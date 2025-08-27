Elon Musk के स्टारशिप को मिली सफलता...10वीं बार में सफल हुआ रॉकेट लॉन्च, 24 घंटे में करेंगे 24 लॉन्च!
Elon Musk के स्टारशिप को मिली सफलता...10वीं बार में सफल हुआ रॉकेट लॉन्च, 24 घंटे में करेंगे 24 लॉन्च!

Starship Rocket Launch: Elon Musk के स्पेसएक्स रॉकेट को आखिरकार सफलता मिल गई है. कई बार असफल होने के बाद SpaceX रॉकेट ने 10वीं परीक्षण में उड़ान पूरी की.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:33 AM IST
Elon Musk SpaceX: स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट मंगलवार की शाम को सफलतापूर्वक लॉन्च होकर हिंद महासागर में उतरा. ये इस बड़े रॉकेट की 10वीं परीक्षण उड़ान थी. यह उड़ान Elon Musk को दूसरी दुनिया में बसाने के तरफ बड़ा कदम है. 403 फीट ऊंचा और अब तक का सबसे शक्तिशाली यह रॉकेट स्थानीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे(भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे)Starbase से उड़ा. इसे देखकर SpaceX इंजीनियरों ने खूब ताली बजाई. यह उड़ान दो बार टाली गई थी, रविवार को ईंधन लीक होने की वजह से और सोमवार को मौसम खराब होने के कारण इस टालना पड़ा था.

मनाया सफलता का जश्न
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर स्पेसएक्स ने अपनी सफलता का जश्न एक वीडियो और मैसेज के साथ मनाया जिसमें लिखा था, स्पलैशडाउन की पुष्टि हो गई, स्टारशिप की 10वीं शानदार परीक्षण उड़ान के लिए पूरी स्पेसएक्स टीम को बधाई. इस उड़ान से बहुत उम्मीदें लगाई गई थीं क्योंकि पिछली 3 कोशिशों में रॉकेट का ऊपरी हिस्सा फट गया था. 2 बार यह कैरिबियन सागर के ऊपर हुआ था और एक बार अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद. इसके अलावा, जून में एक और ऊपरी हिस्सा जमीन पर टेस्ट के दौरान फट गया था.

Musk के लिए क्यों जरूरी है स्टारशिप?
स्टारशिप रॉकेट अपने बूस्टर पर खड़ा होने के बाद 397 फीट तक ऊंचा है. यह Elon Musk के उस बड़े सपने का हिस्सा है जिसके तहत वह ऐसा रॉकेट बनाना चाहते हैं जिसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सके और लोगों को चांद और मंगल पर लेकर जा सके. मस्क कहते हैं, 6 या 7 साल में ऐसे दिन आएंगे जब Starship 24 घंटों में 24 से ज्यादा बार लॉन्च होगा.

क्या इसी पर टिका है मस्क का भविष्य?
AFP के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के पूर्व DOGE प्रमुख, Elon Musk ने स्पेसएक्स का भविष्य पूरी तरह से ऐसे रॉकेट पर टिका दिया है जिसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सके. उनकी योजना है कि आने वाले समय में वो Falcon Rockets की जगह स्टारशिप का ही इस्तेमाल करेंगे. NASA ने भी 2027 में होने वाले अपने पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन(अपोलो के बाद)के लिए इसे चुना है.

