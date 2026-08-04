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धीरे-धीरे सूरज ही कर देगा मंगल ग्रह का 'खात्मा', नई स्टडी से टेंशन में वैज्ञानिक! मस्क के सपने को झटका?

एलन मस्क के मंगल ग्रह पर मिशन मानव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. सामने आई एक वैज्ञानिक शोध में पता चला है कि मंगल ग्रह का वातावरण धीरे-धीरे बंजर होता जा रहा है. इस रिपोर्ट से स्पेसएक्स के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ सकती है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 04, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:36 AM IST
धीरे-धीरे सूरज ही कर देगा मंगल ग्रह का 'खात्मा', नई स्टडी से टेंशन में वैज्ञानिक! मस्क के सपने को झटका?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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