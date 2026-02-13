Advertisement
trendingNow13108064
Hindi Newsविज्ञानग्रीनलैंड में इमरजेंसी! बर्फ पिघलते ही तट पर पहुंचीं शिकारी व्हेल; वैज्ञानिकों ने दी महाप्रलय की चेतावनी?

ग्रीनलैंड में 'इमरजेंसी'! बर्फ पिघलते ही तट पर पहुंचीं शिकारी व्हेल; वैज्ञानिकों ने दी महाप्रलय की चेतावनी?

Emergency in Greenland: ग्रीनलैंड में समुद्र की बर्फ तेजी से टूट रही है.  उसी के साथ ऑर्का व्हेल की संख्या तट के पास अचानक बढ़ गई है. वैज्ञानिक इसे जलवायु बदलाव से जोड़ रहे हैं. सरकार ने समुद्री आपातकाल घोषित कर दिया है. वहीं मछुआरों को ज्यादा मछलियां मिल रही हैं. जबकि पर्यावरण कार्यकर्ता मछली पकड़ने पर रोक की मांग कर रहे हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 13, 2026, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्रीनलैंड में 'इमरजेंसी'! बर्फ पिघलते ही तट पर पहुंचीं शिकारी व्हेल; वैज्ञानिकों ने दी महाप्रलय की चेतावनी?

Science News In Hindi: एक ही समुद्र में तीन अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं. वैज्ञानिक खतरे की घंटी बजा रहे हैं. मछुआरे इसे सुनहरा मौका मान रहे हैं. एक्टिविस्ट इसे आने वाले संकट की चेतावनी बता रहे हैं. हालात इतने बदल गए हैं कि सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी है. ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के पास सुबह तीन बजे लोगों ने समुद्र की सतह पर ऑर्का व्हेल के पंख देखे. पहले जहां मोटी जमी बर्फ हुआ करती थी अब वहां टूटी बर्फ के टुकड़े और खुला पानी दिख रहा है. पिछले कुछ सालों में हालात तेजी से बदले हैं.

बता दें, वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे-जैसे समुद्री बर्फ घट रही है. वैसे-वैसे रोशनी और खुला पानी बढ़ रहा है. इससे छोटी मछलियां और क्रिल अपनी जगह बदल रही हैं. बड़ी मछलियां उनका पीछा करती हैं. फिर ऑर्का जैसी बड़ी शिकारी व्हेल भी उन्हीं इलाकों में पहुंच जाती हैं.  समुद्री जीव विज्ञानी एने पीटरसन पिछले 14 साल से इन व्हेल पर नजर रख रही हैं. पहले साल में गिनती की घटनाएं होती थीं अब नक्शे पर कई जगहों पर ऑर्का के निशान दिखाई दे रहे हैं. उनका कहना है कि व्हेल बर्फ के किनारे-किनारे ही आगे बढ़ रही हैं. जैसे वे पिघलती बर्फ की लाइन को फॉलो कर रही हों.

मछलियां बड़ी संख्या में पानी के किनारे
पश्चिमी ग्रीनलैंड के फियोर्ड इलाकों में मछुआरे बता रहे हैं कि उनके जाल पहले से ज्यादा भारी होकर लौट रहे हैं. कॉड और हैलिबट जैसी मछलियां बड़ी संख्या में किनारे की तरफ आ रही हैं. एक युवा कप्तान ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा सीजन बताया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं करता कि ऐसा क्यों हो रहा है. सरकार ने  इस “असाधारण समुद्री बदलाव” को देखते हुए आपातकाल घोषित किया है. इससे निगरानी बढ़ाई गई है. फंड जारी किए गए हैं. कई मछुआरे इसे मौका मानकर ज्यादा से ज्यादा समुद्र में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आगे नियम सख्त हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्टिविस्ट की मांग
दूसरी तरफ कुछ स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता तख्तियां लेकर विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर अभी रोक नहीं लगाई गई तो मछली भंडार गिर सकता है. वे खास इलाकों में पूरी तरह मछली पकड़ने पर रोक चाहते हैं. उनका तर्क है कि जब व्हेल और मछलियां सीमित जगहों पर जमा हो रही हैं. तब ज्यादा शिकार करना खतरे को बढ़ा सकता है. वैज्ञानिक भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर स्टॉक गिर गया तो वह जल्दी वापस नहीं आने वाला है.

सरकार की ये है मुश्किल
नूक में अधिकारी अब अलग-अलग जोन बना रहे हैं. जहां ऑर्का की गतिविधि ज्यादा है वहां सख्त नियम या अस्थायी रोक लगाने की बात हो रही है. मछुआरों, वैज्ञानिकों और एक्टिविस्टों के साथ मिलकर निगरानी की जा रही है. हालांकि असली सवाल यही है कि रोजी-रोटी और भविष्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. एक तरफ परिवारों की कमाई है तो दूसरी तरफ समुद्र का भविष्य. ग्रीनलैंड आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला आने वाले कई सालों पर असर डाल सकता है.

यह भी पढ़ें: अलास्का की खुदाई में मिला 'खजाना'! दफन था इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा राज, वैज्ञानिक भी हुए हैरान

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Greenland orca activity

Trending news

बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
भारत साथ खड़ा है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, फौरन लिखने बैठ गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
भारत साथ खड़ा है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, फौरन लिखने बैठ गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर