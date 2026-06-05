El Nino: इस साल भारत में नहीं होगी सामान्य बारिश? टूट जाएगा किसानों का दिल! UN ने भी बताया खतरा

El Nino: दुनियाभर के मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल एक मजबूत एल नीनो आने की चेतावनी जारी की है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल आने वाले एल नीनो का असर दुनिया भर में देखने को मिल सकता है. इसके चलते कहीं बहुत ज्यादा बारिश, तो कहीं सूखे जैसे हालात हो सकते हैं. भारत भी इस एल नीनो से प्रभावित हो सकता है.
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El Nino 2026 Alert: कुदरत एक बार फिर से अपना भयानक रूप दिखाने के लिए तैयार है और इस बार खतरा इतना बड़ा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने पूरी दुनिया के लिए रेड अलर्ट पर रहने का कह दिया है. मौसम वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में इस साल एल नीनो आने की चेतानवी जारी की है, जिसे हम सुपर एल नीनो कहते हैं. UN से लेकर अमेरिकी मौसम एजेंसी तक ने लोगों को सावधान किया है कि इस बार मौसम का मिजाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिसके चलते भारी बारिश, भयानक बाढ़ और भयंकर सूखे जैसी चरम स्थितियां देखने को मिल सकती हैं.
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक दुनिया को एल नीनो को बहुत ही गंभीर चेतावनी की तरह लेनी चाहिए. एल नीनो की स्थितियां पहले से ही गर्म हो रही दुनिया की आग में घी डालने का काम करेंगी. इसका असर बहुत घातक होगा और यह बहुत तेजी से अपना असर दिखाएगा.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये एल नीनो है क्या, इससे ऐसा क्या होगा कि पूरी दुनिया के लिए रेड अलर्ट जारी हो गया है. तो आइए जानते हैं, आपके इन्हीं सवालों का जवाब.
आसान शब्दों में कहें तो प्रशांत महासागर में आने वाले बदलाव को एल नीनो कहते हैं. आम दिनों में तेज हवाएं समुद्र के गर्म पानी को दक्षिण अमेरिका से एशिया की तरफ ले आती हैं. वहीं एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे महासागर का गर्म पानी एशिया की ओर आने के बजाय वापस अमेरिका के तटों की ओर मुड़ जाता है. वहीं जब हवाएं बहुत तेज होती है और ठंडा पानी बढ़ता है, तो उसे ला नीना कहा जाता है.
1600 के दशक में दक्षिण अमेरिका के मछुआरों ने इस बदलाव को देखा था. यह बदलाव अक्सर क्रिसमस के आसपास महसूस होता था, इसलिए उन्होंने इसका नाम एल नीनो यानी बाल ईसा रख दिया.
मौसम जानकारों का मानना है कि एल नीनो का सीधा नियम है, सूखे इलाकों में भारी बारिश और गीले इलाकों में सूखा. इस साल इसका असर कुछ इस तरह दिख सकता है-
एशिया और ऑस्ट्रेलिया
इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ हिस्सों सहित दक्षिणी अफ्रीका और अमेजन के जंगलों में भयंकर सूखा पड़ने और जंगलों में आग लगने का खतरा.
अमेरिका
अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ आ सकती है, जबकि उत्तरी हिस्सों में इस बार सर्दियों के मौसम में सामान्य से ज्यादा गर्मी और सूखा देखा जा सकता है.
ग्लोबल वॉर्मिंग
जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया का तापमान पहले ही बढ़ रहा है. ऐसे में एल नीनो के आने से गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं.
कुछ पूर्वानुमानों के मुताबिक, इस साल एल नीनो 1870 के दशक के बाद का सबसे मजबूत एल नीनो साबित हो सकता है. साल 1877-78 में आए ऐसे ही एक सुपर एल नीनो के कारण दुनिया में भीषण सूखा पड़ा था और भुखमरी से लाखों लोगों की जान गई थी.
हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के समय में हमारे पास आधुनिक खेती, अनाज भंडारण और पानी के बड़े जलाशय मौजूद हैं, इसलिए वैसी भुखमरी का खतरा न के बराबर है. फिर भी मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण सप्लाई चेन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है.
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राहत की बात यह है कि एल नीनो के कारण अटलांटिक महासागर में उठने वाले तूफानों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है. मौसम विभाग ने इस साल अटलांटिक में सामान्य से कम तूफान आने का अनुमान जताया है.
लेकिन, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि लोग अपनी तैयारी कम न करें. इतिहास गवाह है कि एल नीनो के साल में भी एंड्रयू जैसे बेहद खतरनाक कैटेगरी-5 के तूफान आए हैं, जिन्होंने भारी तबाही मचाई थी.
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