Advertisement
trendingNow12991875
Hindi Newsविज्ञान

Elon Musk: 70 लाख यूजर्स, 42 हजार सैटेलाइट...क्या Starlink बनने जा रहा है है इंटरनेट का नया बादशाह?

Elon Musk Starlink: SpaceX ने केप कैनावेरल से अपने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से 29 स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं. ऐसा करके स्पेस एक्स ने दुनिया में लाखों लोगों तक इंटरनेट नेटवर्क की पहुंच को बढ़ा दिया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk: 70 लाख यूजर्स, 42 हजार सैटेलाइट...क्या Starlink बनने जा रहा है है इंटरनेट का नया बादशाह?

Science News: गुरूवार को भारतीय समयानुसार SpaceX ने अपने Falcon 9 Rocket की मदद से 29 स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे. इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है. यह रॉकेट का वह हिस्सा था जिसे 5वीं बार उड़ान के लिए इस्तेमाल किया गया. SpaceX ने इन्हें मध्य फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया. 

क्या है स्पेसएक्स?
दुनिया के पहले खरबपति बनने की ओर बढ़ने वाले Elon Musk ने 2002 में SpaceX नाम की कंपनी शुरू की थी. इस कंपनी को बनाने का लक्ष्य का ऐसे ताकतवर रॉकेट बनाना जिन्हें बार-बार इस्तेमाल किया जा सके. इन रॉकेट्स को इस तरह बनाया गया है कि ये अंतरिक्ष से वापस आ सकें, सुरक्षित उतर सकें और दोबारा लॉन्च हो सकें.

क्या है कंपनी का लक्ष्य?
इस कंपनी का लक्ष्य है इंसानों की अंतरिक्ष यात्रा(Human Space Travel)को आगे बढ़ाना जिससे मंगल ग्रह और उससे भी दूर मिशन भेजे जा सकें. यह एक बड़ी उपलब्धि है कि 2020 में SpaceX पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को International Space Station तक पहुंचाया. स्पेसएक्स की वेबसाइट के मुताबिक,  उन्होंने अब तक 565 मिशन पूरे किए, 525 सफलतापूर्क लैंडिग और 490 बार रॉकेट्स को दोबारा लॉन्च किया. 

यह भी पढ़ें: Vayuputhra: फ्यूल नहीं बिजली से उड़ान भरेगा भारत का पहला 'इलेक्ट्रिक रॉकेट', सिर्फ 25 रुपए आएगा खर्च

स्टारलिंक क्या है?
Starlink मस्क की कंपनी SpaceX का ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है. इसका मकसद है पूरी दुनिया के दूर-दराज और गांव वाले इलाकों में भी High Speed Internet पहुंचाना. यह इंटरनेट ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉल करने और घर से काम करने में मदद करता है. अभी 150 से ज्यादा देशों के 70 लाख से अधिक लोग स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्पेस डॉट कॉम के मुताबिक, अभी अंतरिक्ष में 8,475 स्टारलिंक सैटेलाइट मौजूद हैं जिसे बढ़ाकर 42,000 करने की योजना है. हर सैटेलाइट को लगभग 5 साल तक काम करने के लिए बनाया गया है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskElon Musk SpaceXspacex starlink

Trending news

कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा