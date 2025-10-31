Elon Musk: SpaceX ने तोड़ा 2024 का रिकॉर्ड, दुनिया के 80% लॉन्च पर किया कब्जा

Science News: Elon Musk की कंपनी SpaceX ने 2025 में एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने सबसे कम समय में एक के बाद एक सबसे ज्यादा लॉन्च करके यह मुकाम हासिल किया है. तेज लॉन्चिंग की वजह से SpaceX ने 2024 के अपने मिशनों के कुल आंकड़े को पार कर लिया है जबकि साल खत्म होने में अभी भी 2 महीनों का समय बचा है. इसकी 2 बड़ी वजहें हैं जिसमें पहला है- Falcon-9 रॉकेट का लगातार और सफल इस्तेमाल और स्टारशिप की लगातार बढ़ती टेस्टिंग और ऑपरेशनल उड़ानें.

कितने स्टारलिंक सैटेलाइट हुए लॉन्च?

Falcon-9 रॉकेट लगभग हर रोज मिशनों को पूरा कर रहा है. ये लॉन्च लगातार फ्लोरिड स्थित स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 और कैलिफोर्निया स्थित वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किए जाते हैं. इन रॉकेट बूस्टर में से ङर ने कई बार उड़ान भरी है और कुछ ने तो 25 से ज्यादा मिशन पूरे किए हैं. कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, SpaceX ने अकेले 2025 में 2500 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया है.

कुल कितनी हो गई है संख्या?

ये सैटेलाइट स्टारलिंक के बड़े ब्रॉडबैंड समूह का हिस्सा है जिनकी संख्या अब अंतरिक्ष की कक्षा में 8000 से ज्यादा हो गई है. ये सैटेलाइट जमीन, हवा और समुद्र में पूरी दुनिया को इंटरनेट की सुविधा देते हैं. स्टारशिप, जिसने 2025 में अपना अहम परीक्षण शुरू किया था, उसने नकली स्टारलिंक सैटेलाइट भी लॉन्च किए. यह दिखाता है कि SpaceX 2026 में और भी बड़े मिशनों की तैयारी कर रहा है.

ये लॉन्चिंग क्या दिखाता है?

विश्लेषकों का कहना है कि SpaceX की यह 2025 की यह लॉन्च रफ्तार 3 चीजें दिखाती हैं. इसका बेजोड़ दोबारा इस्तेमाल होने वाला मॉडल, इसका तेज और कुशल टर्नअराउंड समय और कॉमर्शियल लॉन्च बाजार में इसका सबसे ज्यादा दबदबा. SpaceX इस समय पूरी दुनिया में होने वाले सभी अंतरिक्ष लॉन्चेस में 80% से ज्यादा का योगदान दे रहा है. यह आंकड़ा इसे अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के बाकी सभी प्रतिस्पर्धियों से बहुत आगे रखता है.