/अगस्त में खूब बरसे बादल, फिर भी नहीं मिटा बारिश का घाटा! अल नीनो से कई राज्यों में सूखे जैसे हालात, फसलों पर मंडराया संकट

देश के कई हिस्सों में अगस्त महीने में उम्मीद से बेहतर बारिश हुई, लेकिन यह राहत मानसूनी घाटे की बड़ी तस्वीर को बदलने में सफल नहीं हो पाई. मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई तक जो घाटा 13 प्रतिशत था, वह अगस्त बीतते-बीतते बढ़कर लगभग 14 प्रतिशत पर पहुंच गया है. प्रशांत महासागर में बन रहे अल नीने के कारण बिहार, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के 12 राज्यों में सूखे के हालात बने हैं, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई पर असर पड़ सकता है. सबसे बड़ा झटका धान और मक्के की बुवाई को लगा है जहां मक्के का रकबा घटने से देश के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर दबाव बढ़ना तय है, वहीं धान के कम उत्पादन की आशंका ने खाद्य सुरक्षा और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ा सकता है.
बारिश की कमी का सीधा असर गर्मी की फसलों की बुवाई पर पड़ रहा है. देश की मुख्य मौसमी फसल धान के क्षेत्रफल में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 3 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है. वहीं, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल माने जाने वाले मक्के के क्षेत्रफल में 4 प्रतिशत से भी ज्यादा की कमी दर्ज की गई है. मक्के की बुवाई में आई इस कमी के कारण आने वाले समय में एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर दबाव बढ़ सकता है.
शुक्रवार, 28 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक, सभी खरीफ फसलों का कुल क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले करीब 2 प्रतिशत कम रहा. हालांकि जुलाई के आखिरी में यह कमी लगभग 3 प्रतिशत थी. मानसून के दो सबसे ज्यादा असरदार महीनों, जुलाई और अगस्त में बारिश असमान रहने की वजह से फसलों के रकबे में खास सुधार नहीं हो सका.
हालांकि देश के कई इलाकों ने अल निनो की चेतावनियों के बाद भी सामान्य बारिश हुई है, लेकिन 1 जून से अब तक 12 राज्यों में 20 प्रतिशत से ज्यादा की बारिश की कमी दर्ज की गई है. बिहार, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 1 जून से 29 अगस्त के बीच बारिश का घाटा 40 प्रतिशत से ज्यादा रहा है.
अल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक समुद्री और मौसमी घटना है, जो पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बिगाड़ देती है. सरल शब्दों में कहें तो, यह प्रशांत महासागर के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना है. जब यह घटना होती है, तो इसका सबसे बुरा असर भारत जैसे देशों के मानसून पर पड़ता है.
मौसम विभाग के मुताबिक, अगस्त के आखिरी दो दिनों में पूर्वी भारत में अच्छी बारिश से इस क्षेत्र के घाटे में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इससे राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. मौसम विभाग ने शनिवार, 29 अगस्त को अनुमान लगाया है कि आने वाले सप्ताह में प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियां धीमी ही रहेंगी.
दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत में अब तक कुल बारिश में 23 प्रतिशत से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है, जिससे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का बड़ा हिस्सा इस पूरे मानसून सीजन में सूखा सा बना रहा. हालांकि IMD ने उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से पूर्वी भारत में अगले दो से तीन दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जाहिर की है. इसके तहत रविवार को गांगेय पश्चिम बंगाल, सोमवार को झारखंड और 1 सितंबर तक ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.