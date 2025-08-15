इन देशों में जा रहे हैं तो संभलकर! टकराने जा रहा सबसे खतरनाक समुद्री तूफान, एडवायजरी जारी

Hurricane of the Atlantic season: गर्मियों की शांत शुरुआत के बाद, अटलांटिक रीजन में जल्द ही साल का पहला विनाशकारी समुद्री तूफान, एरिन अपना असर दिखाने के लिए तैयार है. एरिन शुक्रवार सुबह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, फिर भी ये समुद्री तट की जमीन से सैकड़ों मील दूर है. अगले कुछ दिनों में इस तूफ़ान के अटलांटिक पार करते हुए और मज़बूत होने की उम्मीद है और रविवार तक इसके श्रेणी 4 का तूफ़ान बनने की उम्मीद है.

एरिन का असर क्या होगा?

इस हैरिकेन की वजह से पूरे उत्तर-पूर्वी कैरिबियन क्षेत्र में तेज हवाएं, बारिश और ऊंची-ऊंची विनाशकारी लहरें उठ सकती हैं. राष्ट्रीय तूफान केंद्र के मुताबिक 'एरिन' 24 घंटे पहले खुले उष्णकटिबंधीय अटलांटिक के ऊपर 70 मील प्रति घंटे की निरंतर हवाओं के साथ एक मज़बूत उष्णकटिबंधीय तूफ़ान में बदल गया था. ये तूफान इस वीकेंड (शनिवार) तक अपनी रेंज के ठीक उत्तर दिशा में बढ़ते हुए सुदूर उत्तर-पूर्वी कैरिबियन के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाएं, बारिश, लहरें और तेज लहरें ला सकता है.

एडवायजरी जारी

सरकार ने लोगों को समुद्र की ओर न जाने और सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की एडवायजरी जारी की है. एरिन के पूरे रूट में अचानक बाढ़ या भूस्खलन की संभावना है. हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि एरिन बरमूडा के लिए किस तरह का खतरा पैदा कर सकता है. हालांकि अगले हफ्ते यानी सोमवार शाम तक द्वीप पर इसके संभावित प्रभाव स्पष्ट हो जाएंगे. फिलहाल इस तूफान के अमेरिका से दूर रहने का अनुमान है, लेकिन यह पूरी तरह निश्चित नहीं है. अगर 'एरिन' समुद्र तट से दूर भी रहता है, तब भी यह अगले सप्ताह अमेरिका के पूर्वी तट पर तेज़ लहरें और खतरनाक तेज़ लहरें पैदा कर सकता है.

FAQ-

सवाल- एरिन वीकेंड में कहां होगा?

जवाब- हरीकेन 'एरिन' इस वीकेंड यानी सप्ताहांत पर लीवार्ड द्वीप समूह, वर्जिन द्वीप समूह और प्यूर्टो रिको के ठीक उत्तर से गुजरने का अनुमान है. ये धीरे-धीरे और उत्तर की ओर मुड़ेगा. हालांकि किसी भी कैरिबियाई द्वीप पर सीधे तौर पर तूफ़ान आने की संभावना नहीं है, फिर भी यदि आने वाले दिनों में 'एरिन' का रूट बदलता है तो यह संभव है.

सवाल- एरिन से पहले अटलांटिक बेसिन में क्या हुआ?

जवाब- CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 'एरिन' से पहले, अटलांटिक बेसिन में चार सिस्टम - एंड्रिया, बैरी, चैंटल और डेक्सटर - बने थे, लेकिन उनमें से कोई भी उष्णकटिबंधीय तूफ़ान की तीव्रता से ज्यादा तीव्र नहीं हुआ. इस साल का पहला तूफ़ान सामान्य से थोड़ा देर से आ रहा है.

सवाल- अटलांटिक बेसिन में समुद्री तूफान आने का चक्र कैसा है?

जवाब- पैटर्न की बात करें तो इस मौसम का पहला तूफ़ान 11 अगस्त के आसपास आता है, हालांकि हाल के वर्षों में इसकी शुरुआत पहले भी हुई है. पिछले साल इसी समय तक, तीन समुद्री तूफान - बेरिल, डेबी और अर्नेस्टो बन चुके थे.