अल नीनो के डर के बीच भारत में क्यों आई बाढ़? मौसम वैज्ञानिकों ने बताया असली कारण

मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि इस साल अल नीनो (El Nino) की वजह से मानसून बेहद कमजोर रहेगा और सूखा पड़ सकता है. जून के महीने में ऐसा ही देखने को मिला, जब बारिश न होने से पूरा देश तप रहा था. लेकिन जुलाई आते ही मानसून ने ऐसी करवट ली कि पूरी स्क्रिप्ट ही बदल गई. मुंबई से लेकर दिल्ली तक, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है. हर कोई हैरान है कि जब अल नीनो एक्टिव है, तो फिर देश में इतनी भयंकर बारिश और बाढ़ क्यों आ रही है? वैज्ञानिकों ने अब इसके पीछे की जो डरावनी वजह बताई है, उसे जानना बेहद जरूरी है.
जून का महीना सूखा बीतने के बाद जुलाई की शुरुआत धमाकेदार रही है. सिर्फ एक हफ्ते के भीतर मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है. मुंबई की बात करें तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच ही यहाँ 791 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो पूरे जुलाई महीने के औसत (768.5 मिमी) को पार कर गई है. दिल्ली में भी सामान्य से 23% ज्यादा बारिश हो चुकी है. सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में जहां जून में सूखा था, वहां अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. आंकड़ों के मुताबिक 1 से 8 जुलाई के बीच देश में सामान्य से 42% अधिक बारिश हुई है.
वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो के होने और भारी बारिश में कोई विरोधाभास नहीं है. अल नीनो मुख्य रूप से यह तय करता है कि मानसून कब आएगा और बारिश के सिस्टम कितनी बार बनेंगे. यह बारिश की तीव्रता यानी उसकी ताकत को कंट्रोल नहीं करता है. असल में ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानसून का चरित्र हमेशा के लिए बदल चुका है. अब अल नीनो के सालों में बारिश के दिन तो कम होते हैं, लेकिन जब भी बारिश होती है, वह बहुत कम समय में बहुत तेजी से और मूसलाधार होती है.
क्लाइमेट वैज्ञानिकों के अनुसार गर्म हवा अपने भीतर ज्यादा नमी यानी मॉइस्चर रोक सकती है. इसके साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है. समुद्र के गर्म होने से भारी मात्रा में वॉटर वेपर (जलवाष्प) हवा में मिल रही है. जब ये हवाएं भारत के मैदानी इलाकों और वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, तो अचानक भारी बारिश या क्लाउडबर्स्ट (बादल फटने) जैसी स्थिति पैदा हो जाती है.
जुलाई की इस आफत के पीछे कई मौसम प्रणालियों का एक साथ आना है. मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अरब सागर की गर्म हवाओं, लो-प्रेशर एरिया (कम दबाव के क्षेत्र) और वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया जिससे वहां रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई. मानसून ट्रफ के एक्टिव होने से लगातार एक के बाद एक कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं, जिससे बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है.
शोधकर्ताओं का कहना है कि अब हम अल नीनो को अकेले नहीं देख सकते. बदलती दुनिया में बढ़ती गर्मी के कारण मानसून अब और अधिक अनिश्चित और खतरनाक हो गया है. इसका मतलब यह है कि अल नीनो बारिश में देरी तो करा सकता है, लेकिन जब बादल बरसेंगे, तो क्लाइमेट चेंज के कारण वे इतनी तबाही मचाएंगे कि शहरों का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाएगा. हमें अब इस नए मिजाज के साथ जीने की आदत डालनी होगी.