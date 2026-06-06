/दिसंबर तक 4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान! 1997 और 2015 से भी बदतर होंगे हालात, इस साल का अल नीनो तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड

El Nino 2026: मई-जून की गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है. पारा 45 डिग्री को पार कर गया है, कूलर-पंखा मानों बेअसर साबित हो रहे हैं. लेकिन ऐसी गर्मी को देखकर आप सोच रहे हैं कि इस साल गर्मी ने पिछले सारे रिकॉड तोड़ दिए हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं. मौसम वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खौफनाक चेतावनी दे ही है जिसके सामने अभी की गर्मी कुछ भी नहीं है. सुपर कंप्यूटर और ग्लोबल वेदर मॉडल्स के नए डेटा ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. इस साल आने वाला अल नीनो गर्मी के सारे रिकार्ड को तोड़ेगा.