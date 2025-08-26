Watch: टेस्ला का Optimus कर रहा इंसानों से बेहतर डांस, डांसिंग रोबोट का वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
Advertisement
trendingNow12896910
Hindi Newsविज्ञान

Watch: टेस्ला का Optimus कर रहा इंसानों से बेहतर डांस, डांसिंग रोबोट का वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Tesla Optimus: X जो पहले ट्विटर था, इसपर टेस्ला के ऑप्टिमस के पैरोडी पेज से एक वीडियो शेयर हुआ है जिसमें रोबोट बड़ी ही आसानी से डांस करते दिख रहे हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 26, 2025, 10:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Watch: टेस्ला का Optimus कर रहा इंसानों से बेहतर डांस, डांसिंग रोबोट का वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

Elon Musk Tesla: सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर Optimus(Parody)ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में Tesla का इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट Optimus इंसानों की तरह ही डांस करता दिख रहा है. X पर शेयर किए गए इस वीडियो में रोबोट बहुत ही आसानी से और अच्छे डांस स्टेप्स करते दिख रहे हैं. हालांकि इसे लेकर कई लोगों ने इसके सच होने पर भी सवाल पूछा था.

कब पेश हुआ था पहला रोबोट?
Tesla ने सबसे पहले AI Day पर 2021 में इंसानों जैसे रोबोट का आइडिया पेश किया था. उस समय कोई प्रोटोटाइप(असली मॉडल)नहीं था. उस समय एक इंसान ने रोबोट्स के कपड़ों में डांस किया था. लेकिन आज की बात करें तो Tesla Optimus काफी कम समय में बहुत विकसित हो चुका है और ऐसा लगता है कि असली दुनिया में भी काम कर सकता है. इसकी पहली झलक दुनिया ने 2022 में देखी.

यह भी पढ़ें: Elon Musk को फिर झटका...2 दिन में दूसरी बार फेल हुआ स्टारशिप रॉकेट, बर्बाद हुआ करोड़ों का प्रोजेक्ट

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है ऑप्टिमस जेन 2?
जल्द ही Tesla का Optimus Gen 2 और भी मुश्किल कामों को करने के लिए तैयार किया जाएगा. इसमें रंगीन ब्लॉक्स को अलग करना, योगा करना भी शामिल है. Elon Musk ऐसे कई वीडियो शेयर करते रहते हैं जिसमें Optimus Robots कूंग-फू करते या डांस करते नजर आते हैं. 

क्या करता है ऑप्टिमस?
Elon Musk का मानना है कि, Optimus Robot टेस्ला की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है. कंपनी का कहना है कि, दूसरे रोबोट्स सिर्फ दिए गए निर्देशों का ही पालन करते हैं जबकि ऑप्टिमस असल दुनिया के अनुभव और सिमुलेशन से सीखकर खुद काम कर सकता है. देखें वीडियो...

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Tesla Optimus Gen 2 Robot

Trending news

'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ED ने मारा छापा, घोटाले का है मामला
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ED ने मारा छापा, घोटाले का है मामला
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
;