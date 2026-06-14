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1997 का इतिहास फिर दोहराएगा भारत? El Nino की खतरनाक दस्तक के बीच आ रहा मानसून को बचाने वाला 'रक्षक'

El Nino Crisis: प्रशांत महासागर में एक्टिव हो रहे एल नीनो ने एक बार फिर भारत में मानसून को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इसी बीच हिंद महासागर में बनने वाला IOD सिस्टम राहत की उम्मीद जगा रहा है, जो बारिश के खतरे को कमकर सूखे के खतरे को दूर कर सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:28 AM IST
1997 का इतिहास फिर दोहराएगा भारत? El Nino की खतरनाक दस्तक के बीच आ रहा मानसून को बचाने वाला 'रक्षक'

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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