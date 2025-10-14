Advertisement
अब स्पेस में 'पेट्रोल पंप' खोलने जा रहे एलन मस्क, रॉकेट आएगा और तेल भरवाकर चला जाएगा

SpaceX Starship: स्पेसएक्स ने स्टारशिप का कामयाब परीक्षण कर लिया है. इसकी कामयाबी के बाद कंपनी अब ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग पर काम शुरू कर दिया है. जो इंसानों को मंगल और चांद पर ले जाने में बहुत मददगार साबित होगा.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 14, 2025, 09:28 AM IST
अब स्पेस में 'पेट्रोल पंप' खोलने जा रहे एलन मस्क, रॉकेट आएगा और तेल भरवाकर चला जाएगा

Elon Musk Starship: एलन मस्क अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार बड़े-बड़े कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं. सोमवार को उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने टेक्सास से अपना 11वां स्टारशिप रॉकेट का कामयाब परीक्षण किया स्टारशिप अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर रॉकेट है, जो अंतरिक्ष के मुश्किल मिशनों को आसान बनाएगा. हालांकि स्पेसएक्स इसके अगले वेरिएंट पर भी काम शुरू कर रहा है. जिसको लेकर अगर यह कहना गलत नहीं होगा कि अब एलन मस्क अंतरिक्ष में 'पेट्रोल पंप' खोलने जा रहे हैं.

स्टारशिप की लॉन्चिंग

  • स्टारशिप की लॉन्चिंग में मॉक स्टारलिंक सैटेलाइट्स भेजे गए

  • अंतरिक्ष में इंजन को दोबारा चालू किया गया

  • हीट शील्ड टाइल्स की टेस्टिंग की ताकि यह पता लगा जा सके कि रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल में लौटते समय ज्यादा गर्मी को कितनी अच्छी तरह बर्दाश्त करता है. 

स्टारशिप की सफल लॉन्चिंग को नासा ने भी सराहा है. कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह मिशन 'अमेरिकियों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की दिशा में एक और बड़ा कदम है.' 

ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग पर काम शुरू

दिलचस्प बात तो यह है कि स्पेसएक्स ने अब ऐसा दावा किया है जो सोचने में भी बहुत अलग लग रहा है. मस्क की कंपनी ने कहा कि वह आने वाले महीनों में वह एक और स्टारशिप प्रोटोटाइप लॉन्च करेगा, जिसमें 'ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग' यानी अंतरिक्ष में एक स्टारशिप से दूसरी स्टारशिप में ईंधन भरने की तकनीक भी मौजूद होगी. यह तकनीक लंबी दूरी के मिशनों के लिए बेहद जरूरी है.

'इंसानों को चांद पर पहुंचाएगा स्टारशिप का नया वेरिएंट'

नए वेरिएंट को लेकर स्पेसएक्स की अध्यक्ष ग्विन शॉटवेल ने हाल ही पेरिस में कहा था,'यह वही वाहन (स्टारशिप) होगा जो इंसानों को चांद और मंगल पर पहुंचाएगा.' शॉटवेल ने उम्मीद जाहिर की थी कि यह स्टारशिप का रिफ्यूलिंग वाला वेरिएंट अगले साल के आखिर में या फिर उससे भी अगले साल की शुरुआत में उड़ान भर सकता है. एलन मस्क ने भी कहा है कि वो अगले साल दो स्टारशिप के बीच पहला रिफ्यूलिंग मिशन करने की योजना पर काम कर रहे हैं.

स्पेस में रिफ्यूलिंग क्यों है जरूरी?

रिफ्यूलिंग जैसी तकनीकों पर सफल परीक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के सफल परीक्षणों के बाद ही इंसानों को चांद या फिर मंगल तक ले जाना आसान होगा. एक चांद मिशन के लिए कई स्टारशिप टैंकर रॉकेट की जरूरत होगी, जो मुख्य रॉकेट को उनकी जरूरतों के मुताबिक ईंधन मुहैया करा सके. क्योंकि लंबी मिशनों के लिए इस तरह की सुविधा की फिलहाल बहुत जरूरी है. 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

