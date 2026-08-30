/अगस्त में खूब बरसे बादल, फिर भी नहीं मिटा बारिश का घाटा! अल नीनो से कई राज्यों में सूखे जैसे हालात, फसलों पर मंडराया संकट

देश के कई हिस्सों में अगस्त महीने में उम्मीद से बेहतर बारिश हुई, लेकिन यह राहत मानसूनी घाटे की बड़ी तस्वीर को बदलने में सफल नहीं हो पाई. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई तक जो घाटा 13 प्रतिशत था, वह अगस्त बीतते-बीतते बढ़कर लगभग 14 प्रतिशत पर पहुंच गया है. प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीने के कारण बिहार, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के 12 राज्यों में सूखे के हालात बने हैं, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई पर असर पड़ सकता है. सबसे बड़ा झटका धान और मक्के की बुवाई को लगा है जहां मक्के का रकबा घटने से देश के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर दबाव बढ़ना तय है, वहीं धान के कम उत्पादन की आशंका ने खाद्य सुरक्षा और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ा सकता है.