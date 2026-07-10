/मुंबई-गुजरात को डुबाने के बाद अचानक गायब हो जाएंगे बादल! अल नीनो ने बिछाया ऐसा जाल, मौसम विभाग भी हैरान

El Nino impact on Indian Monsoon: बीते लगभग 9 दिनों से देश के ज्यादातर हिस्सों मे जमकर बरसात हुई. मुंबई-गुजरात के कई शहरों में तो बारिश ने तहलका ही मचा दिया. एक तरफ जहां दावा किया जा रहा है कि इस बार मॉनसून कमजोर होगा और बारिश कम होगी, लेकिन मॉनसून की शुरुआत ही जोरदार हुई. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अल नीनो का असर भारत में नहीं होने वाला? इस सवाल का जवाब है नहीं. मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट ने करोड़ों देशवासियों और खासकर अन्नदाता किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. जून के सूखे के बाद जुलाई की शुरुआत में जिस मॉनसून ने धमाकेदार रिकवरी की थी, उस पर अब अल नीनो का काला साया मंडराने लगा है.