खत्म हो जाएगा 'पेंगुइन' का साम्राज्य? एम्परर पेंगुइन पर मंडराया विलुप्त होने का खतरा, अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ बनी काल

Emperor Penguin Endangered: अंटार्कटिका की कड़ाके की ठंड और बर्फीली वादियों की शान कहे जाने वाले एम्परर पेंगुइन (Emperor Penguin) अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं. हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने दुनियाभर के पर्यावरण प्रेमियों को हिलाकर रख दिया है. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो ये शानदार पक्षी जल्द ही धरती से विलुप्त हो सकते हैं. शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन अब कुछ ही सालों के मेहमान हैं. IUCN ने अब इन्हें अपनी रेड लिस्ट (Red List) में डाल दिया है. आइए समझते हैं कि आखिर इन पेंगुइन के साथ क्या गलत हो रहा है और क्यों अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ इनके लिए 'डेथ वारंट' बनती जा रही है?

क्यों खतरे में है एम्परर पेंगुइन?

एम्परर पेंगुइन की पूरी जिंदगी समुद्री बर्फ (Sea Ice) पर टिकी होती है. वे इसी बर्फ पर अंडे देते हैं, बच्चों को पालते हैं और शिकार से बचने के लिए इसका सहारा लेते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ रिकॉर्ड तेजी से पिघल रही है. इसकी वजह से इनके बच्चों की मौत हो रही है. क्योंकि पेंगुइन के बच्चों (Chicks) के पंख तब तक वॉटरप्रूफ नहीं होते, जब तक वे पूरी तरह बड़े न हो जाएं. और जब समय से पहले बर्फ पिघल जाती है, तो ये बच्चे ठंडे पानी में गिर जाते हैं और तैरना न आने की वजह से उनकी मौत हो जाती है.

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IUCN की 'रेड लिस्ट' का क्या मतलब है?

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) एक ऐसी संस्था है, जो दुनिया भर के जीवों पर नजर रखती है. इसने एम्परर पेंगुइन को अब 'एंडेंजर्ड' (Endangered) कैटेगरी में रख दिया है. इसका मतलब है कि इनकी आबादी इतनी तेजी से गिर रही है कि अब इन्हें बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो वे अपनी प्राकृतिक दुनिया से पूरी तरह गायब हो सकते हैं. इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि अंटार्कटिका के कई इलाकों में पेंगुइन की पूरी की पूरी कॉलोनियां (बस्तियां) खत्म हो चुकी हैं.

सिर्फ बर्फ ही नहीं, 'खाने' का भी संकट

पेंगुइन प्रमुख रूप से 'क्रिल' (छोटी मछली जैसे जीव) खाते हैं. लगातार समंदर का तापमान बढ़ने से क्रिल की संख्या कम हो रही है. इसके साथ ही बड़े पैमाने पर होने वाली फिशिंग (मछली पकड़ना) भी पेंगुइन के मुंह से निवाला छीन रही है. खाना कम होने की वजह से वयस्क पेंगुइन कमजोर हो रहे हैं और वे अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर पा रहे हैं.

क्या 2100 तक सब खत्म हो जाएगा?

वैज्ञानिकों का अनुमान बेहद डरावना है. अगर ग्लोबल वॉर्मिंग इसी रफ्तार से बढ़ती रही, तो साल 2100 तक एम्परर पेंगुइन की 98% आबादी खत्म हो सकती है. इसका मतलब है, अगली सदी की शुरुआत तक शायद ये जीव दुनिया के नक्शे से पूरी तरह गायब हो जाएं.

क्या अब भी उम्मीद बाकी है?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पूरी दुनिया को साथ आना होगा. अगर हम धरती के बढ़ते तापमान को 1.5°C या 2°C तक रोक पाए, तभी अंटार्कटिका की बर्फ को बचाया जा सकता है. इसके साथ ही अंटार्कटिका के आसपास के समंदर को 'नो-फिशिंग जोन' घोषित करना होगा, जिससे पेंगुइन को पर्याप्त खाना मिल सके.

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