Starlink satellite: एलन मस्क को बड़ा झटका, स्टारलिंक सैटेलाइट के अंतरिक्ष में उड़े परखच्चे

Satellite 35956 failure: स्पेसएक्स ने हादसे की वजह से खतरे को लेकर भी बयान जारी किया. जिसमें उन्होंने कहा कि सेटेलाइट का रास्ता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर है, इसलिए क्रू को कोई खतरा नहीं है. उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट के क्रैश होने से धरती पर भी किसी तरह के खतरे की आशंका से मना कर दिया है.
Trending Photos
Elon musk starlink: एलन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट 17 दिसंबर को हादसे का शिकार हो गया. 418 किलोमीटर ऊपर शांति से अपनी परिक्रमा कर रहा स्टारलिंक सैटेलाइट 35966 अचानक शांत हो गया और उसका ग्राउंड कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया. जिसके बाद जल्द ही स्पेसएक्स ने इस सैटेलाइट के साथ हुई गड़बड़ी को लेकर स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि उपग्रह के साथ हुए इस हादसे की वजह प्रोपल्शन टैंक में गैस के रिसाव की वजह से हुआ है. जिसके चलते उसकी कक्षा लगभग 4 किलोमीटर नीचे खिसक गई और धीरे चलने वाले मलबे के टुकड़े बाहर आ गए.
दुर्लभ घटना
हालांकि, इसके अगले ही दिन वैंटोर के वर्ल्डव्यू 3 सैटेलाइट ने अलास्का के 241 किलोमीटर ऊपर एक 12 सेंटीमीटर की फोटो ली जिसमें स्टारलिंक सैटेलाइट काफी हद तक बरकरार दिखाई दिया था. वैंटोर की तरफ से यह भी कहा गया कि स्टारलिंक के आसपास कई वस्तुएं दिखाई दी जो किसी भिड़ंत की वजह से नहीं बल्कि सेटेलाइट के अंदर हुई किसी गड़बड़ी के कारण है. यह बड़ी दुर्लभ घटना है जब इतने एडवांस तरीके से डिजाइन किया किया उपग्रह ऑर्बिट में हादसे का शिकार हो गया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना सेटेलाइट के अंदर बने किसी दबाव की वजह से हुई है.
स्पेसएक्स का बयान
वहीं स्पेसएक्स ने हादसे की वजह से खतरे को लेकर भी बयान जारी किया. जिसमें उन्होंने कहा कि सेटेलाइट का रास्ता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर है, इसलिए क्रू को कोई खतरा नहीं है. उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट के क्रैश होने से धरती पर भी किसी तरह के खतरे की आशंका से मना कर दिया है. स्टारलिंक के बेड़े में 9 हजार से ज्यादा सैटेलाइट हैं जो रिमोट इलाकों में लोगों को इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करते हैं. हालांकि, इस सैटेलाइट के क्रैश होने से उनकी साख पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. साथ ही स्टारलिंक के तैयार किए सैटेलाइट अंतरिक्ष में कबाड़ के तौर पर ज्यादा टाइम नहीं रहते हैं और कम समय में धरती के वायुमंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं.
यह भी पढ़ें: मंगल पर होने वाला है ब्लैकआउट; NASA का रोवर से टूट जाएगा संपर्क, जानें क्या है वजह?