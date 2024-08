Polaris Dawn Mission: पहली कमर्शियल स्पेसवॉक... चार लोग अंतरिक्ष में बड़ी दूर तक जाएंगे; इतिहास रचने जा रही एलन मस्क की कंपनी

Science News: एलन मस्क की एयरोस्पेस कंपनी SpaceX इतिहास रचने के करीब है. बुधवार (28 अगस्त) की सुबह 3.38 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर 1.08 बजे), पोलारिस डॉन (Polaris Dawn) मिशन को लॉन्च किया जाएगा. Falcon 9 रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट को पृथ्‍वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा. Polaris Dawn पर चार निजी एस्ट्रोनॉट्स सवार रहेंगे जो इतिहास की पहली कमर्शियल स्पेसवॉक को अंजाम देंगे. ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में उतनी दूर जाएंगे, जितना दूर 1972 में अपोलो 17 के बाद से कोई इंसान नहीं किया गया है.

Polaris Dawn Mission क्या है?

'पोलारिस डॉन मिशन' का खर्च अरबपति जेरेड इसाकमैन उठा रहे हैं. वह मिशन कमांडर हैं और इसके चार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं. यह इसाकमैन के 'पोलारिस प्रोग्राम' का पहला मिशन है. इसाकमैन दूसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं. ये मिशन और पोलारिस प्रोग्राम के अगले दो मिशन, प्राइवेट ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ उड़ाए जा रहे हैं.

Polaris Dawn Mission कब और कहां से लॉन्च होगा?

स्पेसएक्स ने 'पोलारिस डॉन मिशन' की लॉन्चिंग के लिए बुधवार, 28 अगस्त को सुबह 3:38 बजे ET का वक्त तय किया है. पहले इसे 27 अगस्त को लॉन्च किया जाना था. स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से लॉन्च किया जाएगा. अगर जरूरत पड़ी तो गुरुवार, 29 अगस्त को उसी समय लॉन्च के बैकअप मौके उपलब्ध हैं.

Teams are taking a closer look at a ground-side helium leak on the Quick Disconnect umbilical. Falcon and Dragon remain healthy and the crew continues to be ready for their multi-day mission to low-Earth orbit.

Next launch opportunity is no earlier than Wednesday, August 28 →…

— SpaceX (@SpaceX) August 27, 2024