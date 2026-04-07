चांद के 'क्लोजअप' वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका! स्पेसक्राफ्ट ने कैद की रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें, Musk भी रह गए दंग

Artemis II Viral Moon Video: जब दुनिया आर्टेमिस 2 के रिकॉर्ड्स की चर्चा कर रही थी, तब एलोन मस्क ने ओरियन स्पेसक्राफ्ट द्वारा शूट किया गया एक हाई-डेफिनिशन (HD) वीडियो शेयर करके इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. यह वीडियो उस समय का है, जब स्पेसक्राफ्ट चांद के सबसे करीब था. आइए जानते हैं चांद की इन रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरों के बारे में.
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Artemis II Viral Moon Video: जब नासा का ओरियन (Orion) स्पेसक्राफ्ट चांद के सबसे करीब (6,545 किमी) से गुजर रहा था, तब उसके बाहर लगे कैमरों (GoPro) ने कुछ ऐसी फुटेज रिकॉर्ड की, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी. टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर साझा किया है. इस वीडियो में चांद की सतह इतनी साफ दिख रही है, मानो आप किसी ड्रोन से उसके ठीक ऊपर उड़ रहे हों. नासा के इस वीडियो ने देखते ही देखते इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो और मिशन की ताजा हलचल.
मस्क ने ओरियन कैप्सूल द्वारा रिकॉर्ड किया गया वह फुटेज शेयर किया है, जो 'लूनर फ्लाईबाई' के दौरान लिया गया था. वीडियो में चांद के बड़े-बड़े गड्ढे (Craters), ऊंची चोटियां और पथरीली जमीन की एक-एक बारीकी साफ नजर आ रही है. मस्क के साथ-साथ दुनिया भर के स्पेस प्रेमियों ने इसे विज्ञान के साथ इंसानों के लिए एक जादुई पल बताया है. मस्क ने इस वीडियो को Impressive (शानदार) बताते हुए नासा की टीम को बधाई दी है. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों को उतारने के लिए नासा मस्क के 'स्टारशिप' रॉकेट का इस्तेमाल करने वाला है.
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इस फुटेज में चांद की सतह इतनी साफ दिख रही है कि वैज्ञानिकों के लिए यह डेटा का खजाना बन गई है. वीडियो में चांद के क्रेटर (गड्ढे) और वहां की ऊबड़-खाबड़ जमीन का हर बारीक हिस्सा नजर आ रहा है. चांद के पीछे (Far Side) की तस्वीरें भी इसमें शामिल हैं, जहां सूरज की रोशनी सीधे नहीं पहुंचती, लेकिन ओरियन के हाई-टेक कैमरों ने उसे भी शानदार तरीके से कैद किया है. 50 से ज्यादा साल के बाद किसी इंसान ने चांद को इतने करीब से High Quality के साथ कैप्चर किया है.
NASA Artemis passing close to the Moon pic.twitter.com/jLvGoW1IR9
Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2026
इस वीडियो की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि ऐसा लगता है, जैसे हम खुद एस्ट्रोनॉट की कुर्सी पर बैठकर चांद को देख रहे हैं. आपको बता दें कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट में लगे सोलर एरे विंग्स पर कई हाई-रिजोल्यूशन कैमरे फिट हैं, जो बिना रुके तस्वीरें और वीडियो धरती पर भेज रहे हैं. यह वीडियो भी उसी कैमरे से लिया गया है. इतनी लंबी दूरी से बिना किसी रुकावट के ऐसा वीडियो मिलना नासा की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है.
यह फुटेज उस समय रिकॉर्ड किया गया, जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के सबसे नजदीकी बिंदु (करीब 6,500 किमी दूर) से गुजर रहा था. इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति बहुत तेज थी, फिर भी मॉडर्न कैमरों ने चंद्रमा की सतह की बारीकियों को बहुत ही स्पष्टता के साथ कैद किया है.
दशकों बाद यह पहली बार है, जब किसी मानव मिशन (Human-rated spacecraft) ने इतनी करीब से और इतनी साफ तस्वीरें और वीडियो दुनिया को दिखाए हैं. यह वीडियो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आम लोगों के लिए भी रोमांचक है, क्योंकि यह चांद को बिल्कुल वैसा ही दिखाता है, जैसा वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट्स अपनी आंखों से देख रहे हैं.
US Artemis II just sent back footage of the Moon so close and detailed you can see every crater and ridge like you're flying over it
Humans are orbiting the Moon again for the first time in over 50 years and the view is absolutely unreal https://t.co/lJCLaCZn8z https://t.co/a2Emi32ro9
Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 6, 2026
इसी उड़ान के दौरान आर्टेमिस-2 के चारों एस्ट्रोनॉट्स ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है. वे पृथ्वी से 2,52,756 मील (लगभग 4,06,771 किमी) की दूरी पर पहुंच गए. यह इंसान द्वारा अंतरिक्ष में तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी है. इससे पहले यह रिकॉर्ड 1970 में अपोलो-13 के नाम था.
एलोन मस्क के अलावा, मशहूर एंटरप्रेन्योर मारियो नवफाल (Mario Nawfal) ने भी इस फुटेज को साझा किया है. उन्होंने लिखा कि यह नजारा बिल्कुल अविश्वसनीय है. मस्क के इस पोस्ट के बाद लोगों में उत्साह दोगुना हो गया है. कई लोगों ने लिखा कि 1969 की धुंधली तस्वीरों के बाद अब 2026 में चांद को इस तरह देखना एक नए युग की शुरुआत जैसा लग रहा है. वहीं कुछ लोगों ने इसे मंगल मिशन (Mission to Mars) की ओर पहला बड़ा कदम बताया है.
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