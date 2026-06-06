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दिसंबर तक 4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान! 1997 और 2015 से भी बदतर होंगे हालात, इस साल का अल नीनो तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड

El Nino 2026: जून की भीषण गर्मी के बीच मौसम वैज्ञानिकों की नई चेतावनी ने गर्मी को लेकर चिंता बढ़ा दी है. सुपर कंप्यूटर और ग्लोबल वेदर मॉडल्स के ताजा डेटा बता रहे हैं कि इस साल बनने वाला अल नीनो अब तक के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक अल नीनो में से एक हो सकता है. जानकारों के अनुसार प्रशांत महासागर का तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 06, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:48 AM IST
दिसंबर तक 4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान! 1997 और 2015 से भी बदतर होंगे हालात, इस साल का अल नीनो तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड

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