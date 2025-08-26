Elon Musk को फिर झटका...2 दिन में दूसरी बार फेल हुआ स्टारशिप रॉकेट, बर्बाद हुआ करोड़ों का प्रोजेक्ट
Elon Musk को फिर झटका...2 दिन में दूसरी बार फेल हुआ स्टारशिप रॉकेट, बर्बाद हुआ करोड़ों का प्रोजेक्ट

Elon Musk SpaceX: एलन मस्क की किस्मत इस समय लगता है बहुत ही खराब चल रही है. खराब मौसम की वजह से उनका रॉकेट स्टारशिप एक बार फिर लॉन्च नहीं हो पाया. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:47 AM IST
Elon Musk को फिर झटका...2 दिन में दूसरी बार फेल हुआ स्टारशिप रॉकेट, बर्बाद हुआ करोड़ों का प्रोजेक्ट

Starship Rocket Launch: टेक्सास में SpaceX ने 2 दिनों में ही दूसरी बार अपने रॉकेट स्टारशिप के लॉन्च को रद्द कर दिया है. सोमवार 25 अगस्त को खराब मौसम के कारण एक बार फिर लॉन्च को रोकना पड़ा. इससे 24 घंटे पहले ही लिक्विड ऑक्सीजन के रिसाव की वजह से एक लॉन्च और रद्द हुआ था. Starship Rocket अपने बूस्टर के साथ 397 फीट ऊंचा है. यह Elon Musk के उस सपने का हिस्सा है जिसमें वह एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते हैं जो लोगों को चांद और मंगल ग्रह तक लेकर जा सके. इस रॉकेट को टेक्सास के स्टारबेस से रात 7:30 बजे(भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे)उड़ान भरनी थी.

पहले भी हो चुका है फेल
स्टारशिप को पहले भी कई नाकामियों का सामना करना पड़ा है. इस साल रॉकेट के ऊपरी हिस्से में 3 बार हुए टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान विस्फोट हो चुका है. इनमें से 2 बार मलबा कैरिबियन द्वीप और एक बार रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचने से पहले टूट गया. जून में भी एक बार यह टेस्ट के दौरान जमीन पर ही फट गया था. बता दें कि अब तक यह रॉकेट अंतरिक्ष में किसी भी सामान को नहीं पहुंचा पाया है. हालांकि इसे लेकर Elon Musk बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं. 

यह भी पढ़ें: Gaganyaan Mission में ISRO की ऐतिहासिक कामयाबी, पैराशूट सिस्टम टेस्ट हुआ सफल

क्या है रॉकेट का मिशन?
AFP के मुताबिक, एलन मस्क के SpaceX का पूरा भविष्य फिर से इस्तेमाल किए जा सकने वाले स्टारशिप रॉकेट पर टिका है. उनकी योजना है कि अंत में Falcon Rockets को हटाकर सिर्फ स्टारशिप का इस्तेमाल किया जाए. NASA ने भी अपोलो मिशन के बाद अपने पहले इंसान वाले चंद्र मिशन के लिए इसी रॉकेट को चुना जो 2027 में होने की संभावना है.

क्या डगमगा रहा है मस्क का सपना?
आलोटकों का ऐसा कहना है कि Elon Musk का सपना डगमगा रहा है. अंतरिक्ष विश्लेषक डलास कसाबोस्की ने AFP को बताया, मुझे लगता है कि इस मिशन पर बहुत ही दबाव है. उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा, हमने इतने सारे परीक्षण किए हैं जो भरोसेमंद साबित नहीं हुए और इसकी नाकामियां सफलता से ज्यादा रही है. 

यह भी पढ़ें: Gaganyaan Mission: एस्ट्रोनॉट्स ने बताया अंतरिक्ष में क्या-क्या करेगा गगनयान, साल के अंत में होगा यान का पहला परीक्षण

