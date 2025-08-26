Watch: टेस्ला का Optimus कर रहा इंसानों से बेहतर डांस, डांसिंग रोबोट का वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Elon Musk Tesla: सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर Optimus(Parody)ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में Tesla का इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट Optimus इंसानों की तरह ही डांस करता दिख रहा है. X पर शेयर किए गए इस वीडियो में रोबोट बहुत ही आसानी से और अच्छे डांस स्टेप्स करते दिख रहे हैं. हालांकि इसे लेकर कई लोगों ने इसके सच होने पर भी सवाल पूछा था.

कब पेश हुआ था पहला रोबोट?

Tesla ने सबसे पहले AI Day पर 2021 में इंसानों जैसे रोबोट का आइडिया पेश किया था. उस समय कोई प्रोटोटाइप(असली मॉडल)नहीं था. उस समय एक इंसान ने रोबोट्स के कपड़ों में डांस किया था. लेकिन आज की बात करें तो Tesla Optimus काफी कम समय में बहुत विकसित हो चुका है और ऐसा लगता है कि असली दुनिया में भी काम कर सकता है. इसकी पहली झलक दुनिया ने 2022 में देखी.

क्या है ऑप्टिमस जेन 2?

जल्द ही Tesla का Optimus Gen 2 और भी मुश्किल कामों को करने के लिए तैयार किया जाएगा. इसमें रंगीन ब्लॉक्स को अलग करना, योगा करना भी शामिल है. Elon Musk ऐसे कई वीडियो शेयर करते रहते हैं जिसमें Optimus Robots कूंग-फू करते या डांस करते नजर आते हैं.

क्या करता है ऑप्टिमस?

Elon Musk का मानना है कि, Optimus Robot टेस्ला की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है. कंपनी का कहना है कि, दूसरे रोबोट्स सिर्फ दिए गए निर्देशों का ही पालन करते हैं जबकि ऑप्टिमस असल दुनिया के अनुभव और सिमुलेशन से सीखकर खुद काम कर सकता है. देखें वीडियो...