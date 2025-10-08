Advertisement
अंतरिक्ष का बाहुबली! 35 मीटर चौड़ा दुनिया का सबसे स्मार्ट एंटीना लॉन्च, 900 करोड़ की लागत में हुआ तैयार

European Space Agency: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी(ESA)ने ऑस्ट्रेलिया के न्यू नॉर्सिया में अपना सबसे एडवांस्ड डीप स्पेस एंटीना लॉन्च किया है. इसकी खासियत है कि यह AI से चलता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:36 PM IST
Solar System News: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी(ESA)ने ऑस्ट्रेलिया के एक दूर के शहर न्यू नॉर्सिया में अपना सबसे एडवांस्ड डीप-स्पेस एंटीना लॉन्च कर दिया है. इसे यूरोप की अंतरिक्ष में बातचीत की क्षमताओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. इसे 4 अक्टूबर को लॉन्च किया गया और इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 11 करोड़ डॉलर का खर्च आया है. इस एंटीना का नाम न्यू नॉर्सिया 3(NNO-3)है. इसका व्यास(Diameter)35 मीटर है. यह ESA के ग्लोबल नेटवर्क में चौथा और न्यू नॉर्सिया साइट पर लगा दूसरा डीप स्पेस एंटीना है.

यह एंटीना किन मिशनों में मदद करेगा?
नया NNO-3 एंटीना ESA के 2 सबसे बड़े और खास मिशनों के लिए बहुत जरूरी है. पहला JUICE Mission, इसका मकसद है कि बृहस्पति के तीन बर्फीले चंद्रमाओं गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा की जांच करना. वैज्ञानिक मानते हैं कि इन चंद्रमाओं पर बर्फ के नीचे छिपे समुद्र हैं जिनमें धरती के सभी समुद्रों से भी ज्यादा पानी है.वहां जीवन होने की संभावना है.

क्या है दूसरा मिशन?
दूसरा मिशन है बेपीकोलंबो मिशन, इसका मकसद है JAXA के साथ मिलकर बुध ग्रह की सतह और उसकी चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना जहां बहुत ज्यादा गर्मी और रेडिएशन है. इन दोनों मिशनों से बहुत दूर से आने वाला सारा डेटा इसी न्यू नॉर्सिया एंटीना की मदद से धरती पर भेजा जाएगा जिससे लंबी दूरी के बावजूद बातचीत सही बनी रहेगी.

2026 में किन मिशनों को मिलेगी मदद?
2026 में जब NNO-3 एंटीना पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा तो यह कई और अहम मिशनों में मदद करेगा. मदद पाने वाले मिशनों में Solar Orbiter, Mars Express, Hera शामिल हैं. साथ ही Plato, EnVision, Ariel जैसे भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

