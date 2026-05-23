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Hindi Newsविज्ञानरॉकेट पानी में फटा फिर भी झूम उठे एलन मस्क! जानिए स्टारशिप के इस महा-विस्फोट के पीछे की सफल कहानी

रॉकेट पानी में फटा फिर भी झूम उठे एलन मस्क! जानिए स्टारशिप के इस महा-विस्फोट के पीछे की 'सफल' कहानी

Starship Rocket Landing: एलन मस्क की कंपनी SpaceX का ताकतवर स्पेसक्राफ्ट Starship का सफल टेस्टिंग हुई है. टेक्सास से लॉन्च हुए इस रॉकेट ने अंतरिक्ष में सफल उड़ान भरने के बाद हिंद महासागर में हार्ड स्प्लैशडाउन किया, लेकिन पानी में उतरते ही इसमें जोरदार धमाका हो गया. समंदर के बीच हुए इस विस्फोट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 23, 2026, 06:47 AM IST
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रॉकेट पानी में फटा फिर भी झूम उठे एलन मस्क! जानिए स्टारशिप के इस महा-विस्फोट के पीछे की 'सफल' कहानी

Elon Musk SpaceX: इंसानों को चांद और मंगल ग्रह पर ले जाने का दावा करने वाले एलन मस्क का सबसे खास स्पेसक्राफ्ट स्टारशिप एक बार फिर चर्चा में है. स्पेसएक्स की स्पेसक्रॉप्ट स्टारशिप टेक्सास से उड़ान भरने के बाद हिंद महासागर में हार्ड स्प्लैशडाउन यानी पानी में लैंडिंग किया, जिसके तुरंत बाद यह एक जोरदार ब्लास्ट के साथ मलबे में तब्दील हो गया. समंदर के बीच हुए इस लाइव धमाके ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. वहीं  स्पेसएक्स के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि उनके प्लानिंग का हिस्सा था. 

टेक्सास से भरी थी उड़ान

स्पेसएक्स ने अपने स्पेसक्राफ्ट स्टारशिप की टेस्टिंग की, इस दौरान मस्क की कंपनी को बड़ी सफलता हासिल हुई. शनिवार को करीब एक घंटे के मिशन के बाद, स्टारशिप को हिंद महासागर के बिल्कुल सटीक इलाके में सफलतापूर्वक उतार दिया गया. इस पॉवरफुल रॉकेट ने टेक्सस में मौजूद स्पेसएक्स के स्टारबेस फैसिलिटी से उड़ान भरी थी. इसे कंपनी के सुपर हैवी बूस्टर के जरिे लॉन्च किया गया था. एलन मस्क की कंपनी इस नेक्स्ट-जेन रॉकेट सिस्टम को भविष्य में इंसानों को चांद और मंगल ग्रह पर भेजने के लिए तैयार कर रही है.

अंतरिक्ष का चक्कर लगा कर की वापसी

लॉन्चिंग के बाद स्टारशिप अपने बूस्टर से अलग हुआ और अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए वापस धरती की ओर लौटा. वैज्ञानिकों ने इसकी लैंडिंग के लिए हिंद महासागर के एक सुनसान इलाके को पहले ही चुना था, जहां स्पेसएक्स की टीमें और ट्रैकिंग शिप भी मौजूद थी.

आखिरी सेकंड में क्या हुआ?

जब स्टारशिप धरती के वायुमंडल में लौटा, तो इसकी रफ्तार को कम करने के लिए लैंडिंग बर्न प्रोसेस को शुरू किया गया. पानी में गिरने से ठीक पहले रॉकेट ने खुद को सीधा यानी लैंडिंग ओरिएंटेशन किया, जो कि इस मिशन का सबसे कठिन और चुनौती भरा काम माना जा रहा था. जैसे ही स्टारशिप ने पानी को टच किया, उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कंपनी ने साफ किया है कि यह धमाका उसी जगह हुआ जहां वे चाहते थे, इसलिए यह मिशन पूरी तरह सफल हुआ.

(ये भी पढ़ेंः एलियंस हैं तो उन्होंने कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? दिमाग की बत्ती जला देंगी 3 थ्योरी)

नासा के लिए खास है यह मिशन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टारशिप दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर स्पेसक्राफ्ट है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA भी अपने  आर्टेमिस मिशन के लिए स्टारशिप के एक बदले हुए वर्जन का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, जिसके जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर भेजा जाएगा.

(ये भी पढ़ेंः जय हो! अपने चंद्रयान-3 का जलवा, अमेरिका ने इसरो को दिया प्रतिष्ठित स्पेस सम्मान)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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