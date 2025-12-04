Advertisement
trendingNow13028734
Hindi Newsविज्ञान

मंगल ग्रह पर दिखी विशाल 'तितली', ESA के मार्स एक्सप्रेस ने भेजी गजब की 3D तस्वीर

Butterfly on Mars: मार्स एक्सप्रेस यान पर एक हाई रिजोल्यूशन स्टीरियो कैमरा लगा हुआ है. इस कैमरे से ली गई ताजा तस्वीरों को मिलाकर शानदार 3D नजारा तैयार किया गया है. यह नजारा मंगल की जमीन को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल ग्रह पर दिखी विशाल 'तितली', ESA के मार्स एक्सप्रेस ने भेजी गजब की 3D तस्वीर

Science News: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के मार्स एक्सप्रेस मिशन ने मंगल ग्रह की सतह पर एक अनोखी प्राकृतिक चीज की खोज की है. यह चीज एक विशाल गड्ढा है जिसका आकार तितली जैसा है. यह गड्ढा तकरीबन 20 किमी चौड़ा है और मंगल के उत्तरी निचले इलाकों के इडेयस फोसा (Iedus Fossa) इलाके में मौजूद है. यह पूर्व से पश्चिम तक लगभग 20 किमी और उत्तर से दक्षिण तक 15 किमी में फैला है. ESA के अनुसार यह तितली क्रेटर किसी अंतरिक्ष चट्टान से कम कोण से टकराने का नतीजा है. 

कैसे बनते हैं ये आकार?
जब चट्टान सतह पर तिरछे टकराती है तो टक्कर की ताकत एक तरफ फैलती है. इससे चट्टान के टुकड़े 2 बड़े हिस्सों में बिखर जाते हैं तो तितली के पंखों जैसे दिखते हैं. इन पंखों के बीच में एक लंबा गड्ढा है जो टक्कर का मुख्य निशान है और यह पूरी तितली की बनावट को पूरा करता है. मार्स एक्सप्रेस पर लगे हाई रेजोल्यूशन स्टीरियो कैमरा से ली गई 3D तस्वीरों में जमीन का एक नजारा दिखता है. इसमें पहाड़ियां और घाटियां दिखाई देती हैं.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की 1300 मीटर गहराई में उतारा रोबोट, अंदर जो दिखा उसने वैज्ञानिकों के...

Add Zee News as a Preferred Source

कब लॉन्च हुआ था मार्स एक्सप्रेस?
Mars Express मिशन ने 2004 में अपना काम शुरू किया था और तब से इसने मंगल ग्रह की सतह और वायुमंडल के सबसे ज्यादा क्लियर नक्शे बनाए हैं. इसने यह भी पता लगाया है कि मंगल पर पहले पानी था और इसके चांदों को भी पास से देखा है. यह Butterfly Crater दिखाता है कि ग्रहों की टक्करों से मंगल पर कैसे धरती पर मौजूद आकृतियों जैसी चीजें बन जाती हैं. 

यह भी पढ़ें: आज दिखेगा साल का सबसे चमकीला Supermoon, जानें भारत में कब और कैसे करें इसका दीदार

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

mars expressEuropean Space Agency

Trending news

'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
Vladimir Putin
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
Putin
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
ap new bjp president
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!