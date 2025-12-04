मंगल ग्रह पर दिखी विशाल 'तितली', ESA के मार्स एक्सप्रेस ने भेजी गजब की 3D तस्वीर

Science News: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के मार्स एक्सप्रेस मिशन ने मंगल ग्रह की सतह पर एक अनोखी प्राकृतिक चीज की खोज की है. यह चीज एक विशाल गड्ढा है जिसका आकार तितली जैसा है. यह गड्ढा तकरीबन 20 किमी चौड़ा है और मंगल के उत्तरी निचले इलाकों के इडेयस फोसा (Iedus Fossa) इलाके में मौजूद है. यह पूर्व से पश्चिम तक लगभग 20 किमी और उत्तर से दक्षिण तक 15 किमी में फैला है. ESA के अनुसार यह तितली क्रेटर किसी अंतरिक्ष चट्टान से कम कोण से टकराने का नतीजा है.

कैसे बनते हैं ये आकार?

जब चट्टान सतह पर तिरछे टकराती है तो टक्कर की ताकत एक तरफ फैलती है. इससे चट्टान के टुकड़े 2 बड़े हिस्सों में बिखर जाते हैं तो तितली के पंखों जैसे दिखते हैं. इन पंखों के बीच में एक लंबा गड्ढा है जो टक्कर का मुख्य निशान है और यह पूरी तितली की बनावट को पूरा करता है. मार्स एक्सप्रेस पर लगे हाई रेजोल्यूशन स्टीरियो कैमरा से ली गई 3D तस्वीरों में जमीन का एक नजारा दिखता है. इसमें पहाड़ियां और घाटियां दिखाई देती हैं.

कब लॉन्च हुआ था मार्स एक्सप्रेस?

Mars Express मिशन ने 2004 में अपना काम शुरू किया था और तब से इसने मंगल ग्रह की सतह और वायुमंडल के सबसे ज्यादा क्लियर नक्शे बनाए हैं. इसने यह भी पता लगाया है कि मंगल पर पहले पानी था और इसके चांदों को भी पास से देखा है. यह Butterfly Crater दिखाता है कि ग्रहों की टक्करों से मंगल पर कैसे धरती पर मौजूद आकृतियों जैसी चीजें बन जाती हैं.

