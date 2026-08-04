धीरे-धीरे सूरज ही कर देगा मंगल ग्रह का 'खात्मा', नई स्टडी से टेंशन में वैज्ञानिक! मस्क के सपने को झटका?

SpaceX Human Mission: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क काफी समय से इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की योजना पर काम कर रहे हैं. मस्क की कंपनी SpaceX ने आने वाले समय में मंगल ग्रह पर मानव मिशन को भेजने की तैयारी में भी है. इस बीच सामने आई एक रिपोर्ट ने मस्क समेत उनकी कंपनी की चिंता बढ़ा दी है.
दरअसल, हाल में ही सामने आई एक वैज्ञानिक स्टडी ने खुलासा किया है कि सूर्य लगातार मंगल के वातावरण को खराब करने का काम कर रहा है. सूर्य की किरणों के कारण यह ग्रह हर दिन थोड़ा-थोड़ा बंजर होता जा रहा है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्पेसएक्स के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है.
बोस्टन यूनिवर्सिटी की हालिया एक अध्ययन की रिपोर्ट को जर्नल Science Advances में प्रकाशित किया गया है. रिसर्चर्स का मानना है कि मंगल के पास धरती के जैसे मजबूत वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, जो सौर हवाओं से ग्रह की रक्षा कर पाए. यही कारण है सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण सीधे मंगल के ऊपरी वातावरण से सीधे टकराते हैं और धीरे-धीरे उसे अंतरिक्ष में उड़ाते रहते हैं.
शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है, जैसे तेज हवा किसी की सतह पर लहरें पैदा करती हों. वहीं, मंगल के ऊपरी वातावरण में भी सौर हवाएं एक बड़ा केल्विन-हेल्महोल्ट्ज तरंगें बनाने का काम करती हैं. वैज्ञानिक बताते हैं कि इन तरंगों के कारण प्लाजमा के बड़े-बड़े बादल बनते हैं और वातावरण के कण अंतरिक्ष में निकल जाते हैं.
बता दें कि इस अध्ययन में नासा के MAVEN मिशन और चीन के तियानवेन-1 मिशन से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है. वैज्ञानिकों ने पहली बार यह साबित करने में सफल रहा है कि सौर हवाओं की स्थिति और मंगल के वातावरण से निकलने वाले कणों के बीच सीधा संबध है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय पर मंगल ग्रह रहने योग्य था. लेकिन यह अरबों साल पहले की बात है. वैज्ञानिकों का दावा है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर घना वातावरण और पानी भी मौजूद था. वैज्ञानिकों ने माना कि उस समय ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां थीं. हालांकि, करोड़ों साल तक सौर हवाओं के लगातार प्रभाव से मंगल का वातावरण धीरे-धीरे समाप्त हो गया. आज यह एक बंजर ग्रह बन चुका है.
वैज्ञानिकों ने माना है कि सामने आई यह स्टडी न केवल मंगल ग्रह, बल्कि उन दूसरे ग्रहों को समझने में भी मदद करेगी, जिनके पास मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है. हालांकि, एलन मस्क के मंगल ग्रह पर मानव को भेजने और बसाने के सपने के लिए यह अध्ययन काफी अहम माना जा रहा है. इस शोध से यह पता चलता है कि मंगल ग्रह पर मानव को बसाना कितना कठिन है?