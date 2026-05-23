रॉकेट पानी में फटा फिर भी झूम उठे एलन मस्क! जानिए स्टारशिप के इस महा-विस्फोट के पीछे की 'सफल' कहानी

Starship Rocket Landing: एलन मस्क की कंपनी SpaceX का ताकतवर स्पेसक्राफ्ट Starship का सफल टेस्टिंग हुई है. टेक्सास से लॉन्च हुए इस रॉकेट ने अंतरिक्ष में सफल उड़ान भरने के बाद हिंद महासागर में हार्ड स्प्लैशडाउन किया, लेकिन पानी में उतरते ही इसमें जोरदार धमाका हो गया. समंदर के बीच हुए इस विस्फोट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Elon Musk SpaceX: इंसानों को चांद और मंगल ग्रह पर ले जाने का दावा करने वाले एलन मस्क का सबसे खास स्पेसक्राफ्ट स्टारशिप एक बार फिर चर्चा में है. स्पेसएक्स की स्पेसक्रॉप्ट स्टारशिप टेक्सास से उड़ान भरने के बाद हिंद महासागर में हार्ड स्प्लैशडाउन यानी पानी में लैंडिंग किया, जिसके तुरंत बाद यह एक जोरदार ब्लास्ट के साथ मलबे में तब्दील हो गया. समंदर के बीच हुए इस लाइव धमाके ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. वहीं स्पेसएक्स के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि उनके प्लानिंग का हिस्सा था.
स्पेसएक्स ने अपने स्पेसक्राफ्ट स्टारशिप की टेस्टिंग की, इस दौरान मस्क की कंपनी को बड़ी सफलता हासिल हुई. शनिवार को करीब एक घंटे के मिशन के बाद, स्टारशिप को हिंद महासागर के बिल्कुल सटीक इलाके में सफलतापूर्वक उतार दिया गया. इस पॉवरफुल रॉकेट ने टेक्सस में मौजूद स्पेसएक्स के स्टारबेस फैसिलिटी से उड़ान भरी थी. इसे कंपनी के सुपर हैवी बूस्टर के जरिे लॉन्च किया गया था. एलन मस्क की कंपनी इस नेक्स्ट-जेन रॉकेट सिस्टम को भविष्य में इंसानों को चांद और मंगल ग्रह पर भेजने के लिए तैयार कर रही है.
Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2026
लॉन्चिंग के बाद स्टारशिप अपने बूस्टर से अलग हुआ और अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए वापस धरती की ओर लौटा. वैज्ञानिकों ने इसकी लैंडिंग के लिए हिंद महासागर के एक सुनसान इलाके को पहले ही चुना था, जहां स्पेसएक्स की टीमें और ट्रैकिंग शिप भी मौजूद थी.
जब स्टारशिप धरती के वायुमंडल में लौटा, तो इसकी रफ्तार को कम करने के लिए लैंडिंग बर्न प्रोसेस को शुरू किया गया. पानी में गिरने से ठीक पहले रॉकेट ने खुद को सीधा यानी लैंडिंग ओरिएंटेशन किया, जो कि इस मिशन का सबसे कठिन और चुनौती भरा काम माना जा रहा था. जैसे ही स्टारशिप ने पानी को टच किया, उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कंपनी ने साफ किया है कि यह धमाका उसी जगह हुआ जहां वे चाहते थे, इसलिए यह मिशन पूरी तरह सफल हुआ.
(ये भी पढ़ेंः एलियंस हैं तो उन्होंने कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? दिमाग की बत्ती जला देंगी 3 थ्योरी)
(ये भी पढ़ेंः जय हो! अपने चंद्रयान-3 का जलवा, अमेरिका ने इसरो को दिया प्रतिष्ठित स्पेस सम्मान)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.