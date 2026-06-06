/दिसंबर तक 4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान! 1997 और 2015 से भी बदतर होंगे हालात, इस साल का अल नीनो तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड

El Nino 2026: मई-जून की गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है. पारा 45 डिग्री को पार कर गया है, कूलर-पंखा मानों बेअसर साबित हो रहे हैं. लेकिन ऐसी गर्मी को देखकर आप सोच रहे हैं कि इस साल गर्मी ने पिछले सारे रिकॉड तोड़ दिए हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं. मौसम वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खौफनाक चेतावनी दे ही है जिसके सामने अभी की गर्मी कुछ भी नहीं है. सुपर कंप्यूटर और ग्लोबल वेदर मॉडल्स के नए डेटा ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. इस साल आने वाला अल नीनो गर्मी के सारे रिकार्ड को तोड़ेगा.
प्रशांत महासागर की गहराइयों से एक ऐसा अल नीनो जन्म ले रहा है, जो सबसे भयानक गर्मी लाने वाला है. वैज्ञानिकों ने तो यह भी दावा कर दिया है कि इस साल आने वाला अल नीनो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा. दुनियाभर के मौसम पर नजर रखने वाली वैज्ञानिक संस्थाओं ने एक बहुत ही डरावनी चेतावनी दी है. यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट्स के नए डेटा और प्रेडिक्शन मॉडल्स के अनुसार, इस साल आने वाला अल नीनो इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे गर्म अल नीनो साबित हो सकता है.
मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगयाा है कि इस साल दिसंबर तक प्रशांत महासागर के बीच में पानी का तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री फॉरेनहाइट यानी 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा बढ़ सकता है. कुछ गंभीर परिस्थितियों में तो इसके 7.2 डिग्री फॉरेनहाइट यानी 4 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की भी संभावना है. अगर ऐसा हुआ, तो यह साल 1997-1998 और 2015-2016 में आए रिकॉर्ड-तोड़ अल नीनो से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा.
इस साल भारत समेत कई देशों में अपना असर दिखाने आ रहा अल नीनो एक प्राकृतिक समुद्री चक्र है, जो हर दो से सात साल में प्रशांत महासागर में एक्टिव होता है. इसके कारण समुद्र की सतह का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे हवाओं का रुख बदल जाता है. इसका परिणाम यह होता है कि दुनिया के कई हिस्सों में भयंकर सूखा, जंगलों में आग और कई देशों में भयंकर बाढ़ आती है.
यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अल नीनो पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अल नीनो पहले से ही तप रही धरती की आग में घी डालने का काम करेगा. इसका असर बहुत तेजी से सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगा.
वैज्ञानिकों के अनुसार, इस साल आने वाला अल नीनो के आने की संभावना सितंबर तक 80% और नवंबर तक 90% है. ऐसे में इस मौसम चक्र के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे महंगाई और भुखमरी का खतरा और बढ़ जाएगा.