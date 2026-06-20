El Nino impact on India 2026: भारत में मानसून अपने साथ अक्सर राहत लेकर आता है, लेकिन कई बार यही बारिश तबाही का कारण भी बन जाती है. खासकर तब, जब लंबे समय तक सूखे जैसे हालात रहने के बाद अचानक तेज बारिश हो जाए. इस बार भारत में एल नीनो का असर देखने को मिल सकता है, एल नीनो में बारिश कहीं बहुत कम तो किसी इलाके में बहुत ज्यादा होती है. भारत में इस बार कम बारिश होने की संभावना है.
एल नीनो के कारण से मानसून कमजोर पड़ता है, जिससे कई इलाकों में बारिश की कमी और भीषण गर्मी देखने को मिलती है. ऐसे में जमीन इतनी सख्त हो जाती है कि वह बारिश के पानी को सोखना ही जैसे बंद देती हो. इसका परिणाम यह होता है कि थोड़ी ही देर की बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है. इसी खतरे को देखते हुए एक्सपर्ट्स एल नीनो को लेकर सूखे और अचानक आने वाली बाढ़ के इस खतरनाक संबंध को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं.
मानसून पैराडॉक्स का मतलब होता है मौसम का अजीब विरोधाभास. यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक ही समय पर या एक ही क्षेत्र में सूखा और बाढ़ का खतरनाक रूप देखने को मिलते हैं. साल 2026 में आ रहे एल नीनो को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत के 197 जिलों को हाई-रिस्क जोन के रूप में चिन्हित किया है. मौसम विभाग भले ही इसे सामान्य बारिश का अनुमान बताए, लेकिन असल खतरा इस आंकड़े के पीछे छिपा है.
मानसून पैराडॉक्स के पीछे का कारण यह है कि, आमतौर पर जब बारिश होती है, तो मिट्टी की ऊपरी परत छिद्रयुक्त होती है, जिसमें छोटे-छोटे छेद और जड़ें होती हैं. ये छेद बारिश के पानी को सोखकर जमीन के अंदर ले जाते हैं. लेकिन एलनिनो के कारण पड़ने वाली लंबी गर्मी और लू से मिट्टी के इस ढांचे को बदल देते हैं. भीषण गर्मी से जमीन की ऊपरी नमी सूख जाती है, जिससे मिट्टी में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और उसके छिद्र खत्म या बंद हो जाते हैं.
विज्ञान की भाषा में इसे हाइड्रोफोबिसिटी कहते हैं. आसान भाषा में समझें तो सूखी और झुलसी हुई जमीन पानी सोखने के बजाय उसे रिपेल यानी दूर धकेलने लगती है.
जब एलनिनो के कारण जमीन का यह हाल हो जाता है, तब जोरदार बारिश खतरनाक हो जाती है. इसका कारण है कि जमीन पानी को सोख नहीं सकती, इसलिए पानी कहीं रुकता नहीं है. वह एक साथ, बहुत तेज गति से ढलानों और नालों की ओर जाता है, इससे बारिश के कुछ ही मिनटों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ की स्थिति बन जाती है. यह महज मौसम का खेल नहीं, बल्कि सूखी जमीन की वह कमजोरी है जो बारिश की हर बूंद को जानलेवा बना देती है.