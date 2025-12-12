तीन गुना हुई बाघों की संख्या! मौत को मात देकर लौटा 'जंगल का किंग', संरक्षण के प्रयास सफल

Advertisement
Endangered Animals: सुमात्रा में एक जगह है जिसका नाम है ल्यूसर पारिस्थितिकी तंत्र. यहां कैमरा ट्रैप तकनीक का इस्तेमाल करके एक नया सर्वे किया गया है जिसमें सुमात्रा बाघों की संख्या में बढ़ोतरी मिली है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:45 AM IST
Sumatran Tiger: यह अध्ययन 2023 और 2024 में कई महीनों तक चला. यह सर्वे ल्यूसर पारिस्थितिकी तंत्र (Leuser Ecosystem) में किया गया जो ऐचे और सुमात्रा में फैला हुआ है. यह इलाका कुल 26 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़ा बताया जाता है. रिसर्चर्स ने बाघों पर नजर रखने के लिए इन्फ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल किया. इस सर्वे का मुख्य लक्ष्य बाघों की संख्या और उनकी हरकतों का पता लगाना था. बाघ यहां के सबसे बड़े शिकारी हैं. अध्ययन से पता चला है कि बाघों की आबादी अब पहले से ज्यादा स्वस्थ और मजबूत है. 

बाघों का सबसे सुरक्षित घर
ल्यूसर पारिस्थितिकी तंत्र सुमात्रा में बाघों के लिए सबसे बड़ा बचा हुआ घर है. यहां सुमात्रा बाघों के अलावा और भी कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं. बाघों को कई खतरे हैं जैसे- घर का खत्म होना, अवैध शिकार और शिकार की कमी. हालांकि इसके बाद भी ल्यूसर क्षेत्र इन लुप्त होते जानवरों के लिए एक बहुत जरूरी किला बना हुआ है. 

कैमरा ट्रैप से मिले सबूत
रिसर्च टीम ने कैमरा ट्रैप लगाए और बाघों की 280 से ज्यादा साफ तस्वीरें लीं जिसमें 27 अलग-अलग बाघों की पहचान की गई. इसमें 14 मादा, 12 नर और 1 के लिंग का पता लगाया जाना अभी बाकी है. टीम ने पाया कि मादा बाघों की संख्या ज्यादा होना एक बहुत ही अच्छा संकेत है. ज्यादा मादा बाघ स्थिर सामाजिक व्यवस्था और अच्छी प्रजनन स्थितियां दिखाते हैं. 

अध्ययन के क्या निकले नतीजे?
यह अध्ययन सुमात्रा बाघों की संख्या को समझने के लिए बड़ी सफलता है. खासकर उन इलाकों में जो नेशनल पार्क के बाहर हैं. इस बार इस्तेमाल किए गए कैमरे पहले के सर्वे से ज्यादा अच्छे थे. टीम ने 2023-24 के बीच कई बार निगरानी की जिसके नतीजे हैरान करने वाले थे. कैमरा ट्रैप ने पिछले सर्वे की तुलना में 3 गुना ज्यादा बाघों का पता लगाया, यहां तक कि राष्ट्रीय उद्यानों में भी. 

कैसे किया गया इनका बचाव?
स्टडी में सामने आया कि ल्यूसर में बाघों का होना वहां पाए जाने वाले शिकार जीवों से जुड़ा है जैसे सांभर हिरण और जंगली सूअर. शोधकर्ताओं का कहना है कि ये शिकार जीव बाघों की स्वस्थ आबादी को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी हैं. ज्यादा शिकार जीव और सक्रिय संरक्षण के प्रयास यह पक्का करते हैं कि यह इलाका बाघों के लिए सुरक्षित रहे. 

