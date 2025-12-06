80 साल बाद जंगल का 'किंग' वापस, फिर दिखाई दिया लुप्त हो चुका ये खास जानवर

Endangered Animals: ओरेगन में एक दुर्लभ और ताकतवर शिकारी जानवर की चौंकाने वाली वापसी देखी जा रही है. इसे 80 सालों में पहली बार उनकी संख्या ने एक ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है.
Science News: ओरेगन में वन्यजीवों की संख्या में एक बड़ी और अच्छी सफलता देखने को मिली है. राज्य के दुर्लभ और खतरे में पड़े शिकारी जानवरों की आबादी 80 सालों में पहली बार 200 के पार चली गई है. द बुलेटिन के मुताबिक, यह उस प्रजाति के लिए एक बड़ा कदम है जो 19वीं सदी में इंसानों द्वारा किए गए शिकार के कारण लगभग खत्म हो गई थी. जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ रही है वैसे-वैसे यह उम्मीद भी बढ़ रही है कि यह शिकारी जीव ओरेगन के जंगलों में आगे भी पनपता रहेगा. यह एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण का संकेत है.
कौन सा है ये जानवर?
ओरोगन में लगभग 100 साल तक भूरे भेड़ियों की संख्या कम होती रही और 1990 के दशक के अंत तक राज्य में एक भी भेड़िया नहीं बचा था. 1800 के दशक में पशुपालकों ने भेड़ियों को खत्म करने का संगठित प्रयास किया था जिससे पश्चिमी अमेरिका में यह प्रजाति लगभग खत्म हो गई थी. 1950 तक ओरेगन से भेड़िए गायब हो चुके थे.
कब हुई इसकी वापसी?
1999 में एक अकेला भेड़िया दिखाई दिया. यहीं से उनकी संख्या में धीमी मगर पक्की बढ़त देखी गई. हाल के सालों में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. दिसंबर में इनकी गिनती 204 पाई गई जो वैज्ञानिकों ने कुछ दशक पहले तक नहीं सोची थी. भेड़ियों की संख्या में यह बढ़ोतरी दिखाती है कि यह प्रजाति धीरे-धीरे ओरेगन के पर्यावरण में अपनी पुरानी जगह वापस पा रही है.
कैसे की गई इनकी गिनती?
ओरेगन मत्स्य एवं वन्यजीव विभाग भेड़ियों की संख्या की सही जानकारी के लिए रेडियो कॉलर से मिले डेटा, ट्रेल कैमरे और हवाई सर्वेक्षण का इस्तेमाल करते हैं. इस तरीके से विभाग भेड़ियों पर नजर रखता है और उनकी गितनी करता है जिससे ज्यादा या कम गिनती की संभावना कम हो जाती है.