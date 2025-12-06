स्पेस से दिखाई दी सहारा रेगिस्तान की 50 किमी 'चौड़ी आंख', ESA के सैटेलाइट ने शेयर की तस्वीर

European Space Agency: मॉरिटानिया के सहारा रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा गोल आकार का ढांचा है. यह वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्रियों, दोनों का ही ध्यान अपनी ओर खींचता है. इसे सहारा की आंख, रियाट संरचना या अफ्रीका की आंख भी कहते हैं जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) के सेंटिनल-2 सैटेलाइट से ली गई साफ तस्वीरों में यह बनावट और भी अच्छी और साफ दिखाई देती है. इन नई तस्वीरों से यह 50 किमी चौड़ा गोल घेरा अब एक अनसुलझी पहले से हटकर एक जांचा-परखा मामला बन गया है. इन तस्वीरों से इसे बनने के तरीकों और विशाल आकार को समझने में मदद मिली है.

क्यों खींच रही है वैज्ञानिकों का ध्यान?

रिचाट संरचना (Richat Structure) मॉरिटानिया के अद्रार इलाके में रेगिस्तान से ऊपर उठती हुई दिखती है. इसमें कई गोल घेरे एक-दूसरे के अंदर बने हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है. पहले वैज्ञानिकों ने सोचा था कि यह किसी उल्कापिंड के टकराने के बनी होगी. लेकिन अब शोध बताते हैं कि यह पिघली हुई चट्टान के ऊपर उठने से बनी है. इस चट्टान ने जमीन के नीचे गुंबद जैसा आकार बनाया जो धीरे-धीरे सतह तक पहुंच गया.

यह भी पढें: मंगल ग्रह पर दिखी विशाल 'तितली', ESA के मार्स एक्सप्रेस ने भेजी गजब की 3D तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी पुरानी है सहारा की आंख?

वैज्ञानिकों ने रिचाट संरचना की उम्र कम से कम 10 करोड़ साल बताई है. यह गोल घेरे वाली बनावट सख्त और मुलायम चट्टान की परतों से बनी है. कठोर और नरम चट्टानें कटाव (Erosion) से अलग-अलग तरह से प्रभावित होती हैं. चट्टानों की यह परतदार व्यवस्था इसे सैटेलाइट की तस्वीरों में बहुत ही खास बनाती है.

कैसे हुई इसकी पहचान?

अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन के दौरान रिचाट संरचना को एक जरूरी निशानी मानते हैं. इसका बड़ा व्यास और साफ आउटलाइन इसे अंतरिक्ष की कक्षा से आसाने से पहचानने में मदद करती है. यह जमीन से दिखने वाले नजारे से बिल्कुल अलग है. हाल ही में मिली सेंटिनल-2 की तस्वीरों में इसका पूरा 50 किमी का व्यास देखा जा सकता है. इसमें सितंबर 2025 में ली गई तस्वीरें भी शामिल हैं.

यह भी पढें: गहरे समुद्र में मिला 'स्टार वार्स' जैसा एलियन जीव, वैज्ञानिक देखते ही बोले- ये तो मंगल से भी...

तस्वीर में क्या-क्या दिखा?

इसके बनावट और रंग की बात करें तो, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर जो कटाव को ज्यादा सह पाते हैं, वे लाल और गुलाबी घेरों के रूप में दिखते हैं. जो गहरे रंग के हिस्से हैं वो कमजोर चीजों से बनी घाटियां हैं और इसके बीच में कुछ घेरे अपने आस-पास की जमीन से 80 मीटर तक ऊंचे हैं. दक्षिणी किनारे पर रेत धीरे-धीरे आगे बढ़ती दिखती है तो तस्वीरों में हल्की पट्टियों जैसी लगती है. रिचाट संरचना अपने असाधारण आकार और बनने के तरीके के लिए स्टडी का मुख्य केंद्र बनी हुई है.