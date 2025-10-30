Advertisement
Elon Musk का अलर्ट...3I/ATLAS कॉमेट नहीं एलियन शिप है, दिखाए इंटेलिजेंट डिजाइन के सबूत

Interstellar Comet 3I/ATLAS: इस समय पूरी दुनिया का ध्यान अंतरतारकीय पिंड 3I/ATLAS की तरफ है. आज यह धूमकेतु सूर्य सबसे नजदीक पहुंचेगा जिसके बाद यह पता चल सकेगा कि आखिरकार यह है क्या.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 30, 2025, 03:03 PM IST
Elon Musk: एक हैरान कर देने वाले खुलासे में Elon Musk ने घोषणा की है कि 3I/ATLAS नाम का रहस्यमय अंतरतारकीय पिंड(Interstellar Comet)के पूरी तरह से एलियन शिप होने की संभावना रखता है. SpaceX मुख्यालय से लाइव स्ट्रीम की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरन Musk ने वैज्ञानिकों और AI-आधारित निगरानी प्रणालियों से जुटाए गए कुछ मजबूत सबूत पेश किए. उन्होंने कहा, यह कोई धूमकेतु या प्राकृतिक चीज नहीं है. इसकी हर एक चीज किसी बुद्धिमानी भरे डिजाइन की तरफ इशारा करती है. 

क्या हैं इसके सबूत?
कुछ हफ्ते पहले देखा गया 3I/ATLAS अजीब व्यवहार दिखा रहा है जैसे- बिना वजह गति में बदलाव, सटीकता से रास्तों का बदलना जो सामान्य नियमों के खिलाफ है. इसकी धातु जैसी चमक और कुछ रेडियो बैंड में पकड़े गए कम आवृत्ति वाले सिग्नल इसका असली रूप पर सवाल उठा रहे हैं. Elon Musk ने इसे रोकने के लिए एक Probe भेजने का प्रस्ताव रखा है. 

यह भी पढ़ें: 19 दिसंबर को धरती के करीब होगा 3I/ATLAS, NASA ने बताया- हमें डरना चाहिए या नहीं'?

एक्शन मोड में संयुक्त राष्ट्र
इस घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन बैठक बुलाई है. NASA और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी(ESA)डाटा की समीक्षा कर रहे हैं. साथ ही 3I/ATLAS को लेकर सोशल मीडिया पर Conspiracy Theories फैलाने वालों की बाढ़ आ गई है. दशकों से धरती के बाहर जीन की संभावना ने इंसानों को आकर्षित किया है लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला था. 

यह भी पढ़ें: 3I/ATLAS में ऐसा क्या है जो बाकी कॉमेट्स में नहीं? James और Hubble टेलीस्कोप की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

Musk की घोषणा
Elon Musk की यह घोषणा अंतरिक्ष की विशाल अनिश्चितताओं के बारे में बताती है. आने वाले दिनों में जो विकल्प चुने जाएंगे वहीं ब्रह्मांड के साथ मानवता के रिश्त को तय करेंगे. क्या हम जिज्ञासा के साथ इस अज्ञात को अपनाएंगे या फिर डर हमारे सारे कामों को कंट्रोल करेगा.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

interstellar comet3I/ATLAS

