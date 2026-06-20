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क्या है मानसून पैराडॉक्स, जिसे लेकर बढ़ी वैज्ञानिकों की चिंता? एल नीनो से मंडरा रहा बड़ा खतरा

What is Monsoon Paradox: 2026 में आने वाला एल नीनो के असर से इस साल भारत में मानसून सामान्य से कमजोर रहने की आशंका है. जानकारों का कहना है कि लंबे सूखे और भीषण गर्मी के बाद होने वाली तेज बारिश फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा जाता है. इससे मानसून पैराडॉक्स की संभावना बढ़ जाती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:58 PM IST
क्या है मानसून पैराडॉक्स, जिसे लेकर बढ़ी वैज्ञानिकों की चिंता? एल नीनो से मंडरा रहा बड़ा खतरा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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