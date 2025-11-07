Elon Musk: 70 लाख यूजर्स, 42 हजार सैटेलाइट...क्या Starlink बनने जा रहा है है इंटरनेट का नया बादशाह?

Science News: गुरूवार को भारतीय समयानुसार SpaceX ने अपने Falcon 9 Rocket की मदद से 29 स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे. इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है. यह रॉकेट का वह हिस्सा था जिसे 5वीं बार उड़ान के लिए इस्तेमाल किया गया. SpaceX ने इन्हें मध्य फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया.

क्या है स्पेसएक्स?

दुनिया के पहले खरबपति बनने की ओर बढ़ने वाले Elon Musk ने 2002 में SpaceX नाम की कंपनी शुरू की थी. इस कंपनी को बनाने का लक्ष्य का ऐसे ताकतवर रॉकेट बनाना जिन्हें बार-बार इस्तेमाल किया जा सके. इन रॉकेट्स को इस तरह बनाया गया है कि ये अंतरिक्ष से वापस आ सकें, सुरक्षित उतर सकें और दोबारा लॉन्च हो सकें.

Watch Falcon 9 launch 29 @Starlink satellites to orbit from Florida https://t.co/3OYJOgle82 — SpaceX (@SpaceX) November 6, 2025

क्या है कंपनी का लक्ष्य?

इस कंपनी का लक्ष्य है इंसानों की अंतरिक्ष यात्रा(Human Space Travel)को आगे बढ़ाना जिससे मंगल ग्रह और उससे भी दूर मिशन भेजे जा सकें. यह एक बड़ी उपलब्धि है कि 2020 में SpaceX पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को International Space Station तक पहुंचाया. स्पेसएक्स की वेबसाइट के मुताबिक, उन्होंने अब तक 565 मिशन पूरे किए, 525 सफलतापूर्क लैंडिग और 490 बार रॉकेट्स को दोबारा लॉन्च किया.

स्टारलिंक क्या है?

Starlink मस्क की कंपनी SpaceX का ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है. इसका मकसद है पूरी दुनिया के दूर-दराज और गांव वाले इलाकों में भी High Speed Internet पहुंचाना. यह इंटरनेट ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉल करने और घर से काम करने में मदद करता है. अभी 150 से ज्यादा देशों के 70 लाख से अधिक लोग स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्पेस डॉट कॉम के मुताबिक, अभी अंतरिक्ष में 8,475 स्टारलिंक सैटेलाइट मौजूद हैं जिसे बढ़ाकर 42,000 करने की योजना है. हर सैटेलाइट को लगभग 5 साल तक काम करने के लिए बनाया गया है.