़ी कुदरती आफत?
Image Credit: 7 दशक के रिकार्ड तोड़ सकता है अल नीनो!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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