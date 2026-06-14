El Nino vs IOD: भारत समेत दुनिया भर के कई देशों पर सूखे और भीषण गर्मी का सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा है. मौसम विज्ञानियों ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो की खतरनाक दस्तक हो चुकी है. इस संकट ने करोड़ों किसानों और आम लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जब-जब एल नीनो आता है, भारतीय मानसून प्रभावित होता है और भयंकर सूखा जैसी स्थिति बनती है. लेकिन इस महा-संकट के बीच, हिंद महासागर की गहराइयों से एक ऐसी 'ताकत' उठ रही है, जो एल नीनो के इस चक्रव्यूह को तोड़ सकती है. मौसम वैज्ञानिक इसे इंडियन ओशन डायपोल यानी IOD कह रहे हैं. आइए जानते हैं कि समंदर के अंदर का यह खेल कैसे भारत को सूखे से बचा सकता है....