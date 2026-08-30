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अगस्त में खूब बरसे बादल, फिर भी नहीं मिटा बारिश का घाटा! अल नीनो से कई राज्यों में सूखे जैसे हालात, फसलों पर मंडराया संकट

अगस्त में झमाझम बारिश के बाद भी मानसून का संकट दूर नहीं हो पाया है. जुलाई में 13 फीसदी रहने वाला घाटा, अब बढ़कर 14 फीसदी पहुंच गया है, जिससे बिहार और आंध्र प्रदेश समेत 12 राज्यों में सूखे की आहट है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 30, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:06 AM IST
अगस्त में खूब बरसे बादल, फिर भी नहीं मिटा बारिश का घाटा! अल नीनो से कई राज्यों में सूखे जैसे हालात, फसलों पर मंडराया संकट

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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