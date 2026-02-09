Elon Musk का यू-टर्न...क्या टल गया मंगल का प्लान? अब चांद पर बनाना चाहते हैं 'सेल्फ ग्रोइंग सिटी'

Advertisement
Elon Musk: एलन मस्क का कहना है कि चंद्रमा और मंगल ग्रह की यात्रा में बहुत बहुत बड़ा अंतर है. हम हर 10 दिन में एक रॉकेट चंद्रमा पर भेज सकते हैं. मंगल ग्रह पर रॉकेट भेजना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए ग्रहों के सही स्थिति में आने का इंतजार करना पड़ता है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:23 AM IST
Space X City on Moon: दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने बताया है कि उनकी कंपनी SpaceX अब मंगल ग्रह से पहले चंद्रमाल पर इंसानों का शहर बसाने पर ध्यान देगी. मस्क का मानना है कि मंगल के मुकाबले चांद पर शहर बनाना ज्यादा आसान और तेज है. उन्होंने कहा कि, चांद पर एक खुद से विकसित होने वाला शहर (Self Growing City) अगले 10 साल में तैयार किया जा सकता है. मस्क के मुताबिक, मंगल ग्रह पर शहर बसाने में चांद के मुकाबले दोगुना समय लग सकता है. 

मस्क का इस बारे में क्या कहना है?
X पर पोस्ट कर मस्क ने कहा कि, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि SpaceX अब चांद पर शहर बसाने को सबसे ज्यादा जरूरी मान रहा है. यह काम 10 साल से भी कम में हो सकता है जबकि मंगल के लिए 20 साल से ज्यादा लगेंगे. मस्क ने साफ किया कि वे मंगल ग्रह पर इंसान भेजना बंद नहीं करेंगे लेकिन चांद पर काम करना ज्यादा आसान और फायदेमंद है.

क्या रुक गया मंगल मिशन?
भले ही मस्क अब चांद पर शहर बसाने पर जोर दे रहे हैं लेकिन उन्होंने मंगल ग्रह का सपना छोड़ा नहीं है. उनका लक्ष्य है कि अगले 5 से 7 साल में मंगल पर भी बस्ती बनाने का काम शुरू हो जाए. मस्क ने पहले कहा था कि वे 2026 के अंत तक मंगल ग्रह पर बिना इंसानों वाला रॉकेट भेजेंगे. मस्क का मैसेज साफ है, इंसानों को दूसरे ग्रह पर बसाना. 

मस्क का नया प्लान
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया कि स्पेसएक्स ने अपने इंवेस्टर्स को पहले ही बता दिया है कि वे मंगल ग्रह से पहले चंद्रमा के मिशनों को पूरा करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेसएक्स का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक चंद्रमा की सहत पर बिना इंसानों वाला एक रॉकेट सुरक्षित उतारा जाए. यह मस्क के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी. 

कब चांद पर उतरेंगे इंसान?
साल 1972 के बाद से अब तक कोई भी इंसान चंद्रमा पर नहीं उतरा है. अब अमेरिका और चीन में होड़ लगी है कि पहले कौन चंद्रमा पर वापस पहुंचेगा. दोनों देश इसे अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने का बड़ा मौका मानते हैं. एलन मस्क चाहते हैं कि इंसान सिर्फ धरती तक सीमित न रहे बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी रहे.

