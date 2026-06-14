El Nino vs IOD: भारत समेत दुनिया भर के कई देशों पर सूखे और भीषण गर्मी का सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा है. मौसम विज्ञानियों ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो की खतरनाक दस्तक हो चुकी है. इस संकट ने करोड़ों किसानों और आम लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जब-जब एल नीनो आता है, भारतीय मानसून प्रभावित होता है और भयंकर सूखा जैसी स्थिति बनती है. लेकिन इस महा-संकट के बीच, हिंद महासागर की गहराइयों से एक ऐसी 'ताकत' उठ रही है, जो एल नीनो के इस चक्रव्यूह को तोड़ सकती है. मौसम वैज्ञानिक इसे इंडियन ओशन डायपोल यानी IOD कह रहे हैं. आइए जानते हैं कि समंदर के अंदर का यह खेल कैसे भारत को सूखे से बचा सकता है....
भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां एल नीनो की बड़ी चिंता है. भारत में करोड़ों लोग न सिर्फ गर्मी से राहत पाने के लिए बल्कि अपनी आजीविका और फसलों के लिए पूरी तरह मानसून पर निर्भर हैं. इतिहास गवाह है कि जब-जब एल नीनो आता है, भारत में सूखा और कम बारिश की स्थिति बनती है.
भले ही प्रशांत महासागर से आ रहा एल नीनो खतरनाक हो, लेकिन मौसम वैज्ञानिक हिंद महासागर में हो रही एक हलचल पर नजर रखे हुए हैं. इसे इंडियन ओशन डायपोल कहा जा रहा है. यह एक ऐसा समुद्री पैटर्न है, जो पहले भी कई बार एल नीनो के खतरे को दूर कर भारत को सूखे से बचाया है. आसान भाषा में कहें तो, हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से अफ्रीका के पास और पूर्वी हिस्से इंडोनेशिया के पास के समुद्र की सतह के तापमान में आने वाले अंतर को ही इंडियन ओशन डायपोल यानी IOD कहते हैं. इसके तीन फेज होते हैं- पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल.
इस फेज में अफ्रीका के तटीय इलाके के पास पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो उठता है, वहीं इंडोनेशिया के पास का पानी ठंडा बना रहता है. यह तापमान का अंतर हवाओं के रुख को बदलने का काम करता है और भारी मात्रा में नमी को भारत की ओर भेजने लगता है, इससे मानसून में अच्छी बारिश होती है.
अभी IOD सामाम्य अवस्था है, लेकिन जापान की मौसम एजेंसी का अनुमान है कि इस साल के आखिरी तक पॉजिटिव IOD एक्टिव हो सकता है.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सच में IOD एल नीनो के खतरे को कर सकता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला था साल 1997 में. 1997 में इतिहास का सबसे खतरनाक और मजबूत एल नीनो आया था, लेकिन ठीक उसी समय हिंद महासागर में एक बेहद शक्तिशाली पॉजिटिव IOD बना. और फिर परिणाम यह हुआ कि खतरनाक एल नीनो बनने के बाद भी भारत में सूके का संकट टल गया और अच्छी बारिश हुई.
लेकिन वैज्ञानिक यह भी चेतावनी भी दे रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव IOD होना ही अच्छी बारिश की गारंटी नहीं है. यह इस बात पर तय करेगा कि यह कितना मजबूत है और किस समय एक्टिव होता है.
भारत में जून से सितंबर के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून देश की सालाना बारिश का करीब 70% हिस्सा पूरा करता है. यह खेती-किसानी, बांधों और जलाशयों को भरने और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होता है. अगर एल नीनो के कारण मानसून कमजोर होता है, तो भारत में सूखा, फसलों के नुकसान और पानी की भारी किल्लत जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अब सबकी नजरें हिंद महासागर पर टिकी हैं. अगर आने वाले महीनों में पॉजिटिव IOD मजबूती से उभरता है, तो यह भारतीय मानसून के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है.