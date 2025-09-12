Elon Musk का नया प्लान...अब सीधे सैटेलाइट से जुड़ेंगे फोन, क्या है 15,00,52,71,00,000 रुपए की ये डील?

Science News in Hindi: Elon Musk की कंपनी स्पेसएक्स ने बड़ा कदम उठाया है. 8 सितंबर को SpaceX ने इकोस्टार नाम की कंपनी से 17 अरब डॉलर में कुछ लाइसेंस खरीदे हैं. इस डील से स्पेसएक्स को अपनी कर्ज चुकाने और सैटेलाइट फोन तकनीक को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. Space ने एक्स बैंड और एमएसएस फ्रीक्वेंसी बैंड खरीदे हैं जो सीधे स्मार्टफोन को सैटेलाइट से जोड़ने के लिए बहुत जरूरी हैं. यह Starlink के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है. SpaceX की अध्यक्ष शॉटवेल ने बताया कि, इन लाइसेंसों से वो स्टारलिंक के लिए नए जनरेशन का सैटेलाइट बना पाएंगे.

कब शुरु किया था ये प्रोग्राम?

कंपनी ने 2024 की शुरूआत में ही अपने डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना शुरू किया था. इनका मकसद यह है कि किसी भी स्मार्टफोन को डायरेक्ट सैटेलाइट से जोड़ा जा सके जिससे लोग बिना किसी एंटीना या ऐप के भी टेक्स्ट भेज सकें, कॉल करें और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें. अभी तक 600 से ज्यादा सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं जो 5 महाद्वीपों में हैं. हालांकि, इन सैटेलाइट्स से सिग्नल पहुंचने में शहरी इलाकों की तुलना में ज्यादा समय लगता है.

ये नेटवर्क कैसे होंगे?

SpaceX के मुताबिक, अगली पीढ़ी के सैटेलाइट 20 गुना तेज डाटा स्पीड दे सकेंगे और उनकी कुल क्षमता भी 100 गुना ज्यादा होगी. ये सैटेलाइट बिल्कुल 5G नेटवर्क जैसा अनुभव देंगे. SpaceX अपनी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ाना चाहता है ताकि भविष्य के डायरेक्ट-टू-सेल सैटेलाइट्स एक साथ और ज्यादा कनेक्शन संभाल सकें और बेहतर स्पीड दे सकें.

क्या है डिजिटल डिवाइड?

जैसे-जैसे स्पेसएक्स अपनी सैटेलाइट की क्षमता को बढ़ा रहा है पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है. सैटेलाइट को सीधे स्मार्टफोन से जोड़ने की तकनीक उन जगहों पर संचार की नई संभावनाओं को पैदा करेगा जहां अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है. इस तकनीक का इस्तेमाल इमरजेंसी में मदद करने, आपदा के समय बचाव कार्य में और गांव-देहात में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है. यह डिजिटल डिवाइड यानी इंटरनेट की कमी को ऐसे तरीकों से खत्म करेगा जिसकी कल्पना नहीं की गई हो.