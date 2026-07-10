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मुंबई-गुजरात को डुबाने के बाद अचानक गायब हो जाएंगे बादल! अल नीनो ने बिछाया ऐसा जाल, मौसम विभाग भी हैरान

IMD weather Report: मुंबई-गुजरात में तबाही मचाने के बाद मॉनसून एक बार फिर से गायब होने वाला है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 9 दिनों की भारी बारिश के बाद अब अल नीनो के कारण देश में सूखे का दौर शुरू होगा. 10 से 15 जुलाई के बीच बादल रूठने से खरीफ फसलों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 10, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:55 PM IST
मुंबई-गुजरात को डुबाने के बाद अचानक गायब हो जाएंगे बादल! अल नीनो ने बिछाया ऐसा जाल, मौसम विभाग भी हैरान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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