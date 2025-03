धरती पर उतरा UFO! आसमान में दिखी रहस्यमय नीली रोशनी, एलियन तो नहीं आ गए?

SpaceX Rocket: ब्रिटेन से पौलैंड तक 24 मार्च 2025 की रात एक अनोखा नजारा देखने को मिला. यहां के आसमान में रात के अंधेरे में एक नीली रोशनी वाला स्पायरल देखा गया. आसमान में इस नजारे को देख हर कौई हैरान था. सबके मन में यही सवाल था कि आखिर अंधेरे में यह घूमती हुई रोशनी क्या है?

आसमान में चमचमाती नीली रोशनी

बता दें कि आसमान में घूमती हुए नीली रोशनी की पहचान एलन मस्क के स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से निकले जमे हुए कुछ धुएं के रूप में हुई, यह वायुमंडल में घूम रहा था और सनलाइट से रिफलेक्ट कर रहा था, जिससे यह धुआं चमचमाता दिख रहा था. इसकी जानकारी ब्रिटेने के मेट ऑफिस के अधिकारियों की ओर से दी गई.

A mesmerizing blue spiral appeared in the night sky in Europe caused by a SpaceX Falcon 9 rocket.⁣

The phenomenon was likely caused by the rocket's "frozen exhaust plume... spinning in the atmosphere and reflecting the sunlight, causing it to appear as a spiral in the sky," the… pic.twitter.com/PlCtomUdsz

— AccuWeather (@accuweather) March 25, 2025